Climatul de afaceri în România se deteriorează puternic în 2025, dar companiile își păstrează încrederea pe termen mediu

Percepția climatului de afaceri s-a deteriorat semnificativ în 2025, pe fondul multiplelor provocări politice, macroeconomice și microeconomice, însă pe termen mediu, încrederea companiilor în România și în oportunitățile de afaceri se păstrează, arată a șaptea ediție a sondajului AmCham privind climatul investițional și de afaceri oferit de România în 2025.

Totodată, reprezentanții investitorilor americani consideră că 2026 este un an decisiv pentru România, pentru implementarea reformelor structurale fără presiunea mizelor electorale, aderarea la OECD, finalizarea proiectelor PNRR și promovarea intereselor României pentru următorul cadru financiar UE (2028-2034).

Potrivit cercetării, doar 21% dintre companii mai evaluează situația ca bună sau foarte bună, față de 45% în 2024

Potrivit cercetării, doar 21% dintre companii mai evaluează situația ca bună sau foarte bună, față de 45% în 2024, acum încrederea fiind chiar sub nivelul anului 2020, marcat de recesiune și de incertitudinile generate de pandemia Covid-19. Mediul de afaceri resimte incertitudine fiscală și politică, ceea ce complică planificarea pe termen mediu și lung, comentează sursa citată. Lipsa de predictibilitate privind politicile publice, incertitudinile legate de rezultatele reformelor mult așteptate, escaladarea presiunilor în privința deficitelor gemene, alături de o serie de presiuni externe și de probleme specific în anumite sectoare economice, toate sunt de natură să afecteze perspectivele companiilor.

'Rezultatele sondajului sunt o fotografie a perioadei mai 2024 - octombrie 2025 și surprind toate provocările cu care România, mediul de afaceri, dar și comunitatea celor 600 de companii americane, internaționale și românești, membre AmCham s-au confruntat: un 2024 marcat de toate rundele electorale; deteriorarea indicatorilor macroeconomici, intensificarea temporară a riscului de retrogradare la categoria junk de către agențiile de rating și apariția perspectivei suspendării fondurilor europene de către Comisia Europeană; un set de măsuri de redresare care a constat preponderent în măsuri fiscale, în timp ce reformele din sectorul public și administrativ s-au concretizat semnificativ mai lent în raport cu așteptările mediului de afaceri. Toate aceste provocări naționale, suprapuse peste o perioadă prelungită de crize și transformări la nivel european și global, au condus, în octombrie 2025, la o percepție a climatului de afaceri și investițional sub nivelurile înregistrate în anul 2020, marcat de pandemie. Vestea bună este că, în perspectivă, investitorii își păstrează încrederea în România, cu condiția menținerii traiectoriei de reformă și a respectării angajamentului de a reveni asupra unor măsuri fiscale nocive, precum IMCA', a subliniat președintele AmCham România, Vlad Boeriu, în comunicat.

Chiar și în acest context de depreciere a încrederii și de încetinire a creșterii economice, angajamentul companiilor membre AmCham față de România se reflectă în menținerea unei perspective pozitive asupra investițiilor care vor fi realizate în următoarele 12 luni, cât și a dezvoltării și consolidării afacerilor pe termen mediu, susține organizația, într-un comunicat. Astfel, 65% dintre companiile respondente au în plan investiții în următoarele 12 luni iar 65% au în vedere o extindere a activităților din România în următorii trei ani (în timp ce 31% preconizează o menținere la același nivel a acestora).

2026 vine cu șansa unică de a fi un an de resetare pentru România

Pentru anul următor, așa cum rezultă din răspunsurile la sondaj, prioritățile mediului de afaceri vizează continuarea fermă a demersurilor pentru aderarea la OECD, maximizarea atragerii fondurilor disponibile prin PNRR până la finalul acestui program în august 2026, precum și pregătirea pentru următorul ciclu de finanțare europeană, prin implicarea în avans, în definirea criteriilor și priorităților de alocare la nivelul Uniunii Europene.

