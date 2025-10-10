€ 5.0953
Data actualizării: 09:34 10 Oct 2025 | Data publicării: 09:25 10 Oct 2025

Mario de Mezzo, conflict cu un șef ISU: ”Mă, să mori tu? Comandantu`”
Autor: Roxana Neagu

Mario de Mezzo captură video
 

Primarul Slatinei, Mario de Mezzo, a ajuns în atenția publică după ce intervenția sa în ședința extraordinară a Consiliului Local a ajuns în spațiul public.

Mario de Mezzo se referă la o discuție purtată cu șeful ISU Olt, colonelul Adrian Tănase, care se pare că i-a adus în atenție situația dintr-o instituție de învățământ unde există potențialul unui incendiu la mansardă. ”Mă, să mori tu?” spune primarul liberal că a fost replica lui. 

”L-am întrebat pe comandatul ISU, a venit la mine în birou și mi-a zis: Domne, copiii nu sunt în siguranță. Și i-am zis: Pe cuvântul tău? Da’ 10 ani unde ai fost? Opt ani?. Îi zic: Da`, închide, domne, închide mansarda. Ok, copiii nu sunt în siguranță, riscăm incendii. Bine, închide mansarda. Zice: Păi nu eu am calitatea să fac asta. Da` cine? Dumneavoastră! Să mori tu?! Mă, să mori tu?! Comandantu’ ISU. Mă, să mori tu?! Că eu, primarul Slatinei, să mă duc să-mi pun în cap 500 de copii și pe consilierii PSD care să iasă să urle că de Mezzo a închis mansarda, că tu, ISU, stai cu mâna pe geamandură și spui Nu e treaba mea! Să mori tu? Comandantu` ISU” a fost intervenția lui de Mezzo, în ședința Consiliului Local, încercând să explice că sunt lucruri care nu pot fi făcute și care nu vor fi rezolvate până anul viitor. 

