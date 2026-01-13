€ 5.0896
DCNews Stiri Două petroliere din Marea Neagră au fost atacate cu drone
Data actualizării: 18:48 13 Ian 2026 | Data publicării: 18:46 13 Ian 2026

Două petroliere din Marea Neagră au fost atacate cu drone
Autor: Alexandra Curtache

drona marea neagra mapn Dronă maritimă, detonată în Marea. Foto: captură video MApN

Două petroliere operate de companii grecești au fost lovite de drone în Marea Neagră, în timp ce se îndreptau spre terminalul petrolier CPC din portul rus Novorossiisk.

 

Două petroliere operate de companii greceşti şi care se îndreptau fără încărcătură spre terminalul conductei petroliere CPC (Caspian Pipeline Consortium), amplasat în portul rus Novorossiisk de la Marea Neagră şi folosit pentru exportul petrolului kazah, au fost lovite marţi de drone neidentificate, relatează agenţiile Reuters şi AFP.

Scădere semnificativă a producției de petrol din Kazahstan

Din cauza dificultăţilor apărute în utilizarea acestui terminal după mai multe atacuri anterioare cu drone ucrainene, producţia de petrol a Kazahstanului a scăzut cu 35% în perioada 1-12 ianuarie faţă de aceeaşi perioadă a lunii decembrie.

Pe lângă astfel de lovituri asupra infrastructurii portului rus Novorossiisk, Ucraina încearcă să lovească tot cu drone petrolierele care se îndreaptă spre acest port, urmărind astfel să provoace diminuarea exporturilor de petrol ale Rusiei şi implicit diminuarea veniturilor cu care aceasta îşi susţine armata în război.

Dar aceste ultime petroliere lovite în Marea Neagră, atacuri care deocamdată nu au fost confirmate sau comentate de Kiev, urmau să încarce în portul rus Novorossiisk petrol kazah, nu rusesc.

Unul dintre aceste petroliere, Delta Harmony, este operat de compania greacă Delta Tankers. Nava urma să încarce petrol extras din Kazahstan de Tengizchevroil, o unitate a companiei petroliere americane Chevron. Sursele Reuters vorbesc de asemenea despre un atac asupra petrolierului Delta Supreme, operat tot de societatea Delta Tankers, ce nu a răspuns imediat solicitărilor de a confirma atacurile.

Citește și: Ucraina susține că două nave de transport au fost lovite de drone rusești lângă un port ucrainean

Thenamaris confirmă lovirea petrolierului Matilda

În schimb, un alt operator grec, compania Thenamaris, a confirmat că unul dintre petrolierele sale, Matilda, a fost lovit de drone în Marea Neagră, în timp ce staţiona la circa 30 de mile nautice de punctele de ancorare ale terminalului CPC. Acest petrolier este închiriat de o filială a companiei petroliere kazahe de stat KazMunayGas (KMG) şi urma să încarce petrol provenit tot din Kazahstan. Nu s-au înregistrat răniţi printre membrii echipajului acestei nave, care a suferit daune structurale minore în zona punţii şi se menţine în stare de navigabilitate, a declarat un reprezentat al companiei Thenamaris.

Între timp, Ministerul grec al Marinei Comerciale a confirmat atacurile cu drone neidentificate asupra petrolierelor Delta Harmony şi Matilda, nu însă şi pe cel asupra petrolierului Delta Supreme. Petrolierele Matilda şi Delta Harmony, care navighează sub pavilion maltez şi, respectiv, liberian, "au fost atacate de două drone, fără a suferi pagube majore", a precizat un reprezentant al ministerului grec.

KazMunayGas, compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, este acţionarul majoritar de la KMG International, o companie care deţine şi desfăşoară operaţiuni importante în domeniul rafinării, petrochimiei, retail şi trading pe mai multe pieţe internaţionale. Reţeaua de retail a KMG International cuprinde peste 1.100 de puncte de alimentare carburanţi în România, Georgia, Bulgaria şi Republica Moldova

petroliere
marea neagra
drone
atac
