Un român a atacat cu un cuțit un controlor, într-un tren din Austria, pentru că acesta i-a cerut biletul

Incident grav într-un tren din Austria. Joi, trei români (cu vârste de 40, 48 și 55 de ani) au fost găsiți într-un tren care se îndrepta spre Salzburg, fără bilete valabile. Controlorul a refuzat să le permită să-și continue călătoria, o decizie care, aparent, nu a fost pe placul unuia dintre bărbați, în vârstă de 55 de ani. Românul i-a arătat controlorului un briceag, moment în care acesta a contactat poliția, de frică că ar putea fi înjunghiat, scrie Krone.

Când ofițerii au încercat să-i oprească și să-i verifice pe cei trei la gara din Vöcklabruck, bărbatul în vârstă de 40 de ani a devenit violent. El ar fi încercat în repetate rânduri să atace ofițerii de poliție. Din cauza stării avansate de ebrietate în care se afla, acesta nu a putut fi audiat pe loc.

Românul de 40 de ani, pus sub acuzare

După consultarea cu Parchetul din Wels, cei doi bărbați mai în vârstă au fost eliberați, iar românul de 40 de ani a fost reținut temporar.

După ce s-a trezit din starea de ebrietate, acesta a fost audiat a doua zi, a recunoscut faptele, iar pe numele său au fost formulate acuzații.