Nepalezi veniți la muncă în România, păcăliți și trimiși în Grecia. Erau răpiți și obligați să plătească răscumpărări pentru eliberare

Mai mulți muncitori nepalezi, care lucrau legal în România și în alte țări balcanice, au fost atrași cu promisiuni false de salarii mai mari și condiții mai bune de trai în Grecia. Odată ajunși acolo, oamenilor li s-au luat actele, au fost bătuți și obligați să muncească în ferme din diferite regiuni ale țării, în condiții degradante și aproape fără plată, scrie Reuters.

Autoritățile elene au anunțat joi că au destructurat o rețea criminală care trafica zeci de bărbați nepalezi. În urma operațiunii, 17 persoane au fost puse sub acuzare — printre care și 10 cetățeni pakistanezi — iar alți 100 de oameni au fost reținuți pentru lipsa actelor legale de ședere.

Nepalezii erau răpiți și forțați să plătească răscumpărări pentru eliberare

Potrivit poliției, victimele erau nevoite să trăiască și să lucreze în spații insalubre, precum adăposturi improvizate sau depozite din centrul Greciei și din peninsula Peloponez. Li se confiscau imediat documentele de identitate, iar cei care încercau să fugă erau agresați sau chiar răpiți, fiind forțați să plătească răscumpărări pentru eliberare.

O femeie nepaleză de 29 de ani, membră a grupării, se ocupa cu recrutarea muncitorilor și promovarea anunțurilor de angajare în Grecia și alte țări europene.

Operațiunea a fost sprijinită de Europol, care va extinde investigația și în alte state. Procurorul grec a deschis o anchetă în acest caz.