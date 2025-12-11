Trump, obligat de un judecător federal să retragă Garda Națională din Los Angeles

Un judecător federal a ordonat miercuri administraţiei Trump să retragă trupele Gărzii Naţionale prezente în Los Angeles, primul oraş din ţară în care preşedintele american Donald Trump a desfăşurat militari în iunie, scrie AFP, citat de Agerpres.

Donald Trump a decis să trimită 4.000 de membri ai Gărzii Naţionale în al doilea cel mai populat oraş din Statele Unite, împotriva avizului autorităţilor locale democrate, ca răspuns la mişcările de protest - deşi localizate şi limitate ca amploare - împotriva raidurilor efectuate de poliţia federală a imigraţiei (ICE).

Deşi mulţi au fost demobilizaţi de atunci, aproximativ 100 rămân desfăşuraţi "pentru a proteja proprietăţile federale şi personalul federal care lucrează pentru a respecta legea", potrivit armatei americane.

Decizia judecătorului

În decizia sa, judecătorul federal Charles Breyer a afirmat că Garda Naţională trebuie să revină sub controlul guvernatorului Californiei. El a respins argumentul Departamentului de Justiţie conform căruia aceste trupe ar putea rămâne sub comanda preşedintelui atât timp cât acesta doreşte.

Acest argument în favoarea "unui preşedinte cu puteri nelimitate de control asupra trupele statelor ar bulversa complet federalismul din inima sistemului nostru de guvernare", a argumentat el.

"Decizia de astăzi este extrem de clară: controlul federal asupra Gărzii Naţionale din California este ilegal şi trebuie să înceteze", a declarat guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, văzut drept posibil candidat la alegerile prezidenţiale din 2028.

"Preşedintele a desfăşurat aceşti bărbaţi şi femei curajoşi împotriva propriei comunităţi, îndepărtându-i de operaţiuni esenţiale de siguranţă publică", a deplâns el.

Hotărârea a fost suspendată până luni pentru a permite guvernului să facă apel.

Imigrația ilegală, o prioritate

Din iunie, preşedintele republican a desfăşurat Garda Naţională şi la Washington şi Memphis, aparent pentru a combate criminalitatea şi a sprijini poliţia federală a imigraţiei. În octombrie, justiţia a blocat desfăşurări similare la Chicago şi Portland până la noi ordine.

Administraţia Trump a depus o petiţie de urgenţă la Curtea Supremă, cu majoritate conservatoare, solicitând autorizarea desfăşurării Gărzii Naţionale la Chicago, dar instanţa încă nu s-a pronunţat.

Donald Trump a făcut din combaterea imigraţiei ilegale prioritatea absolută a celui de-al doilea mandat al său, vorbind despre o "invazie" a Statelor Unite de către "infractori străini" şi comunicând pe larg despre deportarea imigranţilor.