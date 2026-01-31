Întreruperi de Internet tot mai dese în Rusia: „Vor ceva asemănător cu cel din Coreea de Nord”/ „O detoxifiere digitală”

În timp ce ucrainenii întâmpină dificultăți privind accesul la curent, căldură și apă, cauzate de atacurile rusești, cetățenii ruși sunt rugați tot mai des să renunțe la Internet de către regimul condus de Vladimir Putin. Acest lucru provoacă nemulțumire și accentuează sentimentul de izolare în rândul populației, după aproape patru ani de război cu Ucraina, potrivit NBC News.

Întreruperi tot mai dese de Internet în Rusia

Întreruperile de Internet au devenit un lucru obișnuit în întreaga țară, o măsură pe care autoritățile ruse o consideră necesară pentru a preveni atacurile dronelor ucrainene, unele folosind tehnologia pentru orientare.

Însă rușii care au vorbit cu jurnaliștii de la NBC News, dintre care chiar bloggeri care susțin războiul, au pus la îndoială această justificare. Dronele ucrainene continuă să-și atingă țintele în interiorul Rusiei, chiar dacă utilizatorilor aflați chiar și în Kamchatka - la aproximativ 7.000 de kilometri de granița cu Ucraina - li se spune că „preocupările legate de securitate” sunt de vină pentru lipsa lor de conectivitate la Internet.

Întreruperile de Internet nu-i lasă pe cetățenii de rând să-și folosească telefoanele în deplasare - pentru a efectua apeluri, a comanda un taxi sau a face plăți la magazin. Acestea afectează micile afaceri, determinându-i pe unii ruși să poarte permanent bani în numerar sau să stea acasă pentru un Wi-Fi stabil.

Părinții copiilor cu diabet au declarat pentru presa rusă că nu pot folosi aplicațiile de pe telefon pentru a monitoriza nivelul zahărului din sânge în timpul întreruperilor.

Dar nu doar penele de Internet provoacă nemulțumire.

Autoritățile ruse au aplicat din ce în ce mai mult o așa-numită „listă albă” - un registru limitat de site-uri web aprobate de guvern pe care oamenii le pot accesa în continuare pe telefoanele lor în timpul întreruperilor, limitând foarte mult tipul de informații pe care le primesc.

Acest lucru vine pe fondul creșterii restricțiilor tot mai mari privind activitatea online a rușilor, într-o reprimare mai amplă a libertății de exprimare de la invazia Kremlinului - interdicții asupra Instagram și Facebook, încetiniri ale YouTube, restricții asupra aplicațiilor de mesagerie străine, cum ar fi WhatsApp și Telegram, precum și servicii de rețea privată virtuală pe care mulți ruși le folosesc pentru a accesa conținut cenzurat online.

Rușii, pregătiți pentru Internet ca în Coreea de Nord?

Toți cei intervievați de NBC News au declarat că sunt precauți în a vorbi cu mass-media străină despre un subiect sensibil de securitate și nu doresc ca datele lor personale să fie făcute publice, temându-se de posibile repercusiuni. Deși întreruperile nu au provocat un val masiv de furie, unii au încercat să se mobilizeze împotriva măsurilor.

Anastasia, din regiunea Tver, la nord-vest de Moscova, a declarat că intenționase să se alăture unui protest pentru libertatea Internetului în noiembrie, care, în cele din urmă, nu a mai avut loc. Era sătulă de întreruperi, a spus ea, deoarece o lasă frecvent fără acces la aplicații de mesagerie, taxi sau hărți de navigare pe telefon.

Chiar și unele dintre site-urile web de pe „lista albă” nu se încarcă în timpul acestor întreruperi, a mai punctat aceasta.

Femeia a spus că, la un moment dat, mama ei, o pensionară cu dizabilități, nu a putut să-și plătească alimentele, deoarece terminalele de plată de la un magazin local nu funcționau fără o conexiune mobilă. A trebuit să meargă pe jos până la cel mai apropiat oficiu poștal, aflat la o anumită distanță, pentru a scoate bani. „De atunci, păstrează mereu niște bani cash la ea. Dar este incomod - trăim în secolul XXI”, a punctat femeia.

Lăsând la o parte explicația oficială, Anastasia crede că autoritățile de la Moscova folosesc întreruperile pentru a pregăti cetățenii pentru un model de Internet „asemănător Coreei de Nord”, puternic cenzurat și restricționat.

„Cred că autoritățile vor să facă ceva similar în țara noastră”, a spus ea.

Autoritățile ruse încearcă să justifice întreruperile

Unii oficiali guvernamentali i-au îndemnat pe locuitori să trateze întreruperile ca pe o oportunitate pentru o „detoxifiere digitală”, în timp ce un parlamentar de rang înalt pentru politica informațională a declarat, luna trecută, agenției de știri de stat Tass, că întreruperile ar trebui văzute ca pe o pauză binevenită de la „vizionarea la nesfârșit a videoclipurilor inutile”.

Guvernatorul regiunii Orel, Andrey Klychkov, a spus că întreruperile nu înseamnă nimic în comparație cu „eroismul” soldaților ruși din Ucraina.

Autoritățile regionale au semnalat din ce în ce mai des că întreruperile nu au o dată limită și ar putea dura până la sfârșitul războiului.

Artyom, din Republica Ciuvashia de Vest, a declarat pentru NBC News că se confruntă cu întreruperi ale Internetului mobil aproape în fiecare zi. „Se întâmplă pentru că dronele ucrainene ajung pe teritoriul nostru, dar blocarea Internetului nu pare să ajute”, a spus el.

Chiar și bloggerii pro-război și-au exprimat îndoielile. „Nu există încă dovezi că închiderea Internetului are vreun impact asupra eficacității atacurilor dronelor inamice”, a scris bloggerul de război Yuri Kotenok luna trecută, adăugând că măsura „îi batjocorește” pe cetățeni.

„Inamicul a înțeles imediat ce contramăsuri vom lua. Și au trecut la sateliți - nu pot fi bruiați”, a scris popularul canal Telegram pro-război „Two Majors”, dând vina pe birocrație și lipsa de cunoștințe tehnologice în rândul superiorilor militari ai Rusiei pentru întreruperi.

În septembrie, Ministerul Digital rus a publicat o „listă albă” cu site-uri web care puteau fi accesate în continuare în timpul întreruperilor - în principal servicii guvernamentale, motorul de căutare rusesc Yandex și rețele sociale rusești. Lista a fost extinsă în noiembrie pentru a include unele instituții media de stat, site-ul poștal al Rusiei, precum și servicii de taxi și meteo, printre altele. Unii oameni s-au plâns că Telegram, pe care milioane de ruși îl folosesc și pe care se bazează pentru informații zilnic - inclusiv pentru alerte de drone - nu se află pe listă, în ciuda faptului că a fost creat de magnatul rus Pavel Durov.