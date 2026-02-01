Un român a atacat cu un cuțit un controlor, într-un tren din Austria, pentru că acesta i-a cerut biletul

Un român fără bilet a amenințat controlorul cu un cuțit într-un tren din Austria, iar prietenul său a fost agresiv cu polițiștii.
Incident grav într-un tren din Austria. Joi, trei români (cu vârste de 40, 48 și 55 de ani) au fost găsiți într-un tren care se îndrepta spre Salzburg, fără bilete valabile. Controlorul a refuzat să le permită să-și continue călătoria, o decizie care, aparent, nu a fost pe placul unuia dintre bărbați, în vârstă de 55 de ani. Românul i-a arătat controlorului un briceag, moment în care acesta a contactat poliția, de frică că ar putea fi înjunghiat, scrie Krone.
Când ofițerii au încercat să-i oprească și să-i verifice pe cei trei la gara din Vöcklabruck, bărbatul în vârstă de 40 de ani a devenit violent. El ar fi încercat în repetate rânduri să atace ofițerii de poliție. Din cauza stării avansate de ebrietate în care se afla, acesta nu a putut fi audiat pe loc.
După consultarea cu Parchetul din Wels, cei doi bărbați mai în vârstă au fost eliberați, iar românul de 40 de ani a fost reținut temporar.
După ce s-a trezit din starea de ebrietate, acesta a fost audiat a doua zi, a recunoscut faptele, iar pe numele său au fost formulate acuzații.
de Anca Murgoci