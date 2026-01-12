€ 5.0896
DCNews Stiri Ucraina susține că două nave de transport au fost lovite de drone rusești lângă un port ucrainean
Data publicării: 20:05 12 Ian 2026

Ucraina susține că două nave de transport au fost lovite de drone rusești lângă un port ucrainean
Autor: Elena Aurel

nava_26650600 Ucraina a acuzat Rusia că a atacat cu drone două nave de transport în apropierea unui port la Marea Neagră. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Ucraina a acuzat Rusia că a atacat cu drone două nave de transport în apropierea unui port la Marea Neagră.

 

Ucraina a acuzat luni Rusia că a atacat cu drone două nave de transport care arborau pavilioanele statelor Panama şi Saint-Marin, în timp ce se aflau în apropierea unui port ucrainean la Marea Neagră, rănind o persoană, relatează AFP.

Moscova a efectuat mai multe atacuri de acest tip în ultimele luni, precum şi lovituri asupra infrastructurilor portuare din sudul Ucrainei, ca ripostă la recentele atacuri ucrainene asupra unor petroliere ruseşti în Marea Neagră şi în Marea Mediterană.

"Rusia a atacat din nou nave civile", a denunţat pe Telegram vicepremierul Oleksii Kuleba, precizând că prima navă aştepta să fie încărcată pentru a transporta ulei vegetal, iar a doua "părăsea portul cu o încărcătură de porumb".

"Din păcate, un membru al unuia din echipaje a fost rănit. El primeşte în prezent îngrijirile necesare", a adăugat Kuleba.

VEZI ȘI: Turcia îndeamnă la dialog și respinge orice intervenție străină în Iran

Astfel de acuzații au existat și în luna decembrie 

La jumătatea lunii decembrie, Kievul acuzase deja Moscova că a lovit cu drone două nave turceşti în Marea Neagră.

Ucraina revendicase la rândul său în decembrie atacuri asupra a trei petroliere legate de Rusia în Marea Neagră şi în Mediterana.

Turcia, care menţine relaţii cordiale cu Rusia şi Ucraina, îşi exprimase îngrijorarea faţă de această escaladare în Marea Neagră şi sugerase o încetare a focului, potrivit Agerpres. 

Comentarii

