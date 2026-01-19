Un român care era în trenul din Spania se afla în apel video cu familia sa în momentul accidentului. Ce s-a întâmplat cu el

Potrivit Cordopolis, un român care se afla în trenul deraiat din Spania era în apel video cu familia sa chiar în momentul accidentului. Telefonul acestuia a fost proiectat prin tren atunci când garnitura a deraiat.

După mai multe ore de neliniște, familia acestuia a aflat că tânărul se află în siguranță și a supravieșțuit accidentului.

Numărul morţilor în accidentul feroviar de duminică, implicând două trenuri de mare viteză în sudul Spaniei, a ajuns la 39, potrivit unor surse apropiate anchetei care au discutat luni cu agenţia EFE.

Un total de 73 de persoane sunt încă spitalizate, 24 dintre ele fiind în stare gravă, inclusiv patru minori.

Un tren Iryo care circula de la Malaga la Madrid a deraiat la scurt timp după ora 19:30 şi a intrat pe şinele pe care un tren Alvia circula cu 200 de kilometri pe oră în direcţia opusă, îndreptându-se spre Huelva. Una dintre victime a fost mecanicul trenului Alvia. Un total de 484 de pasageri au fost afectaţi, călătorind în ambele trenuri. Cauza deraierii este în prezent necunoscută, scrie El Pais.

Trenul Iryo plecase din Malaga la ora 18:40, cu destinaţia Puerta de Atocha (Madrid), când a deraiat la ora 19:39, în apropiere de Adamuz. Mai exact, ultimele vagoane (de la vagonul număr şase până la vagonul numărul opt) au sărit de pe şine şi au traversat liniile trenului Alvia (Madrid-Huelva), care circula paralel cu acesta cu 200 de kilometri pe oră. Trenul Iryo a făcut apoi ca Alvia să părăsească şinele şi să cadă pe un terasament de aproximativ cinci sau şase metri înălţime, potrivit surselor oficiale. La bordul vagoanelor căzute se aflau aproximativ 53 de persoane. Trenul Iryo nu avea aceeaşi viteză ca trenul Alvia, deşi viteza sa exactă nu a fost încă stabilită şi este posibil să fi reuşit să frâneze la scurt timp după accident. Mecanicul decedat, cel care a suferit coliziunea frontală, avea 27 de ani.

Ministrul transporturilor, Oscar Puente, a descris accidentul drept "extrem de ciudat".

"Trenul Iryo este practic nou, iar linia a fost şi ea renovată. Mai exact, lucrările de înlocuire pe această secţiune au fost finalizate în luna mai. Accidentul este extrem de ciudat; s-a întâmplat în linie dreaptă. Toţi experţii pe care i-am consultat sunt extrem de nedumeriţi", a insistat el.