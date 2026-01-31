€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Întreruperi de Internet tot mai dese în Rusia: „Vor ceva asemănător cu cel din Coreea de Nord”/ „O detoxifiere digitală”
Data publicării: 17:35 31 Ian 2026

Întreruperi de Internet tot mai dese în Rusia: „Vor ceva asemănător cu cel din Coreea de Nord”/ „O detoxifiere digitală”
Autor: Iulia Horovei

moscova rusia cetateni rusi Cetățeni în centrul Moscovei, Rusia, ianuarie 2026. Sursa foto: Agerpres

Rușii se confruntă cu întreruperi tot mai dese ale Internetului, în timp ce autoritățile de la Moscova le justifică prin necesitatea de a preveni atacurile dronelor ucrainene.

În timp ce ucrainenii întâmpină dificultăți privind accesul la curent, căldură și apă, cauzate de atacurile rusești, cetățenii ruși sunt rugați tot mai des să renunțe la Internet de către regimul condus de Vladimir Putin. Acest lucru provoacă nemulțumire și accentuează sentimentul de izolare în rândul populației, după aproape patru ani de război cu Ucraina, potrivit NBC News.

Citește și: Pene masive de curent în Ucraina: Metroul din Kiev a fost oprit complet

Citește și: Pană de curent în Republica Moldova. Traficul din Chișinău, dat peste cap, după ce semafoarele s-au oprit - Galerie Foto

Întreruperi tot mai dese de Internet în Rusia

Întreruperile de Internet au devenit un lucru obișnuit în întreaga țară, o măsură pe care autoritățile ruse o consideră necesară pentru a preveni atacurile dronelor ucrainene, unele folosind tehnologia pentru orientare.

Însă rușii care au vorbit cu jurnaliștii de la NBC News, dintre care chiar bloggeri care susțin războiul, au pus la îndoială această justificare. Dronele ucrainene continuă să-și atingă țintele în interiorul Rusiei, chiar dacă utilizatorilor aflați chiar și în Kamchatka - la aproximativ 7.000 de kilometri de granița cu Ucraina - li se spune că „preocupările legate de securitate” sunt de vină pentru lipsa lor de conectivitate la Internet.

Întreruperile de Internet nu-i lasă pe cetățenii de rând să-și folosească telefoanele în deplasare - pentru a efectua apeluri, a comanda un taxi sau a face plăți la magazin. Acestea afectează micile afaceri, determinându-i pe unii ruși să poarte permanent bani în numerar sau să stea acasă pentru un Wi-Fi stabil.

Părinții copiilor cu diabet au declarat pentru presa rusă că nu pot folosi aplicațiile de pe telefon pentru a monitoriza nivelul zahărului din sânge în timpul întreruperilor.

Dar nu doar penele de Internet provoacă nemulțumire.

Autoritățile ruse au aplicat din ce în ce mai mult o așa-numită „listă albă” - un registru limitat de site-uri web aprobate de guvern pe care oamenii le pot accesa în continuare pe telefoanele lor în timpul întreruperilor, limitând foarte mult tipul de informații pe care le primesc.

Acest lucru vine pe fondul creșterii restricțiilor tot mai mari privind activitatea online a rușilor, într-o reprimare mai amplă a libertății de exprimare de la invazia Kremlinului - interdicții asupra Instagram și Facebook, încetiniri ale YouTube, restricții asupra aplicațiilor de mesagerie străine, cum ar fi WhatsApp și Telegram, precum și servicii de rețea privată virtuală pe care mulți ruși le folosesc pentru a accesa conținut cenzurat online.

Rușii, pregătiți pentru Internet ca în Coreea de Nord?

Toți cei intervievați de NBC News au declarat că sunt precauți în a vorbi cu mass-media străină despre un subiect sensibil de securitate și nu doresc ca datele lor personale să fie făcute publice, temându-se de posibile repercusiuni. Deși întreruperile nu au provocat un val masiv de furie, unii au încercat să se mobilizeze împotriva măsurilor.

Anastasia, din regiunea Tver, la nord-vest de Moscova, a declarat că intenționase să se alăture unui protest pentru libertatea Internetului în noiembrie, care, în cele din urmă, nu a mai avut loc. Era sătulă de întreruperi, a spus ea, deoarece o lasă frecvent fără acces la aplicații de mesagerie, taxi sau hărți de navigare pe telefon.

