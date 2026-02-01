Consilierul unui premier din UE își dă demisia după acuzații explozive în dosarul Epstein

Este vorba despre Slovacia, unde premierul Robert Fico a transmis că a acceptat demisia consilierului său Miroslav Lajčák, fost ministru de externe.

Miroslav Lajčák este acuzat că ar fi comunicat cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, transmite duminică AFP.

"Accept oferta sa de a încheia colaborarea noastră, chiar dacă toţi pierdem, nu doar eu, o sursă incredibilă de experienţă şi cunoştinţe în politica externă", a declarat şeful guvernului naţionalist într-un clip dedicat mai multor subiecte de actualitate.

Cine este Miroslav Lajčák și legătura cu Epstein

Ministru de externe între anii 2009 şi 2010, apoi între anii 2012 şi 2020, Miroslav Lajčák a prezidat, de asemenea, Adunarea Generală a ONU şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

Recent, el a ocupat funcţia de reprezentant special al UE pentru Balcanii de Vest.

Însă demisia din funcția de consilier al premierului Robert Fico a avut loc a doua zi după publicarea, de către Ministerul american al Justiţiei, a peste trei milioane de pagini suplimentare referitoare la Epstein.

VEZI ȘI - Scandalul Epstein. Prințul Andrew ar trebui să răspundă în fața Congresului SUA, susține premierul Starmer

Epstein îi promitea femei lui Lajčák

Conform unui schimb de sms-uri consultat de BBC, datând din anul 2018, Epstein îi promitea femei lui Lajčák, pe atunci şef al diplomaţiei slovace, într-o discuţie pe un ton lejer.

Robert Fico a afirmat că sfătuitorul său a "negat şi respins categoric" acuzaţiile.

Conform premierului slovac acuzat de derivă autoritară, acoperirea media şi declaraţiile politice ale opoziţiei sunt "de o intensitate şi pe ton atât de tunător încât te-ai gândi că se vorbeşte despre demiterea preşedintelui Republicii Slovace".

Jeffrey Epstein a fost acuzat că a făcut o reţea vastă de exploatare sexuală a fetelor minore. Potrivit autorităţilor, el s-a sinucis în închisoare în luna august 2019, înainte de a fi judecat, notează Agerpres.