€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Economie TVA de 24% în 2026? Isărescu: Observăm o îmbunătățire radicală a încrederii în programele României
Data publicării: 12:37 14 Noi 2025

TVA de 24% în 2026? Isărescu: Observăm o îmbunătățire radicală a încrederii în programele României
Autor: Anca Murgoci

isarescu-avertisment-guvern-unde-i-lege-nu-i-tocmeala_38437700 Foto: Agerpres
 

Va crește TVA în 2026?

Se vorbește despre posibile noi măsuri fiscale, cum ar fi o eventuală creștere a TVA-ului chiar la 24%. Cum vede Mugur Isărescu acest lucru? Ar fi posibilă? Și cum s-ar simți în piață și cum ar afecta inflația?

Eu nu cred că se va majora TVA-ul. Nu avem motive să îl majorăm. TVA-ul este și un impozit regresiv, afectează foarte mult păturile mai sărace. Dar, citind și eu ce apare în presă și la unii analiști, se uită un singur lucru: Că în prezent, cu numai trei luni de aplicare a acestui program, august, septembrie, octombrie, direcția este chiar foarte bună față de datele reale. Toată lumea se uită la ceea ce fusese raportat. Raportările nu erau chiar solide, erau făcute pe baza unui program bugetar care era ușor depărtat de realitate.

Eu cred că termenul în care să facem judecăți, că a trebuit să mai facem, să mai trecem prin câteva etape, termenul de trei luni este mult prea scurt ca să ne repezim și să spunem „nu merge” sau „merge prost”. Mai trebuie să așteptăm câteva luni.

Direcția în care funcționează acest program este pozitivă, iar veniturile vor crește. Deci nu va trebui numai să reducem cheltuielile la anul. Vor crește veniturile, pentru că o bună parte din veniturile anului 2025 s-au bazat pe un TVA redus, pe accize reduse și așa mai departe”, a zis Mugur Isărescu (BNR).

Îmbunătățire radicală a încrederii în programele României

„Sprijinim programul guvernamental de corecție cu toate forțele noastre. Forțele noastre însemnând aparițiile publice și discuțiile pe care le avem cu finanțatorii internaționali, și observăm o îmbunătățire radicală a încrederii în programele României. Acest lucru este bun. Dar puteți să aveți discuții mai detaliate cu Consiliul Fiscal: cu președintele actual al Consiliului Fiscal, cu președintele precedent, care este și consilier onorific al Premierului. Eu salut ieșirile lor publice, care sunt și profesioniste, și echilibrate”, a zis Mugur Isărescu.

VEZI ȘI: EURO sub 5 lei?! Ce spune Isărescu 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

isarescu
tva
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat acum 12 minute
BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2025
Publicat acum 35 minute
Salariu minim 2026. Avertismentul lui Isărescu: Credibilitatea se pierde ușor dacă facem pași înapoi
Publicat acum 49 minute
Tensiuni SUA-China: Posibila vânzare de arme către Taiwan stârnește reacții dure la Beijing
Publicat acum 49 minute
TVA de 24% în 2026? Isărescu: Observăm o îmbunătățire radicală a încrederii în programele României
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
Publicat pe 12 Noi 2025
Adevărul din spatele reformei administrației publice. Elena Cristian divulgă date din ancheta DC NEWS despre angajații-fantomă
Publicat pe 12 Noi 2025
Sondaj Avangarde: Băluță (PSD), Ciucu (PNL) și Drulă (USR) în topul preferințelor bucureștenilor. Cine cred oamenii că va ieși primar
Publicat pe 12 Noi 2025
Compozitorul Horia Moculescu se certase „la cuțite” cu Gigi Becali. Care a fost motivul
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close