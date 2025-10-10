Mario de Mezzo, conflict cu un șef ISU: ”Mă, să mori tu? Comandantu`”

Primarul Slatinei, Mario de Mezzo, a ajuns în atenția publică după ce intervenția sa în ședința extraordinară a Consiliului Local a ajuns în spațiul public.
Mario de Mezzo se referă la o discuție purtată cu șeful ISU Olt, colonelul Adrian Tănase, care se pare că i-a adus în atenție situația dintr-o instituție de învățământ unde există potențialul unui incendiu la mansardă. ”Mă, să mori tu?” spune primarul liberal că a fost replica lui.
”L-am întrebat pe comandatul ISU, a venit la mine în birou și mi-a zis: Domne, copiii nu sunt în siguranță. Și i-am zis: Pe cuvântul tău? Da’ 10 ani unde ai fost? Opt ani?. Îi zic: Da`, închide, domne, închide mansarda. Ok, copiii nu sunt în siguranță, riscăm incendii. Bine, închide mansarda. Zice: Păi nu eu am calitatea să fac asta. Da` cine? Dumneavoastră! Să mori tu?! Mă, să mori tu?! Comandantu’ ISU. Mă, să mori tu?! Că eu, primarul Slatinei, să mă duc să-mi pun în cap 500 de copii și pe consilierii PSD care să iasă să urle că de Mezzo a închis mansarda, că tu, ISU, stai cu mâna pe geamandură și spui Nu e treaba mea! Să mori tu? Comandantu` ISU” a fost intervenția lui de Mezzo, în ședința Consiliului Local, încercând să explice că sunt lucruri care nu pot fi făcute și care nu vor fi rezolvate până anul viitor.
de Val Vâlcu