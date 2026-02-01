Bilanțul victimelor incendiului din Crans-Montana crește, la o lună de la tragedie

Un tânăr elveţian în vârstă de 18 ani, decedat sâmbătă, este cea de-a 41-a persoană care şi-a pierdut viaţa în urma incendiului produs într-un bar din staţiunea elveţiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou, au anunţat, duminică, autorităţile judiciare locale, transmite AFP, conform Agerpres. Decesul a survenit chiar la o lună distanță de la tragicul eveniment, cu acest prilej oamenii adunându-se, în orașul Lutry, pentru a omagia victimele.

Bilanțul persoanelor decedate ajunge la 41

„Un cetăţean elveţian în vârstă de 18 ani a decedat la spitalul din Zurich pe 31 ianuarie”, a anunţat procurorul general al cantonului Valais, într-un comunicat trimis AFP.

„Bilanţul incendiului din barul Le Constellation din 1 ianuarie 2026 a urcat acum la 41 de persoane decedate”, a adăugat sursa menţionată.

Peste 100 de răniți, spitalizați în mai multe țări europene

Precedentul bilanţ indicat de autorităţi era de 40 de morţi şi 116 răniţi. Câteva zeci dintre răniţi, mulţi în stare gravă, sunt încă spitalizaţi în Elveţia, dar şi în Franţa, Germania, Italia şi Belgia.

Incendiul din barul „Le Constellation”, ale cărui victime au fost mai ales adolescenţi şi tineri adulţi, a fost provocat, conform anchetei, de artificii care au inflamat spuma insonorizantă cu care era izolat plafonul subsolului barului.

Ancheta ar trebui să clarifice circumstanţele exacte ale incendiului, respectarea normelor de către proprietari şi diferitele responsabilităţi.

În calitate de proprietari ai localului, soţii francezi Jacques şi Jessica Moretti fac obiectul unei anchete penale pentru „omor din neglijenţă, leziuni corporale din neglijenţă şi incendiu din neglijenţă”.

Ancheta penală îi vizează de miercuri şi pe doi responsabili cu securitatea ai primăriei din Crans-Montana, care a recunoscut recent că din 2019 nu mai fusese efectuată nicio inspecţie de securitate şi anti-incendiu la barul „Le Constellation”.

