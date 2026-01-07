Nou atac cu dronă asupra unui petrolier în Marea Neagră, aproape de Turcia

Conform postului turc de ştiri NTV, citat de agenţia EFE, petroliemrul, denumit "Elbus", se afla în momentul atacului la aproximativ 30 de mile nautice (circa 55 de kilometri) în largul coastei turce, în proximitatea provinciei Kastamonu.

Nava a suferit avarii în partea superioară

Nu s-au înregistrat răniţi printre membrii echipajului, dar nava a suferit avarii în partea superioară şi a fost remorcată către portul Inebolu, cu asistenţa Gărzii de Coastă a Turciei.

La sfârşitul lunii noiembrie două petroliere din "flota din umbră" cu ajutorul căreia Rusia ocoleşte sancţiunile pe care i le-au impus ţările occidentale au fost lovite de drone maritime ucrainene în Marea Neagră, tot în apropierea coastelor Turciei, dar în afara apelor teritoriale ale acesteia. Ambele nave se deplasau fără încărcătură către portul rus Novorossiisk.

Ucraina a recunoscut acele atacuri, Turcia a protestat vehement şi a solicitat Kievului şi Moscovei, însă în special Kievului, să se abţină de la noi astfel de acţiuni ce ameninţă siguranţa navigaţiei şi comerţul în zona Mării Negre.

Petrolierul atacat miercuri era înregistrat pe numele unei companii din Hong Kong, arborând pavilionul insulelor Palau

Petrolierul atacat miercuri este înregistrat pe numele unei companii din Hong Kong şi arborează pavilionul insulelor Palau, unul dintre "pavilioanele de complezenţă" incluse pe mai multe liste negre internaţionale.

Potrivit datelor de monitorizare a traficului maritim, petrolierul "Elbus" a plecat din Singapore. El a trecut prin Bosfor în urmă cu câteva zile. După ce a intrat în Marea Neagră s-a îndreptat către nord-est, aparent în direcţia Rusiei. Acelaşi petrolier a mai acostat în iulie 2025, în portul Novorossiisk, de unde este transportat aproximativ o cincime din petrolul exportat de Rusia, scrie Agerpres.

Vezi și - SUA au confiscat petrolierul Marinera din „flota fantomă” a lui Putin. Alt vas sancționat, reținut în Caraibe. Ultimele informații