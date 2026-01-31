O bătaie între nepalezi într-un bar din Capitală, petrecută în Sectorul 4, a intrat în atenția autorităților. Potrivit informațiilor oficiale, conflictul a pornit spontan, pe fondul consumului de alcool, și a degenerat rapid într-o agresiune fizică între mai multe persoane aflate în local.

Intervenția poliției a avut loc în urma unui apel la 112, iar oamenii legii au ajuns la fața locului în scurt timp.

"La data de 30 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 16 Poliție au dispus măsura controlului judiciar față de patru bărbați, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „lovirea sau alte violențe” și „tulburarea ordinii și liniștii publice.

În fapt, la data de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 02.00, Secția 16 Poliție a fost sesizată, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 4 al Capitalei, ar fi avut loc o agresiune între mai multe persoane", au informat autoritățile printr-un comunicat.

Alcool, tensiuni și violență în local

Ajunși la adresă, polițiștii au găsit mai mulți bărbați, cetățeni străini, aflați în interiorul barului. Verificările inițiale au indicat faptul că, pe fondul consumului de alcool, între aceștia a izbucnit un conflict spontan. Discuțiile s-au încins rapid, iar situația a scăpat de sub control, transformându-se într-o agresiune fizică reciprocă.

În urma altercației, localul a suferit și pagube materiale. Administratorul unității a declarat că mai multe obiecte de mobilier și elemente din interior au fost distruse. Cu toate acestea, acesta a ales să nu depună plângere penală pentru distrugerile făcute.

Răniți, dar fără plângeri

Unul dintre bărbații implicați în bătaia din bar a suferit o rană la cap. Un echipaj medical a intervenit și i-a acordat îngrijiri la fața locului, însă persoana respectivă a refuzat transportul la spital.

Alți trei bărbați prezentau leziuni superficiale la nivelul feței. Niciunul nu a solicitat asistență medicală suplimentară.

Toate persoanele implicate au fost conduse ulterior la sediul Secției 16 Poliție, pentru clarificarea circumstanțelor și întocmirea documentelor procedurale. Niciuna dintre acestea nu a dorit să formuleze plângere prealabilă, potrivit România TV.

Control judiciar

Ancheta a fost preluată de Biroul de Investigații Criminale din cadrul Secției 16 Poliție. Sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au administrat probatoriul necesar.

"Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Secției 16 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice", au precizat autoritățile.

