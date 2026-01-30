Scandal în Slatina, pe administrarea cimitirului municipal. Mario De Mezzo: Au privatizat sufletele!

Percheziții și intervenții ale autorităților au avut loc, în plină zi, la Slatina, într-un dosar care vizează firma responsabilă de administrarea cimitirului municipal, acțiunea desfășurându-se chiar sub privirile primarului Mario De Mezzo.

Un angajat al societății a fost oprit în spațiul public, înconjurat de polițiști locali, supus unui control corporal și împiedicat să părăsească zona, înainte ca întreaga situație să fie mutată în interiorul instituției. Ulterior, în birou, edilul municipiului, împreună cu șeful Poliției, i-a prezentat angajatului demersurile legale inițiate de Primărie pentru rezilierea contractului cu operatorul vizat și pentru preluarea completă a arhivei de documente, pe fondul unor suspiciuni și sesizări privind posibile abuzuri legate de sumele percepute pentru locurile de veci. Conform edilului, Slatina este singurul municipiu din țară care nu are cimitir public, acesta fiind cesionat unei firme, potrivit România TV.

"Așa ceva este pur și simplu inacceptabil"

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, a supravegheat personal demersurile legale împotriva unei firme acuzate de abuzuri la administrarea locurilor de veci, pe fondul sesizărilor privind sume exorbitante cerute familiilor.

„Este important de menționat că nu eu coordonez perchezițiile. Poliția locală, prin lege, are dreptul de a face un control corporal sumar în cazul în care există anumite suspiciuni. Mai mult decât atât, poliția locală are dreptul și să încătușeze, dacă situația degenerează. Asta este legea. Acolo era colegul meu, directorul Poliției Locale, și totul s-a desfășurat într-un cadru corect, legal.

Problema, însă, este una mai largă decât cea în care polițistul l-a percheziționat pe angajatul respectiv. Este vorba de o firmă care jefuiește, jecmănește, calcă în picioare, disprețuiește oamenii municipiului Slatina de peste 15 ani, în momentele lor cele mai grele, momentele în care le moare cineva.

Eu am mai spus-o. La spital ajungi și de bucurie. Când naște soția, naște fiica, ajungi de bucurie. La cimitir nu e așa niciodată. Niciodată nu ajungem de bucurie.

În momentele noastre cele mai grele, să dai de o firmă care te disprețuiește și îți spune, citez — vă rog să fiți atenți că citez 'dacă nu-mi dai 180 de milioane, ia-ți mortul și dă-i drumul de aici'. Aș vrea să vă rog pe toți să vă gândiți la o astfel de situație, cum se simte un om care îl duce pe cel iubit la înmormântare și aude 'dacă nu-mi dai 180 de milioane, ia-ți mortul și dă drumul de aici'.

Mario De Mezzo: Au privatizat sufletele

Așa ceva este pur și simplu inacceptabil. Este momentul să se facă dreptate în Slatina, iar această firmă, care căpușează, disprețuiește și umilește cetățenii, să plece acasă.

Slatina este singurul municipiu din țară care nu are cimitir public. Domnule, vă întreb: au privatizat morții? Au privatizat sufletele?

Cum se poate ca o primărie să nu aibă un cimitir în administrație? Pentru că administrațiile corupte anterioare au privatizat cimitirul. Au dat serviciul cimitirului în concesiune pe 25 de ani. Adică, dacă eu, ca primar, voiam să fac un cimitir nou, puteam, dar eram obligat să le dau tot lor în administrare. De ce? Pentru că serviciul cimitirului e concesionat. Au privatizat sufletele”, a explicat Mario De Mezzo.

Cimitirul Strehareţi din Slatina a revenit în administrarea municipalităţii după mai mulţi ani de litigii şi după ce consilierii locali au votat pentru constatarea rezilierii contractului de concesiune cu firma care a gestionat administrarea şi exploatarea obiectivului, a anunţat joi, în şedinţa Consiliului Local, primarul Mario De Mezzo.

