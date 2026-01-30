€ 5.0961
Stiri

DCNews Stiri Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei a fost internat într-un centru specializat. Părinții săi sunt decăzuți din drepturi
Data actualizării: 13:05 30 Ian 2026 | Data publicării: 12:55 30 Ian 2026

Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei a fost internat într-un centru specializat. Părinții săi sunt decăzuți din drepturi
Autor: Tiberiu Vasile

Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar putea fi internat într-un centru specializat. Părinții săi ar fi decăzuți din drepturi cazul Mario. foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar putea fi internat într-un centru specializat.

Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar putea fi internat într-un centru specializat, iar părinții săi ar fi decăzuți din drepturi, potrivit surselor România TV. Tânărul este acuzat de crimă împreună cu complicii săi, însă, având doar 13 ani, legea din Români nu permite reținerea sa sau tragerea la răspundere penală, astfel încât autoritățile iau în calcul măsuri de supraveghere și protecție specializată.

Comunitatea este încă profund marcată de moartea lui Mario. Conform anchetelor, inculpații ar fi planificat cu aproximativ o lună înainte agresiunea, în urma unor conflicte și tensiuni care ar fi pornit din gelozie și dorința de a-i lua bunuri precum trotineta electrică și ATV‑ul victimei.

Legea Mario

Doi dintre adolescenți, ambii de 15 ani, au fost arestați preventiv pentru omor, iar investigațiile au arătat că aceștia aveau un istoric de violență, inclusiv un alt incident în care ar fi agresat un tânăr de 18 ani. Autoritățile au luat măsuri care nu implică pedepse penale pentru copilul de 13 ani: acesta este supus unor evaluări medicale și psihologice, iar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a dispus supraveghere specializată.

Cazul a declanșat un val de revoltă la nivel național și o intensă dezbatere publică asupra modului în care legislația tratează infracțiunile grave comise de minori. Zeci de mii de persoane au semnat o petiție online denumită “Legea Mario”, care cere modificarea Codului Penal pentru a introduce răspunderea penală pentru infracțiuni grave și la vârste mai mici.

CITEȘTE ȘI: Un nou incident violent cu minori: Trei adolescenți au înjunghiat un taximetrist
 

legea mario
crima cenei
minor
