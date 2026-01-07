€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Nou atac cu dronă asupra unui petrolier în Marea Neagră, aproape de Turcia
Data actualizării: 20:27 07 Ian 2026 | Data publicării: 20:12 07 Ian 2026

Nou atac cu dronă asupra unui petrolier în Marea Neagră, aproape de Turcia
Autor: Andrei Itu

drona Foto: Pixabay / dronă ilustrativ
 

Un petrolier care naviga sub pavilionul insulelor Palau şi care ar putea fi utilizat la exportul petrolului rusesc a fost lovit miercuri de o dronă în Marea Neagră, în proximitatea coastelor Turciei.

Conform postului turc de ştiri NTV, citat de agenţia EFE, petroliemrul, denumit "Elbus", se afla în momentul atacului la aproximativ 30 de mile nautice (circa 55 de kilometri) în largul coastei turce, în proximitatea provinciei Kastamonu. 

Nava a suferit avarii în partea superioară

Nu s-au înregistrat răniţi printre membrii echipajului, dar nava a suferit avarii în partea superioară şi a fost remorcată către portul Inebolu, cu asistenţa Gărzii de Coastă a Turciei.

La sfârşitul lunii noiembrie două petroliere din "flota din umbră" cu ajutorul căreia Rusia ocoleşte sancţiunile pe care i le-au impus ţările occidentale au fost lovite de drone maritime ucrainene în Marea Neagră, tot în apropierea coastelor Turciei, dar în afara apelor teritoriale ale acesteia. Ambele nave se deplasau fără încărcătură către portul rus Novorossiisk.

Ucraina a recunoscut acele atacuri, Turcia a protestat vehement şi a solicitat Kievului şi Moscovei, însă în special Kievului, să se abţină de la noi astfel de acţiuni ce ameninţă siguranţa navigaţiei şi comerţul în zona Mării Negre.

Petrolierul atacat miercuri era înregistrat pe numele unei companii din Hong Kong, arborând pavilionul insulelor Palau

Petrolierul atacat miercuri este înregistrat pe numele unei companii din Hong Kong şi arborează pavilionul insulelor Palau, unul dintre "pavilioanele de complezenţă" incluse pe mai multe liste negre internaţionale.

Potrivit datelor de monitorizare a traficului maritim, petrolierul "Elbus" a plecat din Singapore. El a trecut prin Bosfor în urmă cu câteva zile. După ce a intrat în Marea Neagră s-a îndreptat către nord-est, aparent în direcţia Rusiei. Acelaşi petrolier a mai acostat în iulie 2025, în portul Novorossiisk, de unde este transportat aproximativ o cincime din petrolul exportat de Rusia, scrie Agerpres.

Vezi și - SUA au confiscat petrolierul Marinera din „flota fantomă” a lui Putin. Alt vas sancționat, reținut în Caraibe. Ultimele informații 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

petrolier
marea neagra
atac drone
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
”Ceva s-a schimbat”. Presa maghiară scrie că von der Leyen umple România de bani: Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent
Publicat acum 45 minute
Reacția oficială a Casei Albe despre Groenlanda. Planul lui Donald Trump
Publicat acum 50 minute
Realitatea din Spitalul de Urgență Buzău, în cifre: 1562 de pacienți, în 6 zile, cu doar 3 medici pe tură
Publicat acum 59 minute
Școli închise din cauza vremii: cursuri suspendate în Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Galați și Prahova
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Eroare cu prețurile de vacanță pe Booking. Ce au pățit mai mulți turiști: Din păcate, am făcut o greșeală, dar, ca un gest de bunăvoință...
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Ian 2026
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 05 Ian 2026
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 8 ore si 43 minute
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close