Subcategorii în Stiri

Șeful Statului Major al Apărării: Populația trebuie pregătită pentru susținerea unui efort de război
Data actualizării: 15:16 20 Ian 2026 | Data publicării: 15:11 20 Ian 2026

Șeful Statului Major al Apărării: Populația trebuie pregătită pentru susținerea unui efort de război
Autor: Crişan Andreescu

general gheorghita vlad Gheorghiță Vlad: Avem în plan foarte multe programe de pregătire a populației pentru susținerea unui efort de război Sursa foto: Agerpres

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat marți, într-o conferință de presă, că ''trebuie să avem o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război''.

 

Generalul Gheorghiță Vlad a subliniat că Armata română are foarte multe programe de pregătire împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Dacă vă referiți la pregătirea populației în general, am mai spus, de fiecare dată când aducem în discuție reziliența națională, trebuie să luăm în calcul foarte multe alte aspecte. Trebuie să avem o populație pregătită pentru diferite situații de criză și aici mă refer la incendii, la cutremure, la inundații, dar în egală măsură și o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război și avem în plan foarte multe programe de pregătire în acest sens, împreună cu cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a spus generalul Gheorghiță Vlad.

El a anunțat că, în acest an, Armata română poate pregăti 2.000 de tineri voluntari în unitățile sale, numărul maxim de tineri voluntari pe care îi poate instrui pentru apărare fiind de cinci ori mai mare, adică 10.000 pe an.

Între 1.000 și 2.000 de militari vor fi pregătiți în acest an

Începând din acest an avem o modificare la legea pregătirii populației pentru apărare, la Legea 446. Acum două săptămâni, președintele a promulgat această modificare legislativă. Începând din acest an ne propunem să aducem în unitățile Ministerului Apărării Naționale tineri, pe bază de voluntariat, care să fie pregătiți într-o specializare de bază militară. O să continuăm aceste programe în funcție de resursele bugetare puse la dispoziție. Ne propunem anul acesta să pregătim un număr de 1.000-2.000 de militari în funcție de alocațiile bugetare, pentru că în momentul față nu aș putea să vă dau o cifră exactă, pentru că nu avem încă bugetul de stat aprobat. Cel mai probabil în anii următori o să avem două - trei serii de pregătire pe an. Capacitatea Armatei române de a pregăti acest tip de militari este între 2.000 și 10.000 de militari pe an, a precizat generalul Gheorghiță Vlad.

Șeful Statului Major al Apărării a susținut marți o conferință de presă alături de generalul-șef al NATO, Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), la la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu. După întâlnirea cu jurnaliștii, cei doi oficiali au vizitat Centrul Național de Instruire Întrunită Getica, din Cincu, precizează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Comentarii

