Top cei mai puternici lideri care au schimbat viața în Europa: Putin pe locul 5, Macron abia pe 19

POLITICO a publicat recent un nou top al celor mai puternici lideri care au influențat decisiv direcția Europei, un clasament ce stârnește deja controverse prin pozițiile surprinzătoare. Donald Trump deschide lista, publicația explicând că “nimeni nu a exercitat mai multă influență asupra Europei în acest an decât președintele SUA”. În același timp, România nu are niciun reprezentant în această selecție de 28 de figuri majore.

Jurnaliștii notează impactul uriaș al liderului american: “Încercarea de a descrie relația Europei cu Donald Trump a devenit un exercițiu diplomatic cu normă întreagă. Este el un partener? Ocazional. O amenințare? Uneori. O forță care remodelează relația după propriile sale reguli? Întotdeauna. Ceea ce este clar este că Europa are de-a face cu un partener imprevizibil și dominant, ale cărui impulsuri pot răsturna continentul peste noapte”.

Locurile 2–4: Frederiksen, Merz și Le Pen, în mijlocul reorganizării influenței europene

În continuarea topului celor mai puternici lideri, pe poziția a doua se află Mette Frederiksen, cel mai tânăr premier al Danemarcei, care a gestionat un guvern minoritar într-o perioadă dominată de pandemie, tensiuni energetice și transformări profunde în securitatea europeană.

Friedrich Merz ocupă locul trei, beneficiind de stabilitatea economică a Germaniei într-un moment în care alți lideri, precum Emmanuel Macron, care se confruntă cu dificultăți interne și cu presiunea unui parlament fragmentat. “Acest lucru îi oferă spațiu de manevră. Își poate permite să-și ia puțin mai mult timp pentru, să zicem, să elaboreze o reformă a pensiilor sustenabilă, care să fie și plauzibilă din punct de vedere politic”, arată POLITICO.

Marine Le Pen, poziționată pe locul patru, continuă să joace un rol destabilizator în politica franceză, fiind un actor cheie în căderea guvernului de la Paris. Presiunile sale asupra președintelui Macron pentru anticipate rămân un subiect fierbinte în politica internă a Franței.

Putin intră în Top 5: influență construită prin agresiune și presiune militară

Clasamentul continuă cu Vladimir Putin, aflat în centrul atenției, chiar dacă e pe locul 5, pentru modul în care acțiunile sale afectează întreaga Europă. Conform analizei, liderul de la Kremlin influențează continentul “câte un act de agresiune pe rând”, prin extinderea teatrului de confruntare prin atacuri hibride, drone și incursiuni aeriene clasice, la aproape patru ani de la declanșarea invaziei în Ucraina.

Volodimir Zelenski și poziția sa în raport cu Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se regăsește abia pe locul 14, în spatele lui Putin. POLITICO notează: “Pentru un președinte care conduce o națiune obosită de război, confruntarea a fost devastatoare. Revenirea lui Trump la Casa Albă a răsturnat ordinea diplomatică pe care Zelenski își construise strategia de supraviețuire. Puțini credeau că relațiile pot fi reparate - dar, spre meritul liderului ucrainean, au fost”.

Liderii europeni care completează topul: Farage, von der Leyen, Rutte, Meloni, Orbán și alții

Lista continuă cu nume sonore precum Nigel Farage, Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Viktor Orban sau Alexander Stubb. Ei completează tabloul puterii politice contemporane din Europa, fiecare influențând într-un mod distinct evoluția blocului comunitar.

Printre politicienii din top se numără și personalități mai puțin cunoscute publicului larg, precum economistul Gabriel Zucman - devenit celebru pentru taxa care îi poartă numele - sau Teresa Ribera, care ocupă poziții-cheie în structurile de tranziție energetică ale Comisiei Europene.

Generalul Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem Aliat pentru Europa (SACEUR), apare și el în top, fiind responsabil ultim de protejarea continentului într-o perioadă marcată de provocări militare.

Un român apare totuși într-un top separat pentru 2026

Deși niciun român nu figurează în topul celor mai puternici lideri, POLITICO îl include pe europarlamentarul Siegfried Mureșan în lista “Top 10 persoane de urmărit în 2026”. Pe aceeași listă se regăsesc Alexandra Geese, Gergely Karácsony, Niamh Sweeney sau Semen Kryvonos, o selecție a politicienilor și oficialilor europeni care ar putea câștiga importanță în următorii ani.

