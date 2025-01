România pierde anual opt autostrăzi Comarnic-Brașov. Datoria publică e uriașă. Borza: Mai vine încă o piatră de moară de gâtul copiilor noștri

Într-o declarație recentă, Borza a subliniat că datoria publică a țării a depășit un prag critic, atingând la sfârșitul anului 2024 suma de 200 de miliarde de euro, echivalentul a 1000 de miliarde de lei. Această sumă reprezintă peste 55% din PIB-ul României.

„Noi am avut venituri de 574 miliarde de lei, dar am cheltuit 726 miliarde de lei. În 2024, ne-am împrumutat 50 miliarde de euro. Pe lângă deficitul de cont curent, deficitul de balanță comercială și deficitul bugetar, datoria publică reprezintă o povară suplimentară pentru viitorul României”, a declarat Borza.

În ultimii patru ani, România s-a împrumutat masiv pentru a acoperi cheltuielile, iar datoria publică a crescut considerabil. La începutul anului 2023, aceasta era de 373 miliarde de lei, iar în 2024 a depășit 1000 miliarde de lei, având un impact semnificativ asupra economiei pe termen lung.

„Veți spune că sunt țări cu o datorie publică mult mai mare, precum Italia sau Grecia. Însă, România nu este Italia și nici Grecia. Noi nu vom beneficia de ștergerea datoriilor, iar datoriile vor continua să ne apese. În loc să investim acești bani în infrastructură, în autostrăzi și dezvoltare, aceștia s-au dus în consum, în creșterea salariilor, pensiilor și subvențiilor”, a adăugat Borza.

Un alt punct de îngrijorare este costul dobânzilor, care a ajuns în 2024 la 36 de miliarde de lei. Ilie Bolojan, liderul PNL, a avertizat că în 2025 costul dobânzilor ar putea ajunge la 8 miliarde de euro, o sumă echivalentă cu opt autostrăzi Comarnic - Brașov.

„Aceasta este o problemă serioasă care afectează viitorul României. Banii pentru dezvoltare sunt din ce în ce mai puțini, iar costurile dobânzilor vor continua să crească, reducând capacitatea de investiție în infrastructură și alte sectoare cheie”, a concluzionat Borza.

