O crimă similară cu cea din Cenei a fost comisă acum 2 ani în China. Doi copii de 13 ani și-au ucis colegul de clasă, apoi l-au îngropat. Ce pedeapsă au primit

Băiatul de 13 ani implicat în crima șocantă din Cenei, Timiș, rămâne în continuare liber deoarece este prea mic pentru a răspunde penal pentru faptele sale, potrivit legilor din România. Tot mai mulți români sunt revoltați de faptul că acesta nu este arestat, deși i-a curmat viața lui Mario, o crimă care ar fi fost planificată cu mult timp înainte și a șocat întreaga țară prin cruzimea ei.

O crimă la fel de îngrozitoare s-a produs acum câțiva ani în China. Doi copii de 13 ani din provincia Hebei și-au omorât colegul de clasă.

Unul dintre copiii de 13 ani a fost condamnat la închisoare pe viață

O instanță chineză i-a condamnat în 2024 pentru fapta lor șocantă. Copiii, identificați doar prin numele de familie Zhang și Li, aveau 13 ani când au conspirat să-l ucidă pe colegul lor de clasă, Wang, și să-i împartă banii.

După ce l-au atacat pe Wang cu o lopată, l-au îngropat într-o seră de legume abandonată. Crima a șocat China, iar anchetatorii au spus la acea vreme că „metodele lor au fost deosebit de crude, iar circumstanțele deosebit de josnice”.

Unul dintre copiii de 13 ani a fost condamnat la închisoare pe viață, celălalt la 12 ani de închisoare, potrivit BBC.

Și în China crima a stârnit o furie publică intensă. Wang fusese mult timp hărțuit la școală de trei colegi de clasă, au declarat familia sa și avocatul în martie 2024.

Cum a fost comisă crima șocantă din China

Un al treilea adolescent, care se afla și el la fața locului în momentul în care băiatul a fost ucis, identificat sub numele de familie Ma, nu a primit nicio pedeapsă penală. Pe 3 martie 2024, Zhang l-a adus pe Wang la seră cu un scuter, în timp ce Li a mers cu Ma pe un scuter separat. Pe parcurs, Li i-a povestit lui Ma despre planul pe care Zhang îl pusese la cale pentru a-l ucide pe Wang.

Când cei patru au ajuns la seră, Zhang a început să-l atace pe Wang cu o lopată, iar Li l-a ajutat. După ce a fost martor la atac, Ma a părăsit sera.

Zhang și Li au îngropat apoi victima, iar cei trei au plecat apoi de la locul faptei. După aceea, Zhang a folosit telefonul lui Wang pentru a transfera bani din contul său WeChat către Lee și către el însuși. De asemenea, a scos cartela SIM din telefonul lui Wang și i-a ordonat lui Ma să o distrugă.

Zhang, Li și Ma au fost abordați de poliție după ce cadavrul băiatului fusese descoperit, iar Ma i-a condus în cele din urmă la locul crimei.

Instanța a declarat că Zhang (copilul de 13 ani condamnat la închisoare pe viață n.r.) a fost principalul vinovat, deoarece plănuise crima și i-a instigat pe alții să se alăture, iar acțiunile sale au cauzat direct moartea lui Wang.






