Trump lansează un program de vize accelerate. Prețul de intrare: minimum un milion de dolari

Măsura promite acces rapid la rezidență și, ulterior, la cetățenie pentru cei „calificați și verificați”, într-un moment în care Washingtonul înăsprește simultan politicile de imigrație pentru persoanele cu venituri reduse.

O cale rapidă către cetățenie, pentru cei care își permit

Anunțat pentru prima dată la începutul acestui an, programul Trump Gold Card este conceput pentru cei care pot demonstra că vor aduce un „beneficiu substanțial” Statelor Unite, conform BBC.

Președintele Trump a descris public noua viză drept „o cale directă către cetățenie pentru toate persoanele calificate și verificate”, adăugând într-un mesaj entuziast pe rețelele de socializare: „ATÂT DE EMOȚIONANT! Marile noastre companii americane pot în sfârșit să-și păstreze talentele neprețuite”.

Potrivit site-ului oficial, programul promite obținerea rezidenței americane „în timp record”. Prețul de intrare pentru persoanele fizice este de 1 milion de dolari, sumă considerată „dovada că solicitantul va aduce beneficii substanțiale Statelor Unite”.

Pe lângă taxele principale, fiecare aplicant trebuie să achite și o taxă nerambursabilă de procesare în valoare de 15.000 de dolari, înainte ca dosarul să fie luat în examinare. În anumite situații, pot fi impuse și taxe guvernamentale suplimentare.

Citește și: Vrei să vizitezi SUA? Trump vrea să te oblige să furnizezi tot istoricul tău de pe Internet din ultimii 5 ani

Versiuni Gold și Platinum pentru investitori

Pentru companiile care doresc să sponsorizeze angajați străini de top, costurile sunt și mai ridicate: 2 milioane de dolari plus taxe adiționale, potrivit detaliilor publicate pe site.

Administrația a anunțat că va lansa în curând și o versiune „Platinum” a cardului, pentru 5 milioane de dolari, care va include facilități fiscale speciale pentru solicitanți și familiile acestora.

Trump a subliniat că programul este orientat către profesioniști „de nivel înalt”, afirmând că „vrem oameni productivi”. El a adăugat că versiunea Platinum se va „vinde ca pâinea caldă”, pentru că „oamenii care pot plăti 5 milioane de dolari vor crea locuri de muncă”.

Critici privind favorizarea celor bogați

Încă de la anunțul inițial din februarie, programul a fost intens criticat de unii lideri democrați, care susțin că măsura creează o dublă măsură în domeniul imigrației, favorizând în mod nedrept persoanele bogate în timp ce restricțiile pentru imigranții obișnuiți cresc.

Comparat în mod repetat de Trump cu sistemul Green Card, Gold Card-ul oferă privilegii similare în ceea ce privește dreptul de a locui și de a lucra permanent în SUA. Însă, spre deosebire de cărțile verzi obișnuite, care pot fi obținute și de persoane cu venituri modeste, noul program este rezervat elitelor financiare și profesionale.

Lansarea are loc în paralel cu măsuri stricte împotriva imigrației

Programul Gold Card vine într-un context legislativ complicat. Administrația Trump își intensifică eforturile de limitare a imigrației, în special a celor fără documente sau cu venituri reduse.

Statele Unite au suspendat deja cererile de imigrare depuse de persoanele din 19 țări, majoritatea din Africa și Orientul Mijlociu, afectate de interdicția de călătorie reinstaurată de administrație. În plus, toate deciziile privind cererile de azil au fost suspendate, iar autoritățile au anunțat revizuirea a mii de cazuri aprobate sub administrația Biden.

În septembrie, președintele a semnat un ordin controversat prin care impune o taxă de 100.000 de dolari pentru solicitanții vizelor H-1B, utilizate în special de lucrătorii străini calificați din domeniile tehnologiei, ingineriei și cercetării. Anunțul a generat panică în rândul studenților străini aflați în SUA, dar Casa Albă a clarificat ulterior că taxa se va aplica doar solicitanților din afara țării.

Un program între oportunitate economică și inegalitate socială

Susținătorii programului Gold Card spun că acesta va atrage profesioniști de top și investitori care vor contribui la creșterea economică a Statelor Unite, în timp ce criticii acuză administrația că deschide larg ușile pentru cei cu resurse financiare și le închide pentru restul lumii.

Pentru moment, cererea pare puternică, iar administrația Trump mizează pe interesul global pentru rezidența americană. Rămâne de văzut însă cât de mare va fi impactul asupra pieței muncii, asupra imigrației legale și asupra percepției publice într-o perioadă în care dezbaterea privind imigrația domină din nou agenda politică americană.