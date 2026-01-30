Alertă OMS: Virusul letal Nipah declanșează controale sanitare tip Covid în aeroporturi

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis o actualizare în urma apariției unui virus în Asia cu „potențial pandemic” și o rată de mortalitate de până la 75%.

Au fost confirmate două cazuri de virus Nipah în statul indian Bengalul de Vest, din estul țării, iar mai multe țări au introdus screening-ul de tip COVID la frontiere și în aeroporturi.

Nu există tratament sau vaccin autorizat

Deoarece agentul patogen transmis de lilieci nu are în prezent niciun tratament, țări precum India, Thailanda, Pakistan, Hong Kong și Vietnam au luat măsuri pentru a ajuta la depistarea virusului.

Cu o rată de mortalitate de 40-75%, simptomele includ de obicei febră mare, dureri de cap, mialgie (dureri musculare), vărsături și dureri în gât.

În cazurile mai grave, acestea pot fi urmate de „amețeli, somnolență, alterarea stării de conștiență și semne neurologice care indică encefalită acută”, a declarat OMS conform Ladbible.

„Unele persoane pot prezenta și pneumonie atipică și probleme respiratorii severe, inclusiv insuficiență respiratorie acută. În cazurile severe apar encefalită și convulsii, care progresează către comă în decurs de 24 până la 48 de ore”, au avertizat ei.

Într-o actualizare, OMS a furnizat mai multe informații despre cele două cazuri confirmate.

„Ambele persoane sunt asistenți medicali în vârstă de 25 de ani, o femeie și un bărbat, care lucrează la același spital privat din Barasat, situat în districtul North 24 Parganas. Simptomele inițiale au apărut în ultima săptămână a lunii decembrie 2025, evoluând rapid către complicații neurologice”, a declarat organizația de sănătate.

Transmiterea monitorizată atent

Într-o declarație anterioară, OMS a menționat că „nu există dovezi ale unei transmiteri crescute de la om la om” în acest moment.

Serviciul de sănătate din India a mai declarat că cele 196 de persoane care au intrat în contact cu cele două asistente medicale au fost testate negativ pentru virus. Perioada de incubație variază între 4 și 14 zile.

Virusul Nipah a fost identificat pentru prima dată în jurul anului 1998, în timpul unei epidemii severe în Malaezia și Singapore, unde porcii au acționat ca gazdă intermediară.

Bangladesh a înregistrat epidemii aproape în fiecare an începând din 2001, în principal din cauza consumului de sevă contaminată de palmier de curmale.

Epidemii repetate și sute de decese

India, între timp, a raportat epidemii repetate în Bengalul de Vest în 2001 și 2007, apoi în Kerala începând din 2018, cu mai multe victime. Cazuri sporadice au apărut și în Filipine.

În total, au fost raportate 754 de cazuri la om, cu 435 de decese la nivel global, potrivit unui studiu din 2024 publicat în Science Direct.

Aceasta vine după ce profesorul Brian Angus, cercetător șef al studiului privind vaccinul împotriva virusului Nipah la Oxford Vaccine Group, a declarat pentru LADbible că sunt în curs de desfășurare studiile pentru „vaccinul candidat împotriva virusului Nipah”.

„În prezent, nu există medicamente specifice sau vaccinuri autorizate pentru protecția împotriva infecției cu virusul Nipah sau pentru tratarea acesteia, astfel încât un viitor vaccin candidat reprezintă un pas crucial în pregătirea pentru pandemie”, a explicat el, adăugând că studiile clinice de „faza a doua” sunt în curs de desfășurare în Bangladesh.