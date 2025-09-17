Data publicării:

EXCLUSIV  „Tot litoralul este ilegal”: Dezvăluirea care zguduie turismul românesc / video

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Economie
Litoralul românesc are peste 400 de sectoare de plajă, însă doar pentru 11 dintre acestea au fost eliberate autorizaţii de construire. 

DC News a întrebat ABA-DL câte sectoare de plajă există pe litoralul românesc, pe câte dintre acestea sunt construcţii, iar răspunsul a fost uluitor. 

"La data când am întrebat ABA-DL, ne-au răspuns că nu au competenţe legale în ceea ce priveşte emiterea autorizaţiilor. Aceasta e solicitată de la autoritatea locală, iar Apele Române împuternicesc societatea să solicite autorizaţie în numele acesteia. Practic, dumneavoastră aţi construit aceste piscine, restul amenajărilor, în numele Apelor Române, nu? Ei sunt beneficiarul autorizaţiei de construire. În 2025 au fost emise 5 autorizaţii de construire pentru amenajarea plajelor. Din 400 de plaje? Care e mecanismul?", a punctat Val Vâlcu. 

"Bineînţeles. Spuneam, repet, toată lumea ştie. Totalul autorizaţiilor emise. Eu am fost a 11-a autorizaţie. Sunt 11 autorizaţii pe tot litoralul. Nici mai multe, nici mai puţine. Eu spun de mult că majoritatea litoralului este ilegal. Tot ce se întâmplă acolo se întâmplă în afara legii. Nimeni nu ia măsuri. Sunt 11 autorizaţii în total, vă spun eu", a replicat Alin Bucur. 

Amintim că Alin Bucur a investit în Plaja Caelia, din Mamaia, însă investiţia este blocată într-un război nesfârşit al actelor şi avizelor. Iniţial permisă, investiţia de pe plaja Caelia a fost ulterior blocată, iar acum zace nefolosită. Echipa DC News TV a mers pe litoral şi a văzut cum arată Plaja Caelia. Mai multe imagini şi informaţii puteţi afla de AICI

Youtube video image

