S-a întâmplat în 2024. O echipă TVR a fost în Congo pentru a vedea care sunt misiunile românilor implicați într-unul dintre multele și sângeroasele războaie africane. Adelin Petrișor a vorbit atunci cu Horațiu Potra. Despre acest subiect, jurnalistul ne-a vorbit la Defense Romania.

Horațiu Potra a luptat în Legiunea străină, a fost zeci de ani instructor și gardă de corp în mai multe țări africane și a fost acuzat de legături cu mercenarii ruși din Wagner. Adelin Petrișor l-a intervievat pe Horațiu Potra în Goma, Republica Democratică Congo.

Cum i s-a părut Horațiu Potra

„M-am dus în Congo să-i filmez pe Horațiu Potra și oamenii lui, pentru că era o știre foarte mare. Acolo muriseră români, în două atacuri. Știam că erau câteva sute, dar când am ajuns acolo am aflat că sunt o mie de români duși ca persoane fizice, pe firmele lui Potra. Mi s-a părut ceva extraordinar. Statul român cam atâția oameni avea în Afganistan: O mie de oameni. Statul român, cu infrastructură, bani, armată și așa mai departe.

Mi s-a părut o știre de bun-simț pentru orice jurnalist, chiar și pentru unul care a lucrat la o revistă de grădiniță. Băi, ce-i acolo? Ce caută românii într-un război? Nu știam prea multe, pentru că nu era în zona noastră de interes. Și de-aia ne-am dus acolo.

Ne-am dus să vedem ce fac, cum fac, iar dacă vedeți reportajele, le găsiți pe adelinpetrișor.ro și pe TikTok, la mine. Vă îngroziți, pentru că din ce filmam noi acolo se vedea clar că rebelii erau la 9-10 kilometri și că era doar o chestiune de timp până să cucerească Goma. Era simplu, erau deja încercuiți.

Singura posibilitate de ieșire era aeroportul din Goma, pe unde am fost și noi, și mai era un lac în sud, lacul Kivu. În rest, rebelii erau de jur-împrejur, încercuiseră practic zona.

Cum mi s-a părut Potra? Un tip care făcuse asta toată viața: Mercenariat. Era respectat de oamenii lui și îi plătea bine. Un om de-al lor lua 5-6 mii de dolari, în condițiile în care în țară nicio structură nu ar fi câștigat atât.

Am văzut oameni cu cagule și am întrebat de ce nu vor să fie filmați. Mi s-a spus că nu știu rudele. Ulterior am descoperit că erau oameni care își luaseră concedii de la MAI și de la MApN și erau acolo.

Cei mai mulți oameni pe care i-am cunoscut aveau experiență. Unul dintre comandanții lor era un fost ofițer de forțe speciale, pe care îl întâlnisem în Afganistan, cred că prin 2017. Era tânăr. Erau oameni bine pregătiți, din câte am înțeles.

Aveau, la un moment dat, și oameni de umplutură, foști agenți de pază și așa mai departe, dar am întâlnit acolo oameni foarte bine pregătiți. De exemplu, șeful trainerilor, pentru că misiunea lor principală, spunea Potra, era să antreneze militarii congolezi. Cel care se ocupa de zona asta era un fost legionar în Legiunea Franceză, român, care fusese în Legiunea Străină și făcuse pregătire militară timp de 20 de ani. Nu puteai spune despre omul acela că nu știa ce face.

Ne-am dus cu el, ne-a arătat cum îi învață, ce îi învață. Și era clar că pe militarii congolezi pregătiți de ei nu te puteai baza niciodată. Unii veneau desculți sau în papuci. Nu puteai, în șase luni sau cât dura pregătirea, să scoți militari de top. Erau prost plătiți. În timp ce ai noștri luau 5-6 mii de dolari, ei luau de la guvern 100 de dolari, iar de multe ori ofițerul le lua banii. Și atunci, când au venit rebelii, ce crezi că au făcut? Au fugit imediat”, a zis Adelin Petrișor la Defense Romania.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.