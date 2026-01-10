€ 5.0887
Stiri

DCNews Stiri Revoluția din Iran ”e ca la noi pe 21-22”, spune Caramitru: ”Dumnezeu să le dea forță și curaj și să îi păzească”. 2 milioane de oameni, în stradă
Data publicării: 23:27 10 Ian 2026

Revoluția din Iran ”e ca la noi pe 21-22”, spune Caramitru: ”Dumnezeu să le dea forță și curaj și să îi păzească”. 2 milioane de oameni, în stradă
Autor: Roxana Neagu

iran proteste Proteste Iran/ Captură video

Analistul Andrei Caramitru compară revoluția din Iran cu revoluția din România. În aceste momente, 2 milioane de oameni sunt în stradă.

 

”Succesul revoluției din Iran va avea un efect la fel de mare ca revoluția franceză în 1789 sau revoluțiile din 1989 în Europa de Est.

Ce nu înțelege lumea este ca e o revoluție anti-islam de fapt, secularistă și monarhista. Apropo - cred ca stiti toti ca iranienii nu sunt arabi și ca religia lor initiala a fost zoroastrism da? Si ca aproape nimeni nu mai mergea la moschei acolo ca semn de revolta…

Efectele directe vor fi următoarele :

- implozia Rusiei (Iran plus Venezuela vor compensa petrolul spre Europa, Rusia nu va putea funcționa într-o piață cu prețul jos) slăbirea maximă a Chinei care își pierde întreaga rețea de aliați (Venezuela, Iran, după Rusia)

- realiniere totală a polurilor de putere în Orientul Mijlociu. Qatar va avea probleme mari de tot, la fel Erdogan care e foarte posibil să fie dat jos. Iranul va deveni aliat cu saudiții, Israel și sua. Celalalte țări “ostile “ nu vor putea rezista la așa ceva. Irak e posibil să cadă în sfera de influență și control al shah-ului etc.

- prăbușirea rețelelor islamice radicale din vest (finanțate și susținute logistic de Iran și de ceilalți din siajul Iranului) și slăbirea masivă a mișcărilor de extremă stânga.

Și va câștiga revoluția ? Acum o oră Trump a postat ca susține. În paralel sunt mișcări enorme de avioane sua în Orientul Mijlociu. Ambasadă Iraniană din Londra a fost capturată de protestatari. În Iran - revolutionarii au ars deja 25 de moschei. Sunt peste un milion de oameni în stradă acum, poate 2 milioane. Regimul a închis internetul și chiar și electricitatea în Teheran, sunt zvonuri ca au scos armata. Trag în protestatari. E ca la noi pe 21-22…

Dumnezeu să le dea forță și curaj și să îi păzească” scrie Andrei Caramitru, pe Facebook. 

”Statele Unite sunt pregătite să ajute!”

”Iranul aspiră la libertate, cum poate niciodată înainte. Statele Unite sunt pregătite să ajute!” a scris preşedintele american Donald Trump pe platforma sa Truth Social. 

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă că Uniunea Europeană susţine ”deplin” manifestaţiile masive din Iran şi condamnă 'represiunea violentă' împotriva participanţilor

Protestele împotriva înrăutăţirii condiţiilor economice au erupt pe 28 decembrie la Teheran şi s-au răspândit rapid în alte părţi ale Iranului.

Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat vineri că ţara sa ”nu va da înapoi” în faţa valului de contestare care ia amploare şi reprezintă o provocare serioasă pentru Republica Islamică instituită în 1979.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
iran
proteste iran
revolutie iran
