€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 13:18 10 Oct 2025

Nepalezi veniți la muncă în România, păcăliți și trimiși în Grecia. Erau răpiți și obligați să plătească răscumpărări pentru eliberare
Autor: Doinița Manic

muncitori nepalezi rapiti romania Foto: Pixabay
 

Mai mulți nepalezi veniți la muncă în România au fost păcăliți și trimiși în Grecia, acolo unde erau exploatați și bătuți.

Mai mulți muncitori nepalezi, care lucrau legal în România și în alte țări balcanice, au fost atrași cu promisiuni false de salarii mai mari și condiții mai bune de trai în Grecia. Odată ajunși acolo, oamenilor li s-au luat actele, au fost bătuți și obligați să muncească în ferme din diferite regiuni ale țării, în condiții degradante și aproape fără plată, scrie Reuters.

Autoritățile elene au anunțat joi că au destructurat o rețea criminală care trafica zeci de bărbați nepalezi. În urma operațiunii, 17 persoane au fost puse sub acuzare — printre care și 10 cetățeni pakistanezi — iar alți 100 de oameni au fost reținuți pentru lipsa actelor legale de ședere.

Nepalezii erau răpiți și forțați să plătească răscumpărări pentru eliberare

Potrivit poliției, victimele erau nevoite să trăiască și să lucreze în spații insalubre, precum adăposturi improvizate sau depozite din centrul Greciei și din peninsula Peloponez. Li se confiscau imediat documentele de identitate, iar cei care încercau să fugă erau agresați sau chiar răpiți, fiind forțați să plătească răscumpărări pentru eliberare.

O femeie nepaleză de 29 de ani, membră a grupării, se ocupa cu recrutarea muncitorilor și promovarea anunțurilor de angajare în Grecia și alte țări europene.

Operațiunea a fost sprijinită de Europol, care va extinde investigația și în alte state. Procurorul grec a deschis o anchetă în acest caz.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nepalezi
rapire
exploatare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Românii descoperă China la București
Publicat acum 16 minute
Grindeanu a părăsit sala Congresului UDMR: Pare că vorbim limbi diferite. Chirieac: Nu a rupt coaliția. Gest inspirat
Publicat acum 33 minute
Mandatul de arestare în lipsă a lui Horațiu Potra ar putea fi anulat
Publicat acum 35 minute
Cel mai prost scenariu în care se poate afla România: Preferam o recesiune. Situație extrem de gravă, anunț teribil pentru salariați
Publicat acum 53 minute
Curs valutar BNR vineri 10 octombrie, valabil pentru weekend și luni
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Oct 2025
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat acum 18 ore si 24 minute
Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Publicat acum 17 ore si 44 minute
Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă
Publicat acum 18 ore si 56 minute
Se transformă banii noștri din bancă în „fond european”? Prof. Coșea spune cum să ne pregătim
Publicat pe 08 Oct 2025
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close