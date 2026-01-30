Ion Creangă al zilelor noastre a venit la Românii au talent. Nicholas Grigore Iosep a primit patru de „DA” la patru ani

Supranumit deja „Pui de Creangă”, băiețelul din județul Suceava a impresionat publicul și jurații de la Românii au talent, demonstrând o maturitate intelectuală ieșită din comun pentru vârsta sa.

Apariția micuțului pe scenă a fost una memorabilă. Cu o naturalețe dezarmantă și o expresivitate care a smuls zâmbete și emoție, Nicholas a recitat poezii și a transmis mai mult decât simple versuri.

Reacția juraților nu a întârziat: patru de „Da!”, care l-au trimis direct în etapa următoare a competiției.

Chiar dacă de la accentul pur moldovenesc și vârsta sa fragedă, povestea a părut spusă mai mult în chineză decât în română, publicul a fost cucerit de fiecare gest și expresie facială.

„Ce puteai să zici că a greșit? N-am înțeles aproape nimic, dar oricum putea să-mi zică orice că îi dădeam da pentru patosul cu care vorbea!”, a spus Bobonete.

„Un copil extraordinar de inteligent”, a completat Carmen Tănase.

Un copil special născut într-o zi și mai specială

Nicholas Grigore Iosep s-a născut pe 15 ianuarie, de ziua marelui poet Mihai Eminescu. O coincidență care, spun apropiații, pare să-i fi influențat parcursul timpuriu.

Astăzi, la numai patru ani, preșcolarul din Vama, județul Suceava, recită poezii cu o ușurință și o profunzime care surprind chiar și specialiștii. Pasiunea pentru limbaj s-a conturat foarte devreme: mama lui i-a citit povești încă de la șase luni, stimulându-i imaginația și curiozitatea.

Copilul a început să vorbească mai repede decât alți copii de vârsta lui, iar cărțile au devenit rapid parte din rutina zilnică a familiei. La recomandarea unui medic, părinții au decis testarea coeficientului de inteligență, iar rezultatul a fost unul impresionant: un IQ de 138, apropiat de nivelul de geniu.