Bulgaria aderă la zona euro: Ce poți face cu sumele rămase în leva de la 1 ianuarie 2026

Bulgaria aderă la zona euro de la 1 ianuarie 2026, devenind, astfel, al 21-lea stat al uniunii monetare europene. Chiar astăzi, 29 decembrie, BNR a anunțat că va înceta să mai publice, începând cu 5 ianuarie 2026, cursul levei bulgărești (BGN) în raport cu leul (RON).

Astfel, rămân întrebări legate de opțiunile românilor cu sume rămase în leva, odată cu schimbarea realizată în țara vecină. Cum și unde poate fi schimbată leva bulgărească?

Unde poți schimba leva

La bănci comerciale și oficii poștale

Trebuie să reții că, până la data de 30 iunie 2026, poți preschimba gratuit bancnotele și monedele de leva bulgărească în euro la băncile comerciale și la unele oficii poștale din Bulgaria. După această dată, băncile comerciale și oficiile poștale vor continua să ofere acest serviciu cel puțin până la data de 31 decembrie 2026, însă pot percepe o taxă, potrivit Băncii Centrale Europene.

Pentru tranzacțiile individuale cu o valoare mai mare de 30.000 BGN, este necesară notificarea băncii comerciale cu cel puțin trei zile lucrătoare în avans. La oficiile poștale, limita de schimb zilnică este de 10.000 BGN pe persoană. Cu toate acestea, pentru tranzacțiile individuale care depășesc 1.000 BGN, oficiul poștal trebuie informat cu trei până la cinci zile lucrătoare în avans.

La Banca Națională a Bulgariei

Poți preschimba gratuit și pe termen nelimitat bancnote și monede de leva bulgărească în euro la Banca Națională a Bulgariei. Serviciul e disponibil la sediul central din Sofia, precum și la sucursalele companiei Cash Services Company AD din Sofia, Plovdiv, Burgas, Varna și Plevna.

La alte bănci centrale naționale din zona euro

În perioada 1 ianuarie - 2 martie 2026, și alte bănci centrale naționale (BCN) din zona euro vor preschimba bancnote de leva bulgărească gratuit, la paritatea fixă. Limita de schimb este de 2.000 BGN pe solicitant/tranzacție într-o zi.

Lista țărilor din zona euro unde poți schimba leva gratuit după 1 ianuarie 2026

Belgia : Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Germania : Deutsche Bundesbank

: Deutsche Bundesbank Estonia : Eesti Pank

: Eesti Pank Irlanda : Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

: Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland Grecia : Bank of Greece

: Bank of Greece Spania : Banco de España

: Banco de España Franța : Banque de France

: Banque de France Croația : Hrvatska narodna banka

: Hrvatska narodna banka Italia : Banca d’Italia

: Banca d’Italia Cipru : Central Bank of Cyprus

: Central Bank of Cyprus Letonia : Latvijas Banka

: Latvijas Banka Lituania : Lietuvos Bankas

: Lietuvos Bankas Luxemburg : Banque centrale du Luxembourg

: Banque centrale du Luxembourg Malta : Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

: Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta Țările de Jos : De Nederlandsche Bank

: De Nederlandsche Bank Austria : Oesterreichische Nationalbank

: Oesterreichische Nationalbank Portugalia : Banco de Portugal

: Banco de Portugal Slovenia : Banka Slovenije

: Banka Slovenije Slovacia : Národná banka Slovenska

: Národná banka Slovenska Finlanda: Suomen Pankki – Finlands bank

Rata de conversie pentru leva bulgărească stabilită de Consiliul Uniunii Europene este: 1 EUR=1,95583 BGN.

