Zelenski cere negocieri față în față cu Putin pentru un acord teritorial în Ucraina

Rezolvarea chestiunii teritoriale dintre Kiev și Moscova nu poate avea loc fără un dialog direct la cel mai înalt nivel. Acesta este mesajul transmis clar de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un nou apel la discuții directe cu liderul de la Kremlin.

Președintele ucrainean susține că negocierile față în față cu Putin sunt singura cale pentru un acord teritorial în Ucraina deoarece lipsa unei întâlniri personale blochează orice progres real. „Fără un contact direct la nivel de conducere, va fi imposibil să se ajungă la un acord privind problemele teritoriale”, a declarat Zelenski, citat de The Moscow Times.

Kievul rămâne deschis negocierilor, dar cu condiții clare

Liderul de la Kiev a reiterat că Ucraina nu respinge dialogul și este pregătită să participe la negocieri care implică Rusia și Statele Unite. În același timp, Zelenski a subliniat că Europa trebuie să fie prezentă în momentele decisive ale consultărilor, nu doar ca observator, ci ca actor direct.

În paralel, autoritățile ucrainene continuă să insiste asupra obținerii unor garanții de securitate ferme din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene, precum și asupra avansării procesului de aderare la UE. Potrivit președintelui, toate aceste elemente sunt interconectate și fac parte dintr-o viziune mai amplă de ieșire din război.

„Aceste elemente fac parte dintr-un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului, care include măsuri de redresare”, a precizat Zelenski.

Întâlnirea Zelenski–Putin

Tema unei întâlniri directe între cei doi lideri a revenit în prim-plan la finalul lunii ianuarie. Pe 27 ianuarie, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a confirmat disponibilitatea președintelui ucrainean pentru o astfel de întrevedere, în care ar urma să fie discutate atât teritoriile ocupate, cât și controlul asupra Centralei Nucleare de la Zaporojie.

Reacția Moscovei nu a întârziat. Două zile mai târziu, pe 29 ianuarie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că singura variantă luată în calcul de partea rusă este ca întâlnirea să aibă loc la Moscova.

Zelenski a respins categoric această posibilitate. „Desigur, este imposibil pentru mine să mă întâlnesc cu Putin la Moscova. Este același lucru cu întâlnirea cu Putin la Kiev. Îl pot invita și pe el la Kiev, să vină. Îl invit public, dacă decide, desigur”, a spus președintele ucrainean.

Context diplomatic intensificat

Apelul lui Zelenski vine pe fondul unei intensificări a eforturilor diplomatice. În perioada 23–24 ianuarie, au avut loc consultări trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite, desfășurate la Abu Dhabi. Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a caracterizat discuțiile drept constructive.

Oficialii de la Kiev au transmis că, în cadrul acestor întâlniri, au fost analizate toate punctele planului de pace propus de Ucraina. Cu toate acestea, Zelenski cere în continuare negocieri față în față cu Putin pentru un acord teritorial în Ucraina tocmai pentru că problema teritorială rămâne, în continuare, nerezolvată.

Dispute mai vechi și legitimitatea liderilor

Nu este pentru prima dată când ideea unei întâlniri directe provoacă tensiuni. În septembrie 2025, Vladimir Putin și-a declarat disponibilitatea de a se întâlni cu Zelenski la Moscova, dar a pus sub semnul întrebării realismul unei asemenea întrevederi. Președintele ucrainean a refuzat atunci deplasarea în capitala Rusiei și a propus Kievul ca alternativă, acuzând Kremlinul că lansează inițiative nerealiste doar pentru a crea impresia unui dialog cu Statele Unite.

În paralel, Putin a exprimat în mod repetat îndoieli legate de legitimitatea lui Zelenski după expirarea mandatului constituțional în 2024. Răspunsul Kievului a fost constant: Constituția Ucrainei interzice organizarea de alegeri în timpul legii marțiale, iar acest lucru menține prerogativele președintelui în exercițiu.

Fără o întâlnire, susține liderul ucrainean, conflictul riscă să rămână blocat într-un cerc al declarațiilor și al întâlnirilor fără rezultat concret.

CITEȘTE ȘI: Chirieac indică o posibilă problemă pentru România: "Zelenski nu evaluează întotdeauna corect situația"

