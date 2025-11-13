€ 5.0839
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Cine face parte din „mafia imobiliară”? Două nume cerute
Data publicării: 13:59 13 Noi 2025

EXCLUSIV Cine face parte din „mafia imobiliară”? Două nume cerute
Autor: Anca Murgoci

BLOCURI IMOBILIARE NOAPTEA imobiliarele din București
 

Tot auzim pe unii și pe alții că spun că se luptă cu „mafia imobiliară”.

Vedem zilnic cum politicienii spun că vor să declare război legendarei „mafii imobiliare”, acea creatură urbanistică despre care se vorbește. Doar că, surