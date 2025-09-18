Marea Neagră, vinovată că realitatea plajelor licitate nu corespunde cu hârtiile

Cei care câştigă licitaţii pentru atribuirea sectoarelor de plajă se trezesc la faţa locului că au, de fapt, o suprafaţă mai mică de exploatat decât cea pentru care plătesc pe hârtie. Pe cine dă vina Apele Române? Pe Marea Neagră!

"De ce închiriaţi plaje cu anumite dimensiuni şi la faţa locului sunt diferenţe de metraj de ordinul miilor de metri pătraţi? Răspunsul este următorul: plaja Mării Negre este supusă unei permanente modificări dinamice, sezoniere şi anuale, cu caracter temporar sau permanent. Deci ne spun că plajele îşi modifică suprafaţa, sezonier sau anual. Vorbim de mii de metri pătraţi. Am văzut în presa locală tot un răspuns al Apelor Române că sunt 78 de metri pătraţi în discuţie la dumneavoastră. Noi aici vorbim de mii de metri pătraţi în dinamică", a explicat Val Vâlcu.

"Ştiţi ce e foarte grav? Şi am văzut în acel răspuns şi am rămas interzis. Că au zis că la sesizarea presei au făcut... Dacă statul român a ajuns să facă nişte abuzuri, pentru că ce mi se întâmplă mie, dar şi altora, sunt nişte abuzuri", a replicat Alin Bucur.

"Deci pe scurt. Dumneavoastră vi se reproşează că aţi construit pe 70 şi ceva de metri pătraţi în plus. Cam asta e ce se reproşează!", a mai spus Val Vâlcu.

"Dar nici măcar nu s-au făcut măsurători. Au făcut un control corect? Toate instituţiile îşi trimit hârtii unele la altele, ca să se spele pe mâini. Apele Române azi nu au un cadastrist. Eu a trebuit să îmi măsor singur plaja ca să aflu că am o diferenţă de 7000 de metri pătraţi, în minus. După scandalul în care am fost implicat, am fost nevoit să plătesc alţi bani, să chem un topometrist avizat, să măsor plaja.

La noua plajă pe care am luat-o, am plătit contractul pentru 33.000 de metri pătraţi, am măsurat-o şi sunt cu 6800 de metri în minus. Eu ştiu că într-un contract totul se face corect. Când mi se dă plaja, se măsoară şi plătesc cât e. Una e când pui 10, 20, 100 de metri. Dar când pui 7000? La 3 hectare jumătate, vorbim de 20%. Deci la 100.000 euro, eu plătesc 20.000 euro în plus", a declarat Alin Bucur.