În același timp, România are nevoie de o poziționare strategică mai puternică la nivel european și transatlantic.

Nu în ultimul rând, agenda 2026 trebuie să fie definită de reforme structurale asumate transpartinic, dincolo de logica electorală, pentru a aborda cauzele profunde ale dezechilibrelor economice care au deteriorat situația macroeconomică a României, consideră sursa citată.

'Combaterea corupției și a evaziunii fiscale, accelerarea digitalizării administrației publice, în special a administrației fiscale, și reforma și investițiile ca și condiții de bază pentru consolidarea capitalului uman, în continuare cel mai apreciat avantaj competitiv al României, continuarea investițiilor în infrastructură, predictibilitatea condițiilor de investiții și definirea unei politici economice coerente sunt esențiale pentru restabilirea încrederii populației, investitorilor, creditorilor și partenerilor internaționali. În ultimii ani, lipsa de consecvență, inacțiunea și schimbările politice frecvente au reprezentat frâne în calea dezvoltării. În timp ce alte economii din regiune au accelerat reformele și și-au consolidat competitivitatea, România s-a dezvoltat sub potențial, iar avantajele competitive tradiționale care au pus România pe harta investițiilor s-au erodat, fără a fi dezvoltate altele noi. Pentru a rămâne relevantă într-o economie globală tot mai competitivă, România trebuie să își ridice nivelul de ambiție și să construiască noi avantaje care să fie promovate de o diplomație economică profesionistă și eficientă, capabilă să atragă investiții și să promoveze România pe piețele internaționale', se precizează în comunicat.

În context, președintele AmCham România susține că 2026 vine cu șansa unică de a fi un an de resetare pentru România. Absența presiunii electorale creează o oportunitate reală pentru asumarea și implementarea reformelor profunde, pentru accelerarea investițiilor și pentru consolidarea poziției României ca partener economic și strategic credibil în regiune, a explicat acesta.

'Indiferent că vorbim de politica fiscală, educație, sănătate, digitalizare, apărare sau justiție, realitatea anului 2025, cu toate evoluțiile, din ianuarie până în decembrie, ne confirmă din nou, că amânarea rezolvării cauzelor profunde ale dezechilibrelor care au destabilizat România nu face decât să amplifice efectele negative în societate și economie și să le facă mai dificil și mai costisitor de corectat. Modul în care vom valorifica acest an va influența traiectoria, prosperitatea, siguranța și competitivitatea României pe termen lung', a explicat Vlad Boeriu.

În timp ce avantajele competitive apreciate de investitori sunt apartenența la UE (87%), statutul de membru NATO (62%), calitatea capitalului uman (56%) și dimensiunea pieței (45%), în topul celor mai puțin apreciate condiții de piață se regăsesc predictibilitatea condițiilor de investiții (83%), fiabilitatea politicilor publice (77%), ritmul lent al debirocratizării și al digitalizării serviciilor publice (72%), stabilitatea politică (71%) și cadrul fiscal aplicabil companiilor (68).

Totodată, factorii macroeconomici care prezintă cele mai mari riscuri pentru economia României sunt creșterea deficitului și a nivelului datoriei publice, în creștere de la 59% în 2024, la 74% în 2025, instabilitatea politică (69%) și creșterea poverii fiscale (64%).

Cu peste 30 de ani de prezență în România, Camera de Comerț Americană - AmCham reunește în prezent 600 de companii americane, internaționale și românești, cu investiții cumulate de peste 30 miliarde de dolari în România.

Companiile membre AmCham asigură împreună peste 250.000 de locuri de muncă și generează o cifră de afaceri cumulată de peste 65 miliarde de euro.

AmCham România este membru acreditat al Camerei de Comerț a SUA și face parte din rețeaua europeană a Camerelor de Comerț Americane, conform Agerpres.

