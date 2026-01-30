€ 5.0961
Stiri

DCNews Stiri Şeful Armatei Române a explicat ce narative folosește Rusia în războiul informațional: Ne influențează societatea
Data publicării: 10:59 30 Ian 2026

Şeful Armatei Române a explicat ce narative folosește Rusia în războiul informațional: Ne influențează societatea
Autor: Tiberiu Vasile

Şeful Armatei Române a explicat ce narative folosește Rusia în războiul informațional: Ne influențează societatea Generalul Gheorghiță Vlad. Sursa foto: Agerpres

Şeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a atras atenția că Rusia folosește narative în războiul informațional pentru a influența societatea românească și planul internațional.

Rusia își adaptează constant mesajele pentru a influența percepțiile publice la nivel internațional, iar România nu este ocolită de acest tip de presiune. Şeful Armatei Române, Generalul Gheorghiță Vlad, avertizează că narativele Rusiei în războiul informațional urmăresc direct societatea, cu un scop bine definit: slăbirea sprijinului pentru investițiile în securitate și apărare.

Generalul Gheorghiță Vlad a declarat că Federația Rusă operează cu mesaje atent calibrate, menite să creeze confuzie și să mute atenția publică de la nevoia de protecție militară. Vorbind la TVR, el a explicat că Moscova exploatează teme sensibile, cu priză la public, pentru a-și atinge obiectivele strategice.

Cum funcționează narativele Rusiei în războiul informațional

Potrivit şefului Armatei Române, principalul mesaj promovat de Rusia este aparent simplu, cu o notă rezonabilă, aparent de bună credință, dar eficient.

"Rusia are toate narativele astfel încât să ne influențeze la nivel societal și principalul narativ este acesta: De ce să investești în securitate, când se poate în sistemele medicale, în educație?", a transmis generalul Gheorghiță Vlad.

Mesajul este construit astfel încât să creeze o falsă opoziție între apărare și domenii esențiale precum sănătatea sau educația. În realitate, spune generalul, lucrurile stau exact invers. Fără securitate, celelalte sisteme nu pot funcționa.

“Da, per ansamblu așa este, dar fără securitate celelalte nu ar putea fi posibile”, a afirmat generalul Gheorghiță Vlad.

Războiul din Ucraina și riscurile pentru Europa

În același context, şeful Armatei Române a fost întrebat despre posibilitatea extinderii conflictului din Ucraina către alte state europene. Răspunsul său a fost prudent și lipsit de alarmism.

"Nu aș merge pe această abordare liniară. Sunt pericole foarte mari, vedeți că războiul din Ucraina a ajuns într-un impas, îmi doresc progres jn discuțiile de pace în acest conflict și sper ca împreună cu statele care au agreat să intre în acea coaliție de voință să găsim soluțiile necesare pentru a crea o Ucraina puternică care să facă față acestor provocări de securitate”, a declarat șeful Statului Major al Apărării, conform sursei amintite.

Populația trebuie pregătită

Dincolo de narativele Rusiei în războiul informațional, generalul Gheorghiță Vlad a atras atenția și asupra nevoii de pregătire internă. România trebuie să fie gata nu doar instituțional, ci și la nivelul populației.

În cadrul unei conferințe de presă la care a participat și generalul Alexus „Grinch” Grynkewich, comandantul suprem al trupelor NATO în Europa, acesta a subliniat importanța pregătirii pentru situații de criză.

„Trebuie să avem populație pregătită pentru crize, dar și pentru susținerea unui efort de război. Avem planuri împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)”, a spus generalul Gheorghiță Vlad.

Întrebat despre un posibil atac al Rusiei, şeful Armatei Române a evitat speculațiile.

„Rusia este impredictibilă. Nu am informații despre când va ataca Rusia. De aceea pregătim acest planuri, dar nu pot face o astfel de predicție în viitorul apropiat”, a spus șeful armatei române.

În final, Șeful Armatei susține că războiul informațional este deja o realitate, iar societatea trebuie să înțeleagă miza. Securitatea nu este un lux, ci fundamentul pe care se sprijină toate celelalte domenii.

CITEȘTE ȘI: Armata României a descurajat o posibilă agresiune a Rusiei în regiune, anunță Comandatul Suprem al NATO
 

romania
rusia
razboi hibrid
