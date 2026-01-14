€ 5.0897
|
$ 4.3658
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3658
 
DCNews Stiri Adelin Petrișor, dezvăluiri despre Potra. Ce a văzut când a mers în Congo
Data actualizării: 19:28 14 Ian 2026 | Data publicării: 17:43 14 Ian 2026

EXCLUSIV Adelin Petrișor, dezvăluiri despre Potra. Ce a văzut când a mers în Congo
Autor: Anca Murgoci

horatiu potra_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez Horațiu Potra / Inquam Photos / Alexandru Nechez

Adelin Petrișor l-a intervievat pe Horațiu Potra în Goma, Republica Democratică Congo.

 

S-a întâmplat în 2024. O echipă TVR a fost în Congo pentru a vedea care sunt misiunile românilor implicați într-unul dintre multele și sângeroasele războaie africane. Adelin Petrișor a vorbit atunci cu Horațiu Potra. Despre acest subiect, jurnalistul ne-a vorbit la Defense Romania.

Horațiu Potra a luptat în Legiunea străină, a fost zeci de ani instructor și gardă de corp în mai multe țări africane și a fost acuzat de legături cu mercenarii ruși din Wagner. Adelin Petrișor l-a intervievat pe Horațiu Potra în Goma, Republica Democratică Congo.

Cum i s-a părut Horațiu Potra

„M-am dus în Congo să-i filmez pe Horațiu Potra și oamenii lui, pentru că era o știre foarte mare. Acolo muriseră români, în două atacuri. Știam că erau câteva sute, dar când am ajuns acolo am aflat că sunt o mie de români duși ca persoane fizice, pe firmele lui Potra. Mi s-a părut ceva extraordinar. Statul român cam atâția oameni avea în Afganistan: O mie de oameni. Statul român, cu infrastructură, bani, armată și așa mai departe.

Mi s-a părut o știre de bun-simț pentru orice jurnalist, chiar și pentru unul care a lucrat la o revistă de grădiniță. Băi, ce-i acolo? Ce caută românii într-un război? Nu știam prea multe, pentru că nu era în zona noastră de interes. Și de-aia ne-am dus acolo.

Ne-am dus să vedem ce fac, cum fac, iar dacă vedeți reportajele, le găsiți pe adelinpetrișor.ro și pe TikTok, la mine. Vă îngroziți, pentru că din ce filmam noi acolo se vedea clar că rebelii erau la 9-10 kilometri și că era doar o chestiune de timp până să cucerească Goma. Era simplu, erau deja încercuiți.

Singura posibilitate de ieșire era aeroportul din Goma, pe unde am fost și noi, și mai era un lac în sud, lacul Kivu. În rest, rebelii erau de jur-împrejur, încercuiseră practic zona.

Cum mi s-a părut Potra? Un tip care făcuse asta toată viața: Mercenariat. Era respectat de oamenii lui și îi plătea bine. Un om de-al lor lua 5-6 mii de dolari, în condițiile în care în țară nicio structură nu ar fi câștigat atât.

Am văzut oameni cu cagule și am întrebat de ce nu vor să fie filmați. Mi s-a spus că nu știu rudele. Ulterior am descoperit că erau oameni care își luaseră concedii de la MAI și de la MApN și erau acolo.

Cei mai mulți oameni pe care i-am cunoscut aveau experiență. Unul dintre comandanții lor era un fost ofițer de forțe speciale, pe care îl întâlnisem în Afganistan, cred că prin 2017. Era tânăr. Erau oameni bine pregătiți, din câte am înțeles.

Aveau, la un moment dat, și oameni de umplutură, foști agenți de pază și așa mai departe, dar am întâlnit acolo oameni foarte bine pregătiți. De exemplu, șeful trainerilor, pentru că misiunea lor principală, spunea Potra, era să antreneze militarii congolezi. Cel care se ocupa de zona asta era un fost legionar în Legiunea Franceză, român, care fusese în Legiunea Străină și făcuse pregătire militară timp de 20 de ani. Nu puteai spune despre omul acela că nu știa ce face.

Ne-am dus cu el, ne-a arătat cum îi învață, ce îi învață. Și era clar că pe militarii congolezi pregătiți de ei nu te puteai baza niciodată. Unii veneau desculți sau în papuci. Nu puteai, în șase luni sau cât dura pregătirea, să scoți militari de top. Erau prost plătiți. În timp ce ai noștri luau 5-6 mii de dolari, ei luau de la guvern 100 de dolari, iar de multe ori ofițerul le lua banii. Și atunci, când au venit rebelii, ce crezi că au făcut? Au fugit imediat”, a zis Adelin Petrișor la Defense Romania.

VEZI ȘI: EXCLUSIV A nins în București! Poate un avion F 16 să decoleze pe o astfel de vreme? 

Horațiu Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horatiu potra
adelin petrisor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele declarații despre interviul dat de Mario Iorgulescu
Publicat acum 20 minute
Norvegia trimite întăriri în Groenlanda: Doi militari din țara scandinavă vor consolida securitatea în Arctica
Publicat acum 34 minute
Turiștii ocolesc SUA: Europa și Japonia câștigă teren
Publicat acum 36 minute
BOR respinge acuzațiile privind neplata impozitelor. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, clarificări
Publicat acum 53 minute
Prima Lună Nouă din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Patru zodii o pot lua de la capăt
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 12 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat pe 12 Ian 2026
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 12 Ian 2026
Ce salariu lua Cătălin Măruță la PRO TV, conform surselor
Publicat acum 8 ore si 10 minute
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close