Imobiliarele, lovite în plin: Locuințele ar putea costa cu 50% mai puțin!
Data actualizării: 15:28 10 Dec 2025 | Data publicării: 15:27 10 Dec 2025

Imobiliarele, lovite în plin: Locuințele ar putea costa cu 50% mai puțin!
Autor: Anca Murgoci

imobiliare bloc
 

Vor scădea prețurile în imobiliare?

Economistul Radu Georgescu explică de mai mult timp că în România există o bulă imobiliară foarte mare, chiar mai amplă decât cea din 2008. Mulți îl întreabă când se va sparge această bulă, iar răspunsul său pornește de la două componente ale pieței imobiliare: Economia și psihologia. Economia este logică și predictibilă. Psihologia oamenilor, însă, nu este.

Bula imobiliară ar fi trebuit să se spargă deja?

Din punct de vedere economic, bula imobiliară ar fi trebuit să se spargă deja. Dobânzile la creditele imobiliare din România sunt cele mai ridicate din Europa, ceea ce ar fi trebuit să ducă natural la scăderea cererii și, implicit, a prețurilor. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat din cauza factorului psihologic: mulți cumpărători ignoră logica economică și continuă să susțină piața pe baza percepțiilor și a comportamentelor iraționale.

„Am explicat, de mai multe ori că, în următorii ani, vom vedea scăderi cu 50% la prețurile locuințelor”

„Am explicat de mai multe ori ca in Romania este o bula imobiliara imensa. Mult mai mare ca in 2008. Multi ma intreaba cand se sparge bula imobiliara. Explic mai jos. Imobiliarele au 2 componente: Economia si psihologia. Economia este logica. Psihologia nu este logica Din punct de vedere economic, bula imobiliara trebuia sa se sparga de mult.


Dobanzile la creditele imobiliare din Romania sunt cele mai mari din Europa. Nu s-a spart din cauza psihologiei oamenilor. Multi oameni nu tin cont de logica economica. Psihologia nu tine cont de logica economica pana intr-o zi. Cand economia incepe sa-si spuna cuvantul.


Toate probleme economice din Romania: cea mai mare inflatie din Europa, cel mai mare deficit bugetar, cel mai mare deficit de Cont Curent, cele mai mari dobanzi la credite etc au inceput sa regleze si anomaliile psihologice. Consumul scade accelerat. Vor urma imobiliarele. Am explicat de mai multe ori ca in urmatorii ani vom vedea scaderi cu 50% la preturile locuintelor.


Motivul este logic din punct de vedere economic. Oamenii nu mai au bani sa cumpere locuinte la aceste preturi, cu aceste dobanzi si la aceasta inflatie. Multi nu vor mai putea sa plateasca ratele la banci. Economia intotdeauna regleaza anomaliile din psihologia oamenilor. Este doar o problema de timp pana cand se intampla acest lucru”, a explicat economistul Radu Georgescu.

Radu Georgescu
imobiliare
