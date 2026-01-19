€ 5.0894
VIDEO: Tragedie feroviară în Spania: Zeci de morți și răniți în urma unui accident grav în Adamuz, Cordoba
Data actualizării: 06:01 19 Ian 2026 | Data publicării: 05:54 19 Ian 2026

VIDEO: Tragedie feroviară în Spania: Zeci de morți și răniți în urma unui accident grav în Adamuz, Cordoba
Autor: Anca Murgoci

accident tren spania Spania

Un grav accident feroviar produs duminică seara, în localitatea Adamuz, provincia Córdoba, a provocat una dintre cele mai mari tragedii feroviare din ultimii ani în Spania.

 

Potrivit informațiilor oficiale furnizate de Garda Civilă și serviciul de urgență 112 Andaluzia, bilanțul provizoriu indică cel puțin 21 de persoane decedate și 35 de răniți grav, transportați de urgență la unități medicale din zonă. Autoritățile nu exclud posibilitatea ca numărul victimelor să crească.


 

Accidentul s-a produs în jurul orei 19:30, când un tren de mare viteză Iryo, care circula pe ruta Málaga–Madrid, a deraiat și a ajuns pe linia opusă, intrând în coliziune cu un tren Alvia care circula cu aproximativ 200 km/h în direcția Huelva. Unul dintre decedați este mecanicul trenului Alvia. În total, 484 de pasageri se aflau la bordul celor două trenuri în momentul impactului.
 
Cauzele exacte ale accidentului sunt, la această oră, necunoscute. Ministrul Transporturilor din Spania, Óscar Puente, a declarat după miezul nopții că infrastructura feroviară se afla în stare bună, fiind recent reînnoită în luna mai, calificând incidentul drept „straniu”.

„Impactul a fost teribil, a făcut ca primele două unități ale trenului Renfe să fie aruncate în afara șinelor ca urmare a coliziunii”, a declarat ministrul Transporturilor, Óscar Puente, într-un mesaj publicat pe X.

De asemenea, autoritățile regionale au solicitat intervenția Unității Militare de Urgență (UME) pentru sprijinirea operațiunilor de salvare, contingentul armatei fiind deja mobilizat către zona afectată.


În acest moment, nu există informații oficiale privind prezența unor cetățeni români printre victime, însă situația este în continuă evoluție, iar verificările sunt în desfășurare.
 
FADERE – Federația Asociațiilor de Români din Europa își exprimă profunda solidaritate cu victimele, familiile acestora și cu autoritățile spaniole implicate în gestionarea tragediei.

„Totodată, facem un apel public către toți cetățenii români aflați în zona Andaluziei, și nu numai, să răspundă apelului autorităților spaniole pentru donare urgentă de sânge, necesar tratării numeroșilor răniți grav internați în spitale. În astfel de momente, solidaritatea și responsabilitatea civică pot salva vieți”, a transmis FADERE.
 
FADERE va continua să monitorizeze situația și va reveni cu informații actualizate pe măsură ce acestea vor fi confirmate oficial.

