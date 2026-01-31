€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Dosarul Epstein: Legătura lui Elon Musk cu Jeffrey Epstein, demascată. Ani la rând, cei doi au vorbit prin e-mail
Data actualizării: 10:24 31 Ian 2026 | Data publicării: 09:34 31 Ian 2026

Dosarul Epstein: Legătura lui Elon Musk cu Jeffrey Epstein, demascată. Ani la rând, cei doi au vorbit prin e-mail
Autor: Doinița Manic

elon musk discutii cu epstein Imagine cu Elon Musk. Foto: Agerpres

E-mailurile arată că Elon Musk a avut contacte mai apropiate cu Jeffrey Epstein decât se știa anterior.

Publicarea unor noi materiale de investigație legate de Jeffrey Epstein de către Departamentul de Justiție al SUA, vineri, este plină de detalii despre legăturile sale cu cele mai puternice figuri din politică, tehnologie și afaceri globale.

Documentele scot din nou în evidență profunzimea relațiilor dintre infractorul sexual condamnat și figuri precum Steve Bannon, Elon Musk și lideri mondiali. În special, dosarele conțin schimburi ample de replici cu Bannon, în timp ce acesta derula o campanie de influență politică în Europa, și numeroase propuneri către Musk. Astfel, noile documente făcute publice, adaugă o nouă greutate indiciilor anterioare conform cărora Epstein a exercitat o influență extraordinară timp de ani de zile - chiar dacă anchetele privind traficul său de fete tinere se intensificaseră.

Documente publicate anterior de Departamentul de Justiție arată că Epstein, care a murit în închisoare în 2019, a consiliat și a cultivat legături cu lideri proeminenți din Europa, inclusiv oficiali guvernamentali ruși. A luat masa cu elitele de la Hollywood, directori generali și oficiali guvernamentali, invitându-i adesea în casele sale, dar și pe insula sa. În plus, folosit o rețea de relații cu personalități proeminente de la Washington pentru a influența și Casa Albă a lui Trump, scrie Politico.

Povestea dintre Elon Musk și Jeffrey Epstein

Povestea dintre Musk și Epstein pare a fi una dintre încercările nereușite ale defunctului infractor sexual condamnat de a-și face relații cu magnatul miliardar din tehnologie. E-mailurile din 2012 până în 2014 îl arată pe Epstein încercând și eșuând să se întâlnească cu Musk, acesta din urmă invocând faptul că are programul prea aglomerat și complicații logistice. Comunicările nu reflectă nicio întâlnire reală, față în față, între cei doi.

Reprezentanții lui Musk nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta despre schimburile de mesaje cu Epstein. Reamintim că Elon Musk a fost una dintre cele mai importante voci care au insistat asupra publicării documentelor Epstein vara trecută.

Ce ai vorbit cei doi prin e-mailuri

„Ne pare rău că nu am putut să ne conectăm”, i-a scris Epstein lui Musk în ziua de Anul Nou din 2013. Când l-a invitat pe Musk să se întâlnească cu el în St. Thomas, Musk a răspuns: „Logistica nu va funcționa de data aceasta”.

Musk i-a scris lui Epstein în aprilie 2013 că „nu avea planuri ferme” să vină pe Coasta de Est, înainte ca Epstein să încerce să îndulcească invitația menționând o cină cu Woody Allen. Când Epstein l-a contactat ulterior în acea lună pentru a vedea dacă programul lui Musk se schimbase, Musk a răspuns pur și simplu „nu”.

Cei doi au avut și câteva schimburi de replici mai  substanțiale. În octombrie 2012, Epstein a făcut referire la fratele lui Musk și la o „nouă relație de dragoste” pe care acesta o avea. „Lumea are nevoie de mai mult romantism”, a răspuns Musk. Musk i-a mai spus lui Epstein că preferă să doarmă 6,5 ore pe noapte pentru o productivitate optimă.

Musk voia la un moment dat să petreacă cu Epstein și să se "dezlănțuiască"

Aceasta par a fi cele mai calde schimburi de replici dintre Musk și Epstein. În noiembrie 2012, l-a întrebat pe Epstein despre participarea la „cea mai nebună petrecere” de pe insulă în acel an. O lună mai târziu, Musk a sugerat din nou că vrea să petreacă, dar se temea că insula lui Epstein ar fi o destinație prea „liniștită”.

„Am lucrat la limita sănătății mintale anul acesta și, prin urmare, odată ce copiii mei se vor întoarce acasă după Crăciun, chiar vreau să merg la petreceri în St. Barts sau în altă parte și să mă dezlănțuiesc”, a scris Musk.

Epstein, referindu-se la soția de atunci a lui Musk, Talulah Riley, a răspuns că „raportulde pe insula mea ar putea să o facă pe Talilah inconfortabilă”. „Raportul nu este o problemă pentru Talulah”, a răspuns Musk.

Înregistrările arată, de asemenea, că Musk a sugerat în februarie 2013 ca Epstein să se întâlnească cu el la fabrica de rachete SpaceX de lângă Long Beach, California. Epstein a renunțat, de asemenea, la o întâlnire din perioada sărbătorilor în 2013.

Reamintim că Jeffrey Epstein a fost găsit spânzurat în celula sa din New York pe 10 august 2019, înaintea procesului său pentru infracțiuni sexuale. Asta a alimentat numeroase teorii ale conspirației conform cărora el ar fi fost asasinat pentru a acoperi un scandal implicând personalități de prim rang.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

jeffrey epstein
elon musk
sua
dosarul epstain
abuzuri sexuale
agresiune sexuala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Blackout în Republica Moldova: Autoritățile de la Chișinău mulțumesc României și Ucrainei pentru ajutor în restabilirea curentului electric
Publicat acum 27 minute
Noi detalii reale despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: Este în lumea lui, nu știe că e campion mondial de șapte ori
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Au fost concediați toți angajații care încasau plățile parcărilor din București
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Gerul și temperaturile scăzute afectează culturile de toamnă și pomi-viticole: Prognoza și recomandările meteorologilor
Publicat acum 1 ora si 32 minute
VIDEO Un heruvim care ar avea chipul Giorgiei Meloni provoacă polemici după restaurarea unei fresce la Roma
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Nicușor Dan, în doliu. „Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”
Publicat acum 22 ore si 2 minute
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 29 Ian 2026
Cheltuielile ascunse de Guvernul Bolojan. Năsui, USR: Sub dl. Ciolacu au rămas relativ constante, sub dl. Bolojan au explodat!
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close