Data publicării: 06:03 14 Dec 2025

VLAH, primul vehicul blindat 4x4 românesc, prezentat la Moreni
Autor: Crişan Andreescu

Primul vehicul blindat 4x4 românesc realizat la standarde NATO a fost prezentat la Moreni, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

"La Moreni a fost prezentat VLAH, primul vehicul blindat 4x4 românesc realizat la standarde NATO - un proiect dezvoltat în parteneriat public-privat, care arată că investițiile și colaborările inteligente pot aduce rezultate reale pentru industria de apărare a României.

Acest vehicul reprezintă o dovadă clară a capacității tehnice și industriale a județului Dâmbovița. Prin Uzina Automecanica Moreni, alături de parteneri internaționali și investitori privați, s-a creat un produs modern, competitiv și necesar. Este un exemplu de bune practici, în care statul, industria locală și mediul privat lucrează împreună pentru a aduce locuri de muncă și dezvoltare.

Totodată, Dâmbovița rămâne un județ strategic pentru industria de apărare și prin Uzinele de la Mija și Dragomirești. Împreună, Moreni – Mija – Dragomirești formează o infrastructură industrială solidă, capabilă să susțină proiecte complexe și să contribuie la siguranța națională.

Proiecte precum VLAH arată că aici, la noi acasă, se poate construi performanță reală. Iar cât timp voi reprezenta Dâmboviţa, voi sprijini toate inițiativele și investițiile care întăresc poziția judeţului nostru în prima linie a industriei românești de apărare.

  Felicitări tuturor celor implicați!" a precizat liderul PSD Dâmbovița. (Foto: Facebook Corneliu Ștefan)
 
 
 
 
 
 
 
 

