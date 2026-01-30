€ 5.0961
Crimă șocantă în UK: Un băiat de 15 ani a ucis un copil de 12 ani, în plină stradă. Nu îl cunoștea, a comis crima fără un motiv și nu are remușcări
Data publicării: 09:31 30 Ian 2026

Crimă șocantă în UK: Un băiat de 15 ani a ucis un copil de 12 ani, în plină stradă. Nu îl cunoștea, a comis crima fără un motiv și nu are remușcări
Autor: Doinița Manic

crima UK Crimă - imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: Freepik

Un băiat în vârstă de 15 ani din Marea Britanie a pledat vinovat pentru uciderea unui copil de 12 ani, în timp ce acesta se întorcea de la școală.

Un băiat în vârstă de 15 ani din Marea Britanie a pledat vinovat pentru uciderea lui Leo Ross, în vârstă de 12 ani, în timp ce acesta se întorcea acasă de la școală, anul trecut.

Adolescentul, al cărui nume nu poate fi dezvăluit din motive legale, și-a depus pledoaria joi la Curtea Coroanei din Birmingham.

VEZI ȘI: O crimă similară cu cea din Cenei a fost comisă acum 2 ani în China. Doi copii de 13 ani și-au ucis colegul de clasă, apoi l-au îngropat. Ce pedeapsă au primit

Se crede că Leo se îndrepta spre casă de la școala din Yardley Wood, Birmingham, când a fost înjunghiat în stomac, pe 21 ianuarie 2025, scrie BBC. La 12 ani, Leo Ross este cea mai tânără victimă din West Midlands înjunghiată pe stradă.

Trecătorii au fost cei care au intervenit atunci să-l ajute în timp ce zăcea pe o alee de pe malul unui râu, într-un parc, și au sunat la serviciile de urgență. În pofida eforturilor medicilor, băiatul a murit la spital.

Copilul urma să se întâlnească cu un prieten atunci când a fost ucis

Familia sa a spus că acesta avea de mers pe jos până acasă aproximativ 10 minute. Potrivit polițiștilor, el vorbise cu un prieten la telefon, stabilind o întâlnire lângă un anumit copac din Parcul Trittiford Mill, în ziua în care a fost ucis.

Prietenul său a apărut, dar Leo nu a făcut-o niciodată. Familia sa adoptivă l-a descris ca fiind „cel mai dulce și mai bun băiat care îi punea pe ceilalți înaintea lui”.

„A fost iubit de toți cei care l-au cunoscut, s-a împrietenit cu toți cei pe care i-a întâlnit, tineri sau bătrâni”, au adăugat ei.

„Viața copilului meu a fost furată fără niciun motiv, viața mea nu va mai fi niciodată la fel fără el”, a spus mama biologică a lui Leo, Rachel Fisher.

Inculpatul avea 14 ani când l-a ucis pe Leo. Tot el a atacat 3 femei pe stradă

Inculpatul, care avea 14 ani atunci când a comis crima, a pledat vinovat și pentru două capete de acuzare de vătămare corporală gravă cu intenție și unul de agresiune care a cauzat vătămări corporale, în urma unor atacuri separate asupra a trei femei în vârstă.  Victimele au fost împinse la pământ, lovite de el și au suferit răni grave, a declarat Serviciul Procuraturii Coroanei (CPS).

Detectivii au găsit cuțitul folosit de el pentru a-l înjunghia pe băiat aruncat într-un râu din apropiere. Ancheta a descoperit, de asemenea, că ucigașul a ales să rămână prin preajmă pentru a vorbi cu ofițerii de la locul crimei, susținând în mod fals că l-a găsit pe Leo căzut lângă râul Cole.

Cei doi copii nu se cunoșteau

Poliția crede că Leo nu avea nicio legătură cu atacatorul său și a fost supus a ceea ce anchetatorii au descris ca fiind o înjunghiere complet aleatorie și neprovocată.

Băiatul nu a arătat nicio remușcare și nu a oferit nicio explicație în timpul interogatoriului, spunând doar „fără comentarii” când a fost întrebat despre motivul uciderii lui Leo și despre agresiunile anterioare, a declarat poliția.

Pledoariile de vinovăție ale inculpatului au fost depuse la mai mult de șase luni după amânarea procesului pentru a permite experților psihiatrici să îl evalueze pe inculpat. Judecătorul Paul Farrer KC a declarat că sentința va fi dată pe 10 februarie și, între timp, tânărul de 15 ani va fi plasat în arest preventiv pentru minori.

 
 
 

marea britanie
crima copii
crima
