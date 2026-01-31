Dosarul Epstein: Legătura lui Elon Musk cu Jeffrey Epstein, demascată. Ani la rând, cei doi au vorbit prin e-mail

Publicarea unor noi materiale de investigație legate de Jeffrey Epstein de către Departamentul de Justiție al SUA, vineri, este plină de detalii despre legăturile sale cu cele mai puternice figuri din politică, tehnologie și afaceri globale.

Documentele scot din nou în evidență profunzimea relațiilor dintre infractorul sexual condamnat și figuri precum Steve Bannon, Elon Musk și lideri mondiali. În special, dosarele conțin schimburi ample de replici cu Bannon, în timp ce acesta derula o campanie de influență politică în Europa, și numeroase propuneri către Musk. Astfel, noile documente făcute publice, adaugă o nouă greutate indiciilor anterioare conform cărora Epstein a exercitat o influență extraordinară timp de ani de zile - chiar dacă anchetele privind traficul său de fete tinere se intensificaseră.

Documente publicate anterior de Departamentul de Justiție arată că Epstein, care a murit în închisoare în 2019, a consiliat și a cultivat legături cu lideri proeminenți din Europa, inclusiv oficiali guvernamentali ruși. A luat masa cu elitele de la Hollywood, directori generali și oficiali guvernamentali, invitându-i adesea în casele sale, dar și pe insula sa. În plus, folosit o rețea de relații cu personalități proeminente de la Washington pentru a influența și Casa Albă a lui Trump, scrie Politico.

Povestea dintre Elon Musk și Jeffrey Epstein

Povestea dintre Musk și Epstein pare a fi una dintre încercările nereușite ale defunctului infractor sexual condamnat de a-și face relații cu magnatul miliardar din tehnologie. E-mailurile din 2012 până în 2014 îl arată pe Epstein încercând și eșuând să se întâlnească cu Musk, acesta din urmă invocând faptul că are programul prea aglomerat și complicații logistice. Comunicările nu reflectă nicio întâlnire reală, față în față, între cei doi.

Reprezentanții lui Musk nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta despre schimburile de mesaje cu Epstein. Reamintim că Elon Musk a fost una dintre cele mai importante voci care au insistat asupra publicării documentelor Epstein vara trecută.

Ce ai vorbit cei doi prin e-mailuri

„Ne pare rău că nu am putut să ne conectăm”, i-a scris Epstein lui Musk în ziua de Anul Nou din 2013. Când l-a invitat pe Musk să se întâlnească cu el în St. Thomas, Musk a răspuns: „Logistica nu va funcționa de data aceasta”.

Musk i-a scris lui Epstein în aprilie 2013 că „nu avea planuri ferme” să vină pe Coasta de Est, înainte ca Epstein să încerce să îndulcească invitația menționând o cină cu Woody Allen. Când Epstein l-a contactat ulterior în acea lună pentru a vedea dacă programul lui Musk se schimbase, Musk a răspuns pur și simplu „nu”.

Cei doi au avut și câteva schimburi de replici mai substanțiale. În octombrie 2012, Epstein a făcut referire la fratele lui Musk și la o „nouă relație de dragoste” pe care acesta o avea. „Lumea are nevoie de mai mult romantism”, a răspuns Musk. Musk i-a mai spus lui Epstein că preferă să doarmă 6,5 ore pe noapte pentru o productivitate optimă.

Musk voia la un moment dat să petreacă cu Epstein și să se "dezlănțuiască"

Aceasta par a fi cele mai calde schimburi de replici dintre Musk și Epstein. În noiembrie 2012, l-a întrebat pe Epstein despre participarea la „cea mai nebună petrecere” de pe insulă în acel an. O lună mai târziu, Musk a sugerat din nou că vrea să petreacă, dar se temea că insula lui Epstein ar fi o destinație prea „liniștită”.

„Am lucrat la limita sănătății mintale anul acesta și, prin urmare, odată ce copiii mei se vor întoarce acasă după Crăciun, chiar vreau să merg la petreceri în St. Barts sau în altă parte și să mă dezlănțuiesc”, a scris Musk.

Epstein, referindu-se la soția de atunci a lui Musk, Talulah Riley, a răspuns că „raportulde pe insula mea ar putea să o facă pe Talilah inconfortabilă”. „Raportul nu este o problemă pentru Talulah”, a răspuns Musk.

Înregistrările arată, de asemenea, că Musk a sugerat în februarie 2013 ca Epstein să se întâlnească cu el la fabrica de rachete SpaceX de lângă Long Beach, California. Epstein a renunțat, de asemenea, la o întâlnire din perioada sărbătorilor în 2013.

Reamintim că Jeffrey Epstein a fost găsit spânzurat în celula sa din New York pe 10 august 2019, înaintea procesului său pentru infracțiuni sexuale. Asta a alimentat numeroase teorii ale conspirației conform cărora el ar fi fost asasinat pentru a acoperi un scandal implicând personalități de prim rang.