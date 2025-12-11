€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Stiri România, pe primul loc în UE la gap de TVA. Pierderi uriașe pentru buget
Data publicării: 21:48 11 Dec 2025

România, pe primul loc în UE la gap de TVA. Pierderi uriașe pentru buget
Autor: Tiberiu Vasile

România, pe primul loc în UE la gap de TVA. Pierderi uriașe pentru buget FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
 

România se confruntă cu cel mai mare deficit de TVA din Uniunea Europeană, iar experții avertizează că slaba colectare a acestui impozit costă anual bugetul aproximativ 1,4% din PIB.

România continuă să se confrunte cu un deficit de TVA uriaș, cel mai mare din UE, iar consecințele financiare sunt mult mai grele decât arată cifrele la prima vedere. Analiza Monitorului Social, bazată pe date Eurostat, arată că slaba colectare a TVA golesc anual bugetul de bani echivalenți cu aproximativ 1,4% din PIB, o pierdere care pune presiune pe cheltuielile publice exact într-un moment în care statul vorbește constant despre austeritate.

România și cel mai mare deficit de TVA: o problemă ignorată ani la rând

Organizația atrage atenția că, în timp ce guvernele au apelat la tăieri și restricții bugetare în ultimii ani, economiile aduse de aceste măsuri sunt „mai puţin de jumătate” din ceea ce s-ar obține dacă România ar micșora deficitul de TVA până la nivelul mediu al UE.

Potrivit raportului, o reducere a diferenței dintre ce ar trebui și ce se colectează efectiv ar aduce statului aproximativ 1,4% din PIB, dacă s-ar ajunge măcar la pragul european de 9,5%.

„România are de departe cel mai mare gap de colectare a TVA din Uniunea Europeană: diferenţa dintre ce ar trebui să colecteze din TVA şi ce colectează efectiv este de 30% în 2023, mult peste Polonia (16%), Ungaria (7,4%), Bulgaria (8,6%) şi media UE27 (9,5%), se arată în datele Eurostat analizate de Monitorul Social”, menționează studiul.

Deficitul bugetar și colectarea de TVA: un cerc vicios

Țara noastră rămâne nu doar campioană la slaba colectare a TVA, ci și la deficitele bugetare. România are printre cele mai mici venituri fiscale raportate la PIB din UE, fapt care limitează masiv capacitatea statului de a finanța domenii vitale.

„Situaţia României contrastează puternic cu media UE27, unde gap-ul de TVA este în scădere la 9,5% de la 11,1% în ultimii ani, în timp ce în România nu a coborât sub 29%. Reducerea gap-ului de la 30% la 9,5% cât este media UE27 ar aduce 1,4% din PIB încasări suplimentare, suficient pentru a acoperi diferenţa dintre cheltuielile României pentru educaţie şi media europeană, mai mult de jumătate din diferenţa faţă de alocările UE27 pentru sănătate sau aproape dublarea bugetului românesc pentru apărare. Colectarea completă a TVA ar mări gradul de colectare cu 2% din PIB, comparabil cu bugetul naţional pentru educaţie şi mai mult decât cel pentru apărare în 2023”, arată raportul.

Monitorul Social explică faptul că România a ajuns într-o situație fără ieșire: venituri mici, deficit mare, austeritate, dar fără reforme reale care să schimbe felul în care statul colectează taxele.

UE, TVA și lecția Bulgariei

„Impactul pentru bugetul public este major, întrucât închiderea gap-ului până la nivelul colectării UE pe cheltuielile din 2023 ar genera mai mulţi bani decât toate măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, conform estimării Consiliului Fiscal din octombrie 2025. Acest lucru ar aduce deficitul bugetar al României aproape de nivelul Poloniei şi Franţei. Această problemă nu poate fi depăşită decât prin intervenţii coordonate în colectarea fiscală, digitalizarea ANAF şi o strategie de conformare fiscală cu ţinte clare”, explică documentul.

Un exemplu relevant îl reprezintă Bulgaria, care acum 15–20 de ani se afla într-o situație chiar mai complicată.

„În anii 2000–2010, Bulgaria se afla într-o situaţie chiar mai rea decât România în ceea ce priveşte colectarea TVA. Azi, gap-ul său de TVA a scăzut la 4,9%, sub media UE şi aproape de 10 ori mai mic decât cel din România. Prin adoptarea de măsuri similare, România ar putea să-şi crească considerabil încasările din TVA în următorii ani, astfel evitând alte măsuri şoc de austeritate şi o aliniere la standardele europene de cheltuieli pentru Educaţie, Sănătate sau chiar şi Apărare”, notează Monitorul Social.

Finalul problemei? Tot la TVA se ajunge

Dezbaterea privind finanțele publice și austeritatea se întoarce, iar și iar, la aceeași temă centrală: slaba colectare și deficitul de TVA. Dacă România ar reduce măcar la jumătate acest decalaj față de UE, statul ar încasa automat resurse echivalente cu 1,4% din PIB - suficient cât să reducă presiunea fiscală și să evite alte măsuri dure care afectează populația, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Cresc taxele cu 70% de la 1 ianuarie 2026. Momentul în care „lucrurile vor lua o turnură și mai serioasă”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

plata tva
tva
romania
pib
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Semnal de alarmă după moartea chirurgului dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan. Care e pragul mortal de ore suplimentare la muncă
Publicat acum 25 minute
Obiceiul care te ajută să trăiești mai mult. E mai bun decât dieta sau exercițiile fizice. Și experții au fost surprinși - Studiu
Publicat acum 28 minute
CS Universitatea Craiova a pierdut dramatic cu Sparta Praga, în Conference League. Reacții de dezamăgire
Publicat acum 28 minute
Voineag, sub presiune: Se pregătește terenul revenirii lui Kovesi la vârful DNA? Mureșan, PNL: Era apreciată în toată Europa
Publicat acum 45 minute
Autoturismele pe benzină și motorină domină din nou piața. Vânzările de mașini electrice, în declin
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 09 Dec 2025
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat acum 10 ore si 36 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close