Vrei să mergi în SUA? Trebuie să urci mai întâi pe cântar, conform noilor reguli impuse de Trump

Potrivit noilor linii directoare, persoanele care suferă de obezitate sau alte afecțiuni medicale ar putea avea cererile de viză respinse, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la modul în care administrația americană decide cine poate intra în țară.

Obezitatea și bolile cronice, motive pentru refuzul vizei

Noile reguli vizează nu doar greutatea corporală, ci și o serie de alte probleme de sănătate. Persoanele cu cancer, diabet, boli metabolice sau afecțiuni de sănătate mintală se află acum în vizorul autorităților americane. Tommy Pigott, purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, a explicat pentru Fox News, conform Ladbible, că aceste măsuri fac parte din politica administrației de a „pune pe primul plan interesele poporului american”.

„Aceasta include aplicarea unor politici care să garanteze că sistemul nostru de imigrare nu reprezintă o povară pentru contribuabilii americani”, a declarat Pigott. Practic, autoritățile verifică dacă solicitantul poate să se întrețină și să acopere eventualele costuri medicale fără a apela la resurse publice.

Instrucțiuni pentru ambasade: sănătatea devine criteriu oficial

O notă internă a Departamentului de Stat, trimisă ambasadelor americane din întreaga lume, instruiște ofițerii responsabili cu eliberarea vizelor să evalueze cu atenție starea de sănătate a solicitanților. Potrivit KFF Health News, nota subliniază că „anumite afecțiuni medicale, inclusiv, dar fără a se limita la, boli cardiovasculare, boli respiratorii, cancer, diabet, boli metabolice, boli neurologice și afecțiuni de sănătate mintală, pot necesita îngrijiri medicale în valoare de sute de mii de dolari”.

Memoriul menționează explicit obezitatea, explicând că aceasta poate provoca afecțiuni precum astm, apnee în somn sau hipertensiune arterială, care pot necesita tratamente costisitoare pe termen lung. Administrația americană precizează că nu va suporta aceste costuri, iar solicitantul trebuie să demonstreze că dispune de resurse financiare suficiente pentru a-și acoperi tratamentele medicale fără sprijin guvernamental.

Evaluarea riscurilor medicale: un rol delicat pentru ofițeri

Avocatul Charles Wheeler, de la organizația non-profit Catholic Legal Immigration Network, avertizează că noile reguli ridică probleme serioase. Wheeler susține că ofițerii de vize nu au pregătire medicală și nu ar trebui să facă predicții privind sănătatea viitoare a solicitantului.

„Este îngrijorător. Ei nu au experiență în domeniul medical și nu ar trebui să facă previziuni bazate pe propriile cunoștințe sau prejudecăți personale”, a declarat Wheeler pentru KFF Health News. Potrivit avocatului, noile instrucțiuni contrazic într-o oarecare măsură manualul Departamentului de Stat, care specifică faptul că ofițerii nu pot respinge cererile pe baza unor scenarii ipotetice.

Familie și resurse financiare, luate în considerare

Memoriul precizează că evaluarea sănătății nu se limitează la solicitant. Ofițerii trebuie să ia în calcul și starea de sănătate a membrilor familiei, precum copii sau părinți în vârstă, care ar putea necesita îngrijire medicală costisitoare. De asemenea, o întrebare-cheie adresată de ofițeri este:

„Solicitantul dispune de resurse financiare adecvate pentru a acoperi costurile îngrijirii pe întreaga durată de viață preconizată, fără a solicita asistență financiară publică sau instituționalizare pe termen lung pe cheltuiala guvernului?”

Acest aspect ridică probleme practice și etice. Cum poate un ofițer fără expertiză medicală să estimeze dacă o persoană va avea nevoie de tratamente costisitoare în viitor? Cum se determină dacă solicitantul dispune de resurse financiare suficiente pe întreaga durată a vieții?

Impactul asupra imigrației pe termen lung

Noile reguli se vor aplica, cel mai probabil, la aproape toate cererile de viză, dar impactul major va fi resimțit de cei care încearcă să obțină rezidența permanentă. Avocatul Wheeler subliniază că aceste măsuri ar putea descuraja persoanele cu afecțiuni cronice sau cu risc de probleme de sănătate să aplice pentru viză, ceea ce ar putea reduce diversitatea și șansele unor familii de a se reuni în SUA.

În plus, faptul că deciziile se bazează pe judecata personală a ofițerilor și nu pe evaluări medicale obiective ridică întrebări serioase privind transparența și echitatea procesului de imigrare.

Pentru cei care plănuiesc să viziteze sau să se mute în SUA, mesajul este clar: sănătatea și greutatea nu mai sunt doar chestiuni personale, ci factori oficiali în obținerea vizei. În contextul noilor reguli, un kilogram în plus sau o afecțiune cronică ar putea transforma visul american într-un obstacol birocratic dificil de depășit.