Turcia îndeamnă la dialog și respinge orice intervenție străină în Iran

Turcia a prevenit luni că orice intervenţie străină în Iran ar conduce la crize şi mai mari în această ţară şi în regiune, şi a îndemnat la negocieri între SUA şi Iran pentru soluţionarea problemelor existente, transmite Reuters.

Iranul se confruntă cu cele mai mari demonstraţii de după 2022, iar preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat că se va implica dacă împotriva protestatarilor se foloseşte forţa.

Turcia, stat membru NATO, nu doreşte să vadă haos în Iran, 'în pofida anumitor probleme din societatea şi guvernul iraniene', a declarat Omer Celik, purtător de cuvânt al Partidului Justiţie şi Dezvoltare (AKP), de guvernământ.

"Aşa cum a spus preşedintele (iranian Masoud) Pezeshkian, problemele trebuie rezolvate prin intermediul dinamicii interne a societăţii iraniene şi al voinţei naţionale a Iranului", a afirmat purtător de cuvânt într-o conferinţă de presă după o reuniune a AKP.

"Noi considerăm că o intervenţie străină va conduce la consecinţe şi mai grave, şi că acea intervenţie, provocată de Israel în special, va conduce la crize şi mai mari", a adăugat Celik.

Turcia sprijină un acord bilateral cu Iranul

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a spus sâmbătă că Israelul monitorizează îndeaproape protestele din Iran. "Sperăm că naţiunea persană va fi eliberată în curând de sub jugul tiraniei", a adăugat el.

Ministrul de externe turc Hakan Fidan a declarat că protestele, care s-au transformat din plângeri din cauza dificultăţilor economice în apeluri sfidătoare la prăbuşurea instituţiilor clericale profund înrădăcinate, au trimis un mesaj foarte puternic Teheranului.

"Aceste demonstraţii, care provin din motive reale şi probleme structurale, sunt totodată manipulate din străinătate de către rivali ai Iranului", a spus Fidan vineri la postul public TRT.

"Ceea ce încercăm noi să facem (...) este să sprijinim un acord cu Iran care să fie în beneficiul ambelor părţi, în primul rând al americanilor, pentru că stabilitatea regiunii depinde de aceasta", a mai declarat ministrul de externe turc.

Grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a declarat că a verificat moartea a 544 de persoane şi arestările a 10.681 de persoane de la începutul protestelor pe 28 decembrie.

Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent aceste cifre, potrivit Agerpres.

