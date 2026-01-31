€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Bătaie între nepalezi într-un bar din Capitală
Data actualizării: 15:59 31 Ian 2026 | Data publicării: 15:14 31 Ian 2026

Bătaie între nepalezi într-un bar din Capitală
Autor: Tiberiu Vasile

Bătaie între nepalezi într-un bar din Capitală, pe fondul consumului de alcool Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

Mai multe persoane de origine nepaleză au fost implicate într-o bătaie într-un bar din Capitală, după ce au consumat alcool.

O bătaie între nepalezi într-un bar din Capitală, petrecută în Sectorul 4, a intrat în atenția autorităților. Potrivit informațiilor oficiale, conflictul a pornit spontan, pe fondul consumului de alcool, și a degenerat rapid într-o agresiune fizică între mai multe persoane aflate în local.

Intervenția poliției a avut loc în urma unui apel la 112, iar oamenii legii au ajuns la fața locului în scurt timp.

"La data de 30 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 16 Poliție au dispus măsura controlului judiciar față de patru bărbați, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „lovirea sau alte violențe” și „tulburarea ordinii și liniștii publice.

În fapt, la data de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 02.00, Secția 16 Poliție a fost sesizată, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 4 al Capitalei, ar fi avut loc o agresiune între mai multe persoane", au informat autoritățile printr-un comunicat.

Alcool, tensiuni și violență în local

Ajunși la adresă, polițiștii au găsit mai mulți bărbați, cetățeni străini, aflați în interiorul barului. Verificările inițiale au indicat faptul că, pe fondul consumului de alcool, între aceștia a izbucnit un conflict spontan. Discuțiile s-au încins rapid, iar situația a scăpat de sub control, transformându-se într-o agresiune fizică reciprocă.

În urma altercației, localul a suferit și pagube materiale. Administratorul unității a declarat că mai multe obiecte de mobilier și elemente din interior au fost distruse. Cu toate acestea, acesta a ales să nu depună plângere penală pentru distrugerile făcute.

Răniți, dar fără plângeri

Unul dintre bărbații implicați în bătaia din bar a suferit o rană la cap. Un echipaj medical a intervenit și i-a acordat îngrijiri la fața locului, însă persoana respectivă a refuzat transportul la spital.

Alți trei bărbați prezentau leziuni superficiale la nivelul feței. Niciunul nu a solicitat asistență medicală suplimentară.

Toate persoanele implicate au fost conduse ulterior la sediul Secției 16 Poliție, pentru clarificarea circumstanțelor și întocmirea documentelor procedurale. Niciuna dintre acestea nu a dorit să formuleze plângere prealabilă, potrivit România TV.

Control judiciar 

Ancheta a fost preluată de Biroul de Investigații Criminale din cadrul Secției 16 Poliție. Sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au administrat probatoriul necesar.

"Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Secției 16 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice", au precizat autoritățile.

CITEȘTE ȘI: Nepalezi veniți la muncă în România, păcăliți și trimiși în Grecia. Erau răpiți și obligați să plătească răscumpărări pentru eliberare
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nepalezi
bucuresti
alcool
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Blackout în Republica Moldova: Autoritățile de la Chișinău mulțumesc României și Ucrainei pentru ajutor în restabilirea curentului electric
Publicat acum 26 minute
Noi detalii reale despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: Este în lumea lui, nu știe că e campion mondial de șapte ori
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Au fost concediați toți angajații care încasau plățile parcărilor din București
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Gerul și temperaturile scăzute afectează culturile de toamnă și pomi-viticole: Prognoza și recomandările meteorologilor
Publicat acum 1 ora si 31 minute
VIDEO Un heruvim care ar avea chipul Giorgiei Meloni provoacă polemici după restaurarea unei fresce la Roma
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Nicușor Dan, în doliu. „Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”
Publicat acum 22 ore si 1 minut
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 29 Ian 2026
Cheltuielile ascunse de Guvernul Bolojan. Năsui, USR: Sub dl. Ciolacu au rămas relativ constante, sub dl. Bolojan au explodat!
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close