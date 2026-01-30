€ 5.0961
Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia
Data publicării: 19:10 30 Ian 2026

Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia
Autor: Alexandra Curtache

lady-gaga_96789900 FOTO: Agerpres

Lady Gaga a adus designul românesc pe marile scene din Japonia, purtând în concertele sale din Osaka și Tokyo ținute semnate de designerul român Diana Caramaci.

Lady Gaga a ales să includă vestimentația românească în spectacolele sale recente din Japonia, urcând pe scenă în ținute semnate de designerul român Diana Caramaci. Apariția artistei în creații românești, în fața a zeci de mii de spectatori din Osaka și Tokyo, marchează un moment de referință pentru moda românească pe scena internațională.

Ținute românești în stylingul oficial al concertelor

Artista a purtat două creații semnate Diana Caramaci în cadrul concertelor susținute pe marile scene din Osaka și Tokyo. Ținutele au făcut parte din stylingul oficial al show-urilor live și au fost integrate în conceptul vizual spectaculos care definește aparițiile Lady Gaga.

Apariția pe scenele din Japonia reprezintă una dintre cele mai importante realizări internaționale recente pentru un designer român. Alegerea Lady Gaga plasează brandul Diana Caramaci într-un context global de maximă vizibilitate și confirmă interesul tot mai mare al starurilor internaționale pentru designeri independenți cu o identitate artistică puternică.

Evoluția româncei Diana Caramaci pe piața internațională

Fondat în 2017, brandul Diana Caramaci a cunoscut o dezvoltare constantă în industria fashion, fiind prezent pe podiumuri și la evenimente internaționale din orașe precum Paris, Milano, New York și Dubai. Stilul elegant și feminin al creațiilor a contribuit la consolidarea brandului și la recunoașterea sa pe piețele externe.

Creațiile semnate Diana Caramaci au fost purtate și pe covorul roșu de la Hollywood, fiind alese de vedete precum Jessica Simpson, Halle Bailey și Jennifer Hudson.

Aceste apariții au sporit vizibilitatea brandului și au confirmat interesul crescut al vedetelor internaționale pentru designeri cu o viziune clară și un stil distinct. De asemenea, ținutele sunt frecvent purtate de numeroase vedete din România. 

lady gaga
designer roman
