€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Consilierul unui premier din UE își dă demisia după acuzații explozive în dosarul Epstein
Data actualizării: 14:58 01 Feb 2026 | Data publicării: 14:57 01 Feb 2026

Consilierul unui premier din UE își dă demisia după acuzații explozive în dosarul Epstein
Autor: Andrei Itu

miliardar PRO TV Donald Trump Groenlanda Imagine cu un bărbat misterios. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Premierul unui stat UE a anunțat că a acceptat demisia consilierului său, în urma acuzațiilor că ar fi comunicat cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein.

Este vorba despre Slovacia, unde premierul Robert Fico a transmis că a acceptat demisia consilierului său Miroslav Lajčák, fost ministru de externe.

Miroslav Lajčák este acuzat că ar fi comunicat cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, transmite duminică AFP.

"Accept oferta sa de a încheia colaborarea noastră, chiar dacă toţi pierdem, nu doar eu, o sursă incredibilă de experienţă şi cunoştinţe în politica externă", a declarat şeful guvernului naţionalist într-un clip dedicat mai multor subiecte de actualitate.

Cine este Miroslav Lajčák și legătura cu Epstein

Ministru de externe între anii 2009 şi 2010, apoi între anii 2012 şi 2020, Miroslav Lajčák a prezidat, de asemenea, Adunarea Generală a ONU şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

Recent, el a ocupat funcţia de reprezentant special al UE pentru Balcanii de Vest. 

Însă demisia din funcția de consilier al premierului Robert Fico a avut loc a doua zi după publicarea, de către Ministerul american al Justiţiei, a peste trei milioane de pagini suplimentare referitoare la Epstein.

VEZI ȘI - Scandalul Epstein. Prințul Andrew ar trebui să răspundă în fața Congresului SUA, susține premierul Starmer

Epstein îi promitea femei lui Lajčák

Conform unui schimb de sms-uri consultat de BBC, datând din anul 2018, Epstein îi promitea femei lui Lajčák, pe atunci şef al diplomaţiei slovace, într-o discuţie pe un ton lejer.

Robert Fico a afirmat că sfătuitorul său a "negat şi respins categoric" acuzaţiile.

Conform premierului slovac acuzat de derivă autoritară, acoperirea media şi declaraţiile politice ale opoziţiei sunt "de o intensitate şi pe ton atât de tunător încât te-ai gândi că se vorbeşte despre demiterea preşedintelui Republicii Slovace".

Jeffrey Epstein a fost acuzat că a făcut o reţea vastă de exploatare sexuală a fetelor minore. Potrivit autorităţilor, el s-a sinucis în închisoare în luna august 2019, înainte de a fi judecat, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

slovacia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Prețurile record la aur îi fac pe chinezi să ia cu asalt automatele care schimbă bijuteriile în bani / Video
Publicat acum 33 minute
De ce ne certăm pe lucruri mici. Ce ascunde conflictul în cuplu
Publicat acum 36 minute
Noi negocieri directe între Ucraina, Rusia și SUA. Zelenski: „Dorim o încheiere reală și demnă a războiului”
Publicat acum 41 minute
Consilierul unui premier din UE își dă demisia după acuzații explozive în dosarul Epstein
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Democrații câștigă alegerile anticipate din Texas. Probleme pentru Trump
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 30 Ian 2026
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 31 Ian 2026
El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas
Publicat pe 30 Ian 2026
A murit actrița Catherine O'Hara, mama lui Kevin din Singur Acasă
Publicat pe 31 Ian 2026
Orice ar face un ministru USR nu va fi dat afară. Bogdan Chirieac: Cine este, de fapt, Ilie Bolojan
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close