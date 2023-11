Lucrările pentru Centura orașului Comarnic au început. Grindeanu: Durata de execuţie e ceva mai mare

Lucrările pentru realizarea Centurii oraşului Comarnic au demarat luni, în prezenţa ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, tronsonul urmând să aibă o lungime de 6 kilometri care va putea fi parcursă în 4 minute.



"După ce am fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi am spus că vreau să construiesc centuri la Comarnic, Buşteni şi Azuga, foarte multă lume nu m-a crezut şi foarte multă lume mi-a spus că nu am nicio şansă. Iată că astăzi, după 30 de ani de neputinţă a mai multor administraţii locale şi centrale, noi începem efectiv construcţia centurii oraşului Comarnic", a afirmat preşedintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu.

Acesta a arătat că are speranţa ca peste un an să se poată circula pe acest drum.



Construcţia Centurii Comarnic a debutat pe o rută paralelă cu DN 1, astfel că nu va perturba, în această iarnă, de sărbători, traficul în zonă. Legăturile cu DN 1 vor fi realizate la finalul lucrării, informează CJ.



"Varianta ocolitoare a oraşului Comarnic, care va avea o lungime de aproximativ 6 kilometri, este construită pentru ca autoturismele să circule pe aceasta cu o viteză de 90 km/oră, ceea ce înseamnă că va putea fi parcursă în 4 minute. În prezent, pe DN 1, pe porţiunea care trece prin Comarnic, valorile de trafic înregistrate în perioada sărbătorilor şi a weekend-urilor sunt situate între 35.000 şi 40.000 de autovehicule/zi, la o viteză medie de 30 km/h. În plus, în Comarnic există mai multe puncte de gâtuire a traficului (treceri de pietoni, parcări în zona centrală şi intersecţii) care afectează direct traficului rutier, pe acest sector formându-se cozi de autovehicule pe o lungime de aproximativ 7-8 kilometri", arată sursa citată.



Preşedintele CJ a spus, referindu-se la exproprieri, că această parte va fi încheiată până la sfârşitul anului.



"Avem o zonă unde avem situaţia juridică legală în regulă şi până la sfârşitul anului încheiem şi cu restul exproprierilor. Deocamdată, noi începem şi suprapunem tot felul de activităţi", a afirmat Iulian Dumitrescu.

Centura, proiect inițiate de Consiliul Judeţean Prahova și finanțat de Ministerul Transporturilor

Proiectul Centurii Comarnic a fost iniţiat de Consiliul Judeţean Prahova şi este finanţat de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, din Programul Operaţional Transporturi 2021-2027.



Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, referindu-se la parteneriatul cu CJ Prahova, că pe parcursul anului trecut au fost semnate peste 60 de astfel de protocoale prin care astfel de lucrări sunt descentralizate către autorităţile locale.



"Să ştiţi că noi am semnat pe parcursul anului trecut şi anul acesta peste deja 60 de protocoale prin care am descentralizat aceste tipuri de lucrări către autorităţile locale. Prea puţine, din punctul meu de vedere, asemenea protocoale au ajuns în stadiul în care să fie implementate. Mai sunt exemple, dar mai sunt şi altele care nu au mers cu viteza dorită. Aici lucrurile au intrat pe făgaşul normal pe partea de execuţie, deşi am înţeles că durata de execuţie e ceva mai mare pe la 21 de luni, dacă se întâmplă aceste lucruri într-un an de zile, ăsta e un lucru foarte bun. (...) Asta a fost ideea, de a descentraliza asemenea lucrări către autorităţile locale, fiindcă cei de la CNAIR deja au foarte multe lucrări şi atunci autorităţile locale ştiu mult mai bine şi pot să urmărească mult mai bine lucrări de anvergura aceasta. Sigur, celelalte importante, cele care ţin de drumuri expres, autostrăzi, rămân în continuare în gestiunea celor de la CNAIR", a punctat ministrul.

Proiect de aproape 48 de milioane de euro fără TVA

Centura va ocoli oraşul Comarnic şi DN 1 prin vest. Proiectul presupune şi construirea a trei poduri noi, dar şi dublarea podului peste râul Prahova de pe DJ 101R. În acelaşi timp, se va construi un pasaj peste râul Prahova şi calea ferată Ploieşti-Braşov. La intersecţiile cu DN 1, sunt prevăzute sensuri giratorii dimensionate astfel încât să preia traficul actual care va proveni de pe centura Comarnic şi din oraşul Comarnic.



Centura Comarnic va servi ca drum de descărcare a viitoarei autostrăzi. Licitaţia pentru acest obiectiv de investiţii a fost câştigată de asocierea SC Frasinul SRL (lider) - SC Artehnis SRL, la valoarea de 236.740.000,00 lei fără TVA.



Consiliul Judeţean Prahova este în etapa finală de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia pentru construcţia Centurii Azuga-Buşteni, un alt proiect care va conduce la descongestionarea traficului pe Valea Prahovei, conform Agerpres.

