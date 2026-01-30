Vrancea: Droguri ascunse în colete,15 kilograme de canabis, găsite de DIICOT

Poliţiştii vrânceni au descoperit alte 15 kilograme de canabis într-un punct de lucru al unei firme de curierat internaţional, în continuarea anchetei privind traficul internaţional de droguri în care, la începutul săptămânii, aceeaşi cantitate de droguri fusese găsită într-un autoturism, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

Drogurile proveneau din Spania și erau trimise prin colete

Potrivit sursei citate, pe parcursul lunii ianuarie 2026, doi bărbaţi ar fi procurat canabis din Spania, pe care l-ar fi introdus în România în mai multe colete, iar pe 25 ianuarie 2026, unul dintre cei doi bărbaţi a fost prins în flagrant delict, în timp ce ar fi transportat, cu un autoturism, două colete ce conţineau aproximativ 15 kilograme de canabis.

Din cercetări a reieşit că bărbaţii urmau să intre în posesia altor transporturi de droguri.

"La data de 28 ianuarie 2026, de la un punct de lucru al societăţii de curierat internaţional, au fost ridicate două cutii conţinând alte 15 kilograme de canabis, ascunse printre diverse bunuri şi produse alimentare, pachete ce ar fi urmat să intre în posesia bărbaţilor în cauză", a precizat IPJ Vrancea.

În cadrul dosarului privind traficul internaţional de droguri de risc instrumentat de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vrancea, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Vrancea, au fost arestate patru persoane cu vârste între 20 şi 37 de ani şi s-a dispus măsura controlului judiciar faţă de o altă persoană.