Chiar și unele dintre site-urile web de pe „lista albă” nu se încarcă în timpul acestor întreruperi, a mai punctat aceasta. 

Femeia a spus că, la un moment dat, mama ei, o pensionară cu dizabilități, nu a putut să-și plătească alimentele, deoarece terminalele de plată de la un magazin local nu funcționau fără o conexiune mobilă. A trebuit să meargă pe jos până la cel mai apropiat oficiu poștal, aflat la o anumită distanță, pentru a scoate bani. „De atunci, păstrează mereu niște bani cash la ea. Dar este incomod - trăim în secolul XXI”, a punctat femeia. 

Lăsând la o parte explicația oficială, Anastasia crede că autoritățile de la Moscova folosesc întreruperile pentru a pregăti cetățenii pentru un model de Internet „asemănător Coreei de Nord”, puternic cenzurat și restricționat.

„Cred că autoritățile vor să facă ceva similar în țara noastră”, a spus ea.

Autoritățile ruse încearcă să justifice întreruperile

Unii oficiali guvernamentali i-au îndemnat pe locuitori să trateze întreruperile ca pe o oportunitate pentru o „detoxifiere digitală”, în timp ce un parlamentar de rang înalt pentru politica informațională a declarat, luna trecută, agenției de știri de stat Tass, că întreruperile ar trebui văzute ca pe o pauză binevenită de la „vizionarea la nesfârșit a videoclipurilor inutile”. 

Guvernatorul regiunii Orel, Andrey Klychkov, a spus că întreruperile nu înseamnă nimic în comparație cu „eroismul” soldaților ruși din Ucraina. 

Autoritățile regionale au semnalat din ce în ce mai des că întreruperile nu au o dată limită și ar putea dura până la sfârșitul războiului.

Artyom, din Republica Ciuvashia de Vest, a declarat pentru NBC News că se confruntă cu întreruperi ale Internetului mobil aproape în fiecare zi. „Se întâmplă pentru că dronele ucrainene ajung pe teritoriul nostru, dar blocarea Internetului nu pare să ajute”, a spus el.

Chiar și bloggerii pro-război și-au exprimat îndoielile. „Nu există încă dovezi că închiderea Internetului are vreun impact asupra eficacității atacurilor dronelor inamice”, a scris bloggerul de război Yuri Kotenok luna trecută, adăugând că măsura „îi batjocorește” pe cetățeni.

„Inamicul a înțeles imediat ce contramăsuri vom lua. Și au trecut la sateliți - nu pot fi bruiați”, a scris popularul canal Telegram pro-război „Two Majors”, dând vina pe birocrație și lipsa de cunoștințe tehnologice în rândul superiorilor militari ai Rusiei pentru întreruperi.

În septembrie, Ministerul Digital rus a publicat o „listă albă” cu site-uri web care puteau fi accesate în continuare în timpul întreruperilor - în principal servicii guvernamentale, motorul de căutare rusesc Yandex și rețele sociale rusești. Lista a fost extinsă în noiembrie pentru a include unele instituții media de stat, site-ul poștal al Rusiei, precum și servicii de taxi și meteo, printre altele. Unii oameni s-au plâns că Telegram, pe care milioane de ruși îl folosesc și pe care se bazează pentru informații zilnic - inclusiv pentru alerte de drone - nu se află pe listă, în ciuda faptului că a fost creat de magnatul rus Pavel Durov

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
internet
moscova
atacuri rusesti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Blackout în Republica Moldova: Autoritățile de la Chișinău mulțumesc României și Ucrainei pentru ajutor în restabilirea curentului electric
Publicat acum 28 minute
Noi detalii reale despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: Este în lumea lui, nu știe că e campion mondial de șapte ori
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Au fost concediați toți angajații care încasau plățile parcărilor din București
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Gerul și temperaturile scăzute afectează culturile de toamnă și pomi-viticole: Prognoza și recomandările meteorologilor
Publicat acum 1 ora si 33 minute
VIDEO Un heruvim care ar avea chipul Giorgiei Meloni provoacă polemici după restaurarea unei fresce la Roma
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Nicușor Dan, în doliu. „Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”
Publicat acum 22 ore si 3 minute
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 29 Ian 2026
Cheltuielile ascunse de Guvernul Bolojan. Năsui, USR: Sub dl. Ciolacu au rămas relativ constante, sub dl. Bolojan au explodat!
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close