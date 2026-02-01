Proteste violente în Italia. Manifestanții s-au bătut cu poliția

Manifestația, la care au participat activiști din mai multe regiuni ale Italiei și din străinătate, a degenerat după ce grupuri radicale au încercat să se apropie de zona în care se află fostul sediu al centrului social Askatasuna, evacuat recent. Potrivit autorităților, un polițist a fost lovit cu pumnii, picioarele și ciocanul de mai mulți protestatari, inclusiv după ce a căzut la pământ. Mai mulți agenți au fost răniți, iar bilanțul provizoriu indică peste 20 de persoane rănite, dintre care unele au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În timpul violențelor și o echipă a televiziunii publice RAI a fost luată la țintă de protestatari. Jurnaliștii au fost amenințați, loviți și obligați să plece. Protestatarii au aruncat cu pietre în ei, iar o parte din echipamente au fost distruse.

Manifestanții au incendiat containere de gunoi și au folosit mobilier stradal pentru a bloca înaintarea forțelor de ordine. De asemenea, au fost aruncate petarde, artificii și obiecte improvizate spre dispozitivele de intervenție, iar poliția a răspuns cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

Pagube însemnate

Autoritățile susțin că violențele au fost provocate de un grup restrâns de activiști radicali care au venit cu căști și măști, în timp ce marea majoritate a participanților la protest s-a dispersat după finalizarea traseului autorizat.

Mai multe magazine și-au tras obloanele, iar clădiri și autoturisme au fost avariate. Confruntările au durat câteva ore și au lăsat în urmă distrugeri importante.

După intervenția forțelor de ordine, protestatarii violenți s-au regrupat în alte zone ale orașului, unde au avut loc noi ciocniri sporadice.

Primăria din Torino a anunțat că se va constitui parte civilă și va cere despăgubiri pentru pagubele produse. Oficialii locali au vorbit despre "comportamente criminale” și despre "violență organizată”, care trebuie combătute ferm.

Și autoritățile regionale au condamnat incidentele și au acuzat că orașul a fost "pus sub asediu” de grupări radicale, care au acționat într-un mod coordonat și premeditat.

Manifestația a adunat între 15.000 și 20.000 de participanți și a fost organizată ca reacție la evacuarea centrului social Askatasuna, care a avut loc luna trecută.