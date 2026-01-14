€ 5.0897
Generalul Gheorghiță Vlad: O zonă a României nu e acoperită de Articolul 5 din NATO
Data publicării: 18:22 14 Ian 2026

Generalul Gheorghiță Vlad: O zonă a României nu e acoperită de Articolul 5 din NATO
Autor: Ioana Dinu

general gheorghita vlad Sursa foto: Agerpres

Generalul Gheorghiță Vlad a zis că o zonă a României nu e acoperită de Articolul 5 din NATO.

 

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Armatei, s-a referit la zona economică exclusivă. 

„Zona economică exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 din NATO. Există riscul să apară interferențe în zona noastră”, a spus Gheorghiță Vlad. El a făcut referire la zboruri de survol sau nave ale Federației Ruse.

Ce este zona economică exclusivă a României 

Zona economică exclusivă a României este instituită în spaţiul marin al ţărmului românesc la Marea Neagră, situat dincolo de limita  apelor mării teritoriale şi adiacent acestora, în care România îşi exercită drepturi suverane şi jurisdicţia asupra resurselor naturale ale fundului mării, subsolului acestuia şi coloanei de apă de deasupra, precum şi în ceea ce priveşte diferitele activităţi legate de explorarea, exploatarea, protecţia, conservarea mediului şi gestionarea acestora.

În zona economică exclusivă România exercită drepturi suverane de explorare şi exploatare, protecţie, conservare şi gestionare a tuturor resurselor naturale biologice şi/sau nebiologice şi a altor resurse care se află pe fundul mării, în subsolul acestuia, în coloana de apă, în spaţiul aerian de deasupra acestuia; drepturi suverane privind alte activităţi legate de explorarea şi exploatarea zonei în scopuri economice, cum sunt producerea de energie cu ajutorul apei, al curenţilor şi al vânturilor; drepturi exclusive privind amplasarea şi folosirea de insule artificiale, de instalaţii şi lucrări destinate cercetării ştiinţifice, explorării şi exploatării resurselor naturale din această zonă sau în alte scopuri economice; jurisdicţie privind amplasarea şi folosirea de insule artificiale, de instalaţii şi lucrări; cercetarea ştiinţifică marină și protecţia şi conservarea mediului marin şi a faunei marine.

România poate coopera în zona sa economică exclusivă, prin organele sale competente, cu celelalte state riverane la Marea Neagră, pentru asigurarea conservării, explorării şi exploatării raţionale a resurselor biologice, protecţiei şi apărării mediului marin, îndeosebi în sectoarele direct învecinate cu această zonă, ţinându-se seama de caracteristicile specifice ale Mării Negre ca mare semiînchisă şi cu potenţial biologic redus.

În zona economică exclusivă a României toate statele, riverane sau fără litoral, se bucură, în conformitate cu normele general recunoscute ale dreptului internaţional, de libertăţile de navigaţie, de survol şi de a instala cabluri şi conducte submarine, precum şi de libertatea de a utiliza marea în alte scopuri licite pe plan internaţional, legate de exercitarea acestor libertăţi, în condiţiile respectării prevederilor prezentei legi şi ale altor acte normative ale României.

nato
articolul 5
zona economica exclusiva
romania
