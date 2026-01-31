€ 5.0961
Subcategorii în Stiri

PSD își pierde președinții din sectoarele 2, 4 și 6 într-un val de demisii. Cine sunt posibilii înlocuitori
Data publicării: 13:01 31 Ian 2026

PSD își pierde președinții din sectoarele 2, 4 și 6 într-un val de demisii. Cine sunt posibilii înlocuitori
Autor: Tiberiu Vasile

sorin grindeanu psd Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Agerpres

PSD București trece printr-un val de demisii. Președinții filialelor din sectoarele 2, 4 și 6 își părăsesc funcțiile, iar conducerea analizează deja posibilii înlocuitori.

Conducerea PSD din sectoarele 2, 4 și 6 se află în plină reorganizare. Șefii filialelor au decis să își predea mandatele, marcând o schimbare semnificativă la nivel local.

Rodica Nassar, președinta PSD Sector 2, este prima care părăsește funcția. Joi, aceasta a postat pe Facebook un simplu mesaj: „demisie“, confirmând astfel retragerea sa. Nassar a fost unul dintre cei mai longevivi lideri PSD, conducând filiala încă din 1996 și acumulând decenii de experiență în partid.

La Sectorul 4, Andrei Trocan a anunțat, de asemenea, că renunță la conducerea filialei. 

"În interesul partidului și al comunității pe care o reprezentăm"

Și la PSD Sector 6, Gabriel Mutu își încheie mandatul de președinte. Într-o postare pe Facebook, Mutu a explicat:

„După aproape 14 ani de la preluarea mandatului, am decis să îmi depun demisia din funcţia de preşedinte al PSD Sector 6. Această decizie este una asumată și vine din dorința de a permite deschiderea unei noi etape de organizare și consolidare a filialei, în interesul partidului și al comunității pe care o reprezentăm. În toți acești ani, am avut onoarea de a reprezenta Sectorul 6 atât din funcția de primar, cât și din cea de senator, pe parcursul a trei mandate. Consider că las în urmă o organizație matură, funcțională, precum și proiecte care trebuie duse mai departe cu responsabilitate. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborare, efortul depus și încrederea acordată de-a lungul anilor. Rămân membru al organizației PSD Sector 6 și voi continua să mă implic acolo unde experiența mea poate fi utilă.”

Cine sunt posibilii înlocuitori

Surse interne citate de Digi24 anunță și posibilii înlocuitori. PSD Sector 2 va fi preluat de Rareș Hopincă, câștigător al alegerilor din 2024. La Sectorul 4, propunerea este Alexandru Hazem Kansou, secretar general al organizației PSD București și apropiat al lui Băluță, cu experiență ca administrator public. Pentru PSD Sector 6, noul lider va fi Adrian Vigheciu, fost consilier local și viceprimar al Capitalei, care a candidat fără succes la Primăria Sectorului 5 în 2024.

Numirile urmează să fie oficializate duminică, 1 februarie, în cadrul unei ședințe a conducerii PSD la Vila Lac.

CITEȘTE ȘI: Acord PSD- AUR în București? Acuzații din PNL, după eșecul răsunător al primarului Ciucu: Au votat umăr la umăr!
 

psd
bucuresti
