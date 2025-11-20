Centura orașului Comarnic și rețeaua de gaze de pe Valea Slănicului, decontate, dar neexecutate. Ce a găsit Curtea de Conturi

Conform raportului de audit financiar cu privire la situaţiile financiare consolidate ale unităţii administrativ-teritoriale judeţul (UATJ) Prahova la data de 31 decembrie 2024, s-a constatat prejudicierea cu suma de 2.062.647,94 lei a bugetului FEDR, a bugetului de stat şi bugetului judeţului Prahova, prin decontarea unor cantităţi de lucrări neexecutate pentru obiectivul "Înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale în judeţul Prahova - comunele Cocorăştii Mislii, Vâlcăneşti, Cosminele, Dumbrăveşti, Vărbilău, Aluniş, Ştefeşti, Bertea şi oraşul Slănic".

"Plăţile înregistrate în contul de execuţie bugetară au fost majorate cu suma de 2.062.647,94 lei, ca urmare a decontării contravalorii unor cantităţi de lucrări neexecutate, în cadrul derulării Acordului contractual nr. 3391 din data 08.02.2023, pentru obiectivul 'Înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale în judeţul Prahova - comunele Cocorăştii Mislii, Vâlcăneşti, Cosminele, Dumbrăveşti, Vărbilău, Aluniş, Ştefeşti, Bertea şi oraşul Slănic'", notează sursa citată.

Auditul menţionează că CJ Prahova a decontat nejustificat plăți către executantul lucrării

De asemenea, în raportul de audit se arată că CJ Prahova a decontat nejustificat către executantul lucrării "Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic" suma de 1.190.101,82 lei, reprezentând ajustări de preţ aferente serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică pentru proiectare, eronat calculate şi nejustificat aprobate la plată şi decontate, ca urmare a aplicării unor indici de actualizare necorespunzători domeniului de activitate, care au creat un avantaj nejustificat executantului.

Mai mult, în 2024, în cadrul aceleiaşi lucrări de investiţii a fost plătită nejustificat suma de 1.136.288,65 lei, reprezentând lucrări neefectuate, pentru care, în timpul auditului, au fost calculate dobânzi în sumă de 148.059,97 lei. Executantul a întocmit situaţie de lucrări rectificativă, transmit auditorii.

Președintele CJ Prahova, Virgil Nanu, anunță măsuri de remediere

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, a declarat, pentru Agerpres, că unele măsuri de remediere a problemelor constatate în timpul controlului au fost luate deja, iar altele sunt încă în perioada de implementare stabilită de auditori.

"Remedierile au fost luate încă de la momentul controlului, o parte dintre ele. Altele sunt în perioada de implementare", a spus Virgiliu Nanu.

Cazuri asemănătoare și în alte proiecte

Situaţii similare au fost constatate de reprezentanţii Camerei de Conturi Prahova şi în cazul altor proiecte.

Prin urmare, s-au constatat plăţi nejustificate în sumă de 129.529,12 lei ca urmare a decontării unor lucrări supraevaluate, prin majorarea nejustificată a preţului unitar la lucrările de amenajare a albiei râului, lucrărilor de foraj/încastrare prin presare a piloţilor şi nepunerii în operă a unor materiale, în cadrul derulării contractului de proiectare şi execuţie nr. 24326/13.10.2023 "Refacere şi Consolidare DJ 101 T, L-0,640 km, comuna Bertea, Prahova (PV nr. 2954/28.05.2021)", pentru care prestatorul a emis factura fiscală de stornare nr. 1473/14.05.2025.

"Din verificările efectuate asupra categoriei de operaţiuni 'Active nefinanciare' au fost constatate plăţi nedatorate în sumă de 96.746,45 lei, în cadrul derulării contractului de lucrări nr. 24310/13.10.2023, având ca obiect proiectarea, execuţia şi finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii 'Consolidare şi refacere DJ 207, L=0,600 km, comuna Şotrile judeţul Prahova', finanţat din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului.

Totodată, nu au fost clarificate lucrările aferente operaţiunilor de foraj/încastrare piloţi, executate ca urmare a modificării soluţiei tehnice iniţiale (prin elaborarea unei expertize tehnice şi a unui proiect tehnic) şi nu au fost prezentate documente justificative, cum ar fi fişe de foraj sau alte evidenţe tehnice, din care să reiasă orele de foraj/încastrare, cantităţile efectiv executate, precum şi diferenţele faţă de soluţia tehnică autorizată şi devizul ofertat iniţial", arată auditorii.

Decontarea contravalorii unor cantităţi de lucrări neexecutate

De asemenea, în cadrul derulării contractului de proiectare şi execuţie pentru obiectivul "Consolidare şi refacere DJ 219, 0,115 km, comuna Predeal Sărari", au fost constatate plăţi nejustificate în sumă totală de 157.438 de lei, ca urmare a decontării contravalorii unor cantităţi de lucrări neexecutate.

"În cadrul verificării realităţii şi regularităţii plăţilor aferente lucrărilor de investiţii pentru obicctivul 'Proiectare şi execuţie refacere DJ 234, L=0,650 km Comuna Chiojdeanca', finanţat din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului în anul 2021, în vederea înlăturării efectelor calamitaţilor naturale, au fost constatate cantităţi de lucrări neexecutate în valoare de 38.547,31 lei", se arată în raport.

Conform documentului, din verificarea cheltuielilor cu investiţiile efectuate în anul 2024 de către DGASPC Prahova pentru lucrări de "Achiziţie şi montaj pardoseală PVC antibacteriană", s-a constatat plata necuvenită a sumei de 55.425,79 lei, prin majorarea nejustificată a preţurilor unitare ale materialelor.

