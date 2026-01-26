€ 5.0960
DCNews Stiri O crimă similară cu cea din Cenei a fost comisă acum 2 ani în China. Doi copii de 13 ani și-au ucis colegul de clasă, apoi l-au îngropat. Ce pedeapsă au primit
Data actualizării: 15:50 26 Ian 2026 | Data publicării: 15:44 26 Ian 2026

O crimă similară cu cea din Cenei a fost comisă acum 2 ani în China. Doi copii de 13 ani și-au ucis colegul de clasă, apoi l-au îngropat. Ce pedeapsă au primit
Autor: Doinița Manic

copii crima china Imagine cu mai mulți copii într-o școală. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @rawpixel.com

O crimă similară cu cea din Cenei a fost comisă acum 2 ani în China. Doi copii de 13 ani și-au ucis colegul de clasă, după ce au plănuit crima cu mai mult timp înainte.

Băiatul de 13 ani implicat în crima șocantă din Cenei, Timiș, rămâne în continuare liber deoarece este prea mic pentru a răspunde penal pentru faptele sale, potrivit legilor din România. Tot mai mulți români sunt revoltați de faptul că acesta nu este arestat, deși i-a curmat viața lui Mario, o crimă care ar fi fost planificată cu mult timp înainte și a șocat întreaga țară prin cruzimea ei.

O crimă la fel de îngrozitoare s-a produs acum câțiva ani în China. Doi copii de 13 ani din provincia Hebei și-au omorât colegul de clasă. 

Unul dintre copiii de 13 ani a fost condamnat la închisoare pe viață

O instanță chineză i-a condamnat în 2024 pentru fapta lor șocantă. Copiii, identificați doar prin numele de familie Zhang și Li, aveau 13 ani când au conspirat să-l ucidă pe colegul lor de clasă, Wang, și să-i împartă banii.

După ce l-au atacat pe Wang cu o lopată, l-au îngropat într-o seră de legume abandonată. Crima a șocat China, iar anchetatorii au spus la acea vreme că „metodele lor au fost deosebit de crude, iar circumstanțele deosebit de josnice”.

Unul dintre copiii de 13 ani a fost condamnat la închisoare pe viață, celălalt la 12 ani de închisoare, potrivit BBC.

Și în China crima a stârnit o furie publică intensă. Wang fusese mult timp hărțuit la școală de trei colegi de clasă, au declarat familia sa și avocatul în martie 2024.

Cum a fost comisă crima șocantă din China

Un al treilea adolescent, care se afla și el la fața locului în momentul în care băiatul a fost ucis, identificat sub numele de familie Ma, nu a primit nicio pedeapsă penală. Pe 3 martie 2024, Zhang l-a adus pe Wang la seră cu un scuter, în timp ce Li a mers cu Ma pe un scuter separat. Pe parcurs, Li i-a povestit lui Ma despre planul pe care Zhang îl pusese la cale pentru a-l ucide pe Wang.

Când cei patru au ajuns la seră, Zhang a început să-l atace pe Wang cu o lopată, iar Li l-a ajutat. După ce a fost martor la atac, Ma a părăsit sera.

Zhang și Li au îngropat apoi victima, iar cei trei au plecat apoi de la locul faptei. După aceea, Zhang a folosit telefonul lui Wang pentru a transfera bani din contul său WeChat către Lee și către el însuși. De asemenea, a scos cartela SIM din telefonul lui Wang și i-a ordonat lui Ma să o distrugă.

Zhang, Li și Ma au fost abordați de poliție după ce cadavrul băiatului fusese descoperit, iar Ma i-a condus în cele din urmă la locul crimei.

Instanța a declarat că Zhang (copilul de 13 ani condamnat la închisoare pe viață n.r.) a fost principalul vinovat, deoarece plănuise crima și i-a instigat pe alții să se alăture, iar acțiunile sale au cauzat direct moartea lui Wang.

 
 
 

