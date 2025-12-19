Dacă te-ai născut ieri, ți se va părea un gest de demnitate și de curaj. Ce erou este domnul Radu Miruță, ar putea exclama unii. Vorbim despre datoria rezultată din așa-numita „Afacere a bumbacului”, un împrumut în natură contractat la începutul anilor ’90.

Radu Miruță spune că timp de 33 de ani, decidenții au împins această mizerie sub preș. „Astăzi, am scos-o la lumină”. Doar că nu este victoria lui

Potrivit ministrului, timp de 33 de ani această problemă ar fi fost „împinsă sub preș”, iar actuala conducere a Ministerului Economiei ar fi „scos-o la lumină”. De fapt... nu este niciun eroism. Este doar o cronologie care pur și simplu s-a finalizat sub mandatul său. Adică s-a lucrat mult să se ajungă aici și în niciun caz nu este meritul lui Radu Miruță, ci a Guvernelor trecute. La ministrul USR a ajuns, cum ar veni, „cadoul”.

La începutul anilor ’90, Guvernul României a contractat un împrumut în bumbac din Statele Unite ale Americii, în valoare de 10 milioane de dolari, pentru a sprijini cu materie primă câteva firme românești alese pe sprânceană. Bumbacul a fost livrat, firmele s-au închis, datoria nu a fost returnată. România a rămas cu obligația neplătită.

Dosarul „Afacerea bumbacului” nu a fost redeschis recent

Dosarul nu a fost redeschis recent, ci se afla de mai mulți ani într-un proces avansat de clarificare și închidere, ne-au zis surse guvernamentale.

Subiectul datoriei către SUA a fost abordat chiar și în perioada 2018–2019, când au fost inițiate corespondențe oficiale cu autoritățile americane. Au fost și constituite grupuri de lucru interinstituționale, cu implicarea Ministerului Finanțelor Publice și a Curții de Conturi.

În ultimii ani, România a reușit inclusiv eliminarea unor penalități asociate datoriei, prin negocieri purtate sub semnătura miniștrilor aflați atunci în funcție. Aceste demersuri au dus la stabilirea sumei finale de plată, etapă fără de care proiectul actual nu ar fi fost posibil.

Proiectul promovat de Radu Miruță constă în trimiterea către Parlament a unui act normativ necesar pentru finalizarea plății, într-un proces început cu ani înainte. Deși nu a fost un demers simplu din punct de vedere tehnic, el reprezintă o etapă de continuitate administrativă, nu o inițiativă singulară sau o redeschidere a subiectului.

Finalizarea a avut loc în timpul mandatului actualului ministru Radu Miruță. Este doar o cronologie

„S-au întâmplat multe în decursul timpului. S-a nimerit doar ca finalizarea să aibă loc în timpul mandatului actualului ministru Radu Miruță”, ne-a spus una dintre sursele implicate în gestionarea dosarului.

Așadar... nu este niciun act de „eroism” sau o „reparație istorică”. Nici nu este moral ca Radu Miruță să-și atribuie victoria față de cei care au lucrat anterior la dosar. Problema nu a fost nici ignorată, nici ascunsă, ci gestionată lent din cauza complexității cazului. Practic, Radu Miruță a venit să culeagă laurii.

„Afacerea bumbacului” rămâne unul dintre cele mai cunoscute episoade ale tranziției economice românești. În orice caz, meritul este împărțit între mai multe guverne și instituții care au contribuit, în timp, la închiderea dosarului. În niciun caz nu putem spune #Radu Miruță la această victorie pe care și-a atribuit-o.

