Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce li se va întâmpla, de exemplu, agricultorilor din România

În realitate, spune antreprenoarea și investitoarea Andra Nicolau, există domenii în care inteligența artificială poate sprijini munca oamenilor, dar nu o poate substitui, pentru că îi lipsesc tocmai elementele care ne fac umani: simțurile, empatia, intuiția și mai ales experiența de viață trăită.

Cu formare în matematică, informatică și economie și cu o carieră construită între Silicon Valley, Londra și București, Andra Nicolau afirmă că perspectiva reală este aceea că tehnologia nu este un rival, ci un partener. În prezent, ea este cofondatoare a companiei Web3 LYS Labs, care transformă datele blockchain în informații sigure de procesat pentru piețele financiare alimentate de inteligența artificială, iar această poziție îi oferă o perspectivă directă asupra limitelor algoritmilor și asupra rolului pe care omul îl păstrează în orice proces complex.

„În general, tot ceea ce ține de analiză a început deja să fie înlocuit de AI. Este adevărat că nu putem concura cu un algoritm care are o capacitate de procesare de 100 de mii de ori mai mare sau mai rapidă decât cea umană. Dacă noi trebuie să citim 30 de cărți pentru a deveni experți într-un domeniu, AI le poate citi și interpreta în milisecunde. Acest lucru este valabil mai ales pentru domeniile care implică date exacte, cum ar fi analizele financiare sau științifice, unde există mai puțin loc pentru interpretare.”

Această capacitate de procesare nu înseamnă însă dispariția profesioniștilor, ci transformarea felului în care ei lucrează.

Ce meserii nu vor putea fi înlocuite de AI?

Profesii axate pe emoție și compasiune: medicină, psihoterapie, educație. În medicină, AI devine un sprijin, nu un substitut. Așa cum explică Andra Nicolau, „în acest sens, medicii nu vor fi înlocuiți de inteligența artificială, ci vor fi sprijiniți de aceasta, pentru a stabili diagnostice mai rapide și mai precise”. Tehnologia poate procesa mii de pagini de date, poate propune direcții de analiză sau poate susține domeniul cercetării, dar munca propriu-zisă și decizia finală rămân profund umane, construite pe experiență, responsabilitate și contact direct cu pacientul, aspect care se regăsește și în alte profesii care cer contact uman, cum ar zonele de wellness cu antrenori de fitness, masaj, chiropractică sua kinetoterapie.

În aceeași direcție, locurile de muncă bazate pe inteligență emoțională nu pot fi înlocuite

În psihoterapie specialiștii pot folosi instrumente digitale pentru monitorizare și documentare, dar esența terapiei rămâne dialogul viu, empatia, atenția la nuanțe, relația terapeutică. „Deși există cazuri în care oamenii se folosesc de ChatGPT cu rol de terapeut, acesta tinde să dea răspunsuri limitate la informațiile cu care a fost antrenat. El se poate ajusta la tot felul de situații neprevăzute, dar nu este antrenat sa capteze anumite nuanțe și astfel poate rata aspecte esențiale”, spune Andra.

Învățătorii, educatorii, profesorii pot folosi platforme educaționale, dar copiii au nevoie de mai mult decât informații. Au nevoie de voce, privire, reacții autentice și interacțiune umană. Mai ales în prima fază a procesului de formare, cum ar fi grădinița, unde este mai multă nevoie de latura umană.

Profesii care țin de simțuri și AI-ul

În general, AI nu va putea înlocui rolurile care se bazează pe utilizarea simțurilor umane: gust, miros, atingere. „Încă nu au fost creați senzori capabili să reproducă sofisticarea unui om. Nici creierul nostru nu poate fi replicat de AI, fiind un aparat extraordinar de complex, pe care mai avem mult până să-l înțelegem complet. AI nu va înlocui niciodată bucătarii, de exemplu, așa cum gustul nu poate fi replicat de roboți, dar le va putea oferi idei pentru rețete creative”.

De asemenea, tot ce ține de latura artistică, în care, spune Andra „acum se simte când ceva este realizat prin intermediul AI. Iar un tablou pictat manual de un om va avea întotdeauna un impact mult mai mare la nivel emoțional decât ceva creat digital sau făcut cu precizie și perfecțiunea echipamentelor 3D. Tot din această categorie, niciodată AI nu va putea înlocui emoția unui act artistic creat și oferit de dansatori sau actori, în spectacole live”.

Profesii în care deciziile se bazează pe experiența umană, cum ar fi domeniul juridic

„La fel, în domeniul juridic, algoritmii pot oferi sprijin informațional, dar nu pot înlocui finețea judecății umane. Avocații nu vor fi înlocuiți de AI, dar vor exista destule aplicații care vor oferi ajutor legal oamenilor de rând, ca o completare a activității profesiei.”

Munca de procesare manuală dublată de experiență umană, precum agricultorii:

Chiar dacă roboții vor lucra pământul sau vor culege fructe, tot va fi necesară o intervenție manuală în acest domeniu. Automatizarea și roboții pot ușura munca fizică, dar nu pot înlocui experiența acumulată în ani de zile de lucru cu pământul, cu anotimpurile, cu schimbările subtile ale vremii.

„În România avem mulți agricultori. Este posibil ca, în viitor, să fie dezvoltați roboți care să îi ajute să își lucreze pământul într-un mod automatizat. Însă AI nu va putea înlocui în totalitate experiența unui agricultor. Din contră, acel agricultor va avea acum mai mult timp la dispoziție, pe care îl poate folosi pentru alte activități.”

Sau cei specializați în reparații și construcții precum instalatori sau electricieni, a căror munca este prea detaliată încât să poată fi făcută într-un mod complet automatizat.

Diferența dintre oameni și algoritmi este limpede: AI poate procesa, poate recombina informații, poate economisi timp, dar nu poate simți

Pentru Andra Nicolau, diferența dintre oameni și algoritmi este limpede: AI poate procesa, poate recombina informații, poate economisi timp, dar nu poate simți. Iar această limită, spune ea, este un lucru bun. Ne protejează esența. Inteligența emoțională, empatia, capacitatea de a ne conecta unii cu alții, de a ne ajusta răspunsurile în funcție de ton, pauză, privire, rămân un teritoriu profund uman. Iar meseriile care se sprijină pe aceste calități nu pot fi înlocuite de niciun model de inteligență artificială, indiferent cât de avansat ar deveni.

Dincolo de profesii, Inteligența artificială nu va putea niciodată substitui contactul fizic uman și nici locurile de relaxare socială fizică precum baruri, restaurante etc.

„AI nu poate înlocui prietenia, deși există, în prezent, un startup care încearcă să creeze un companion digital de zi cu zi (nu este însă foarte bine primit). Totuși, AI poate fi o alternativă pentru persoanele vârstnice care nu au cu cine vorbi. Deja există câteva companii care oferă teleservicii prin care bătrânii singuri pot suna pentru a sta de vorbă cu cineva. Aici mi se pare că există un impact pozitiv, deoarece alternative mai bune încă nu există, iar unele aziluri sunt un dezastru complet. Chiar și așa, nici aceste teleservicii nu pot înlocui compania unei ființe umane.”, concluzionează cofondatoarea Lys Labs.

