Remus Borza, avocatul care a salvat Hidroelectrica, spune că primele două pachete de măsuri fiscale ale guvernului nu au venit cu efectele așteptate și subliniază faptul că România are nevoie în acest moment de stimularea economiei prin impozite mai mici și prin creșterea ratei de intermediere, care, în acest moment e cea mai mică din Europa.

"Vizavi de măsurile astea luate anul trecut și așteptate a fi luate în continuare și anul acesta, trebuie de cântărit dacă aduc beneficii sau din contră. Ori, după patru luni de la implementarea măsurilor din primele două pachete, tragem linie și vedem că nu e cu plus. Și atunci trebuie să cântărim mai mult în a crește impozite și taxe.

Cum poate fi stimulată economia României

Ce putem face? Putem reduce mai mult și de o manieră mai serioasă partea de cheltuială a banului public și putem stimula economia. Cum o stimulezi? Păi o stimulezi cu impozite mai mici, o stimulezi cu bani mai ieftini. Ori, câtă vreme tu ai o dobândă de politică monetară de 6,5% și un DAE de 11% și nu ai cum să ai unul mai mic câtă vreme inflația este de 10%, atunci evident că creditul este prohibitiv.

Pe de altă parte, băncile nu se înghesuie să finanțeze economia reală. Ele stau cu fundul pe un sac de bani de peste 230 de miliarde de lei. De unde banii ăștia? Păi dacă pui soldul depozitelor care depășește 650 de miliarde de lei și stocul creditelor care este de aproximativ 420 de miliarde de lei, avem un gap de 230 de miliarde de lei, pe care băncile îl rețin în conturi sau la Banca Națională, sau finanțează statul. (...) Trebuie să fii prost să nu iei titluri de stat garantate 100%. În cazul depozitelor, dintr-un depozit de 200 de mii doar 100 de mii e garantat în caz că banca dă faliment. Ăsta e motivul pentru care astăzi România are cea mai mică rată de intermediere financiară din Europa - 24%, în condițiile în care media la nivel european este de 93%.

Remus Borza: Aici statul e de vină!

Aici statul e de vină. În foamea disperată de a finanța peste 250 de miliarde de lei în fiecare an în datoria publică și deficitul bugetar, statul se împrumută în draci în fiecare lună de la bănci. Și atunci băncile nu se mai leagă la stat cu companiile sau cu persoanele publice.

În loc să pui 4% impozit suplimentar la bănci pe venituri, față de 16% impozitul pe profit, care anul trecut a adus trei lulele - 335 milioane de lei, anul acesta va aduce 1,6 miliarde de lei, mai bine zici: bă, rămâi doar cu 16% impozit pe profit, dar te ia dracu dacă nu crești rata de intermediere de la 24% la minimum 30%, dacă nu finanțezi mai mult economia. Asta e caracteristica generală a celor 900 de companii care funcționează astăzi în România - lipsa capitalului. Ele sunt decapitalizate și asta trebuie să înțeleagă orice guvernare responsabilă", a declarat Remus Borza la interviurile DC NEWS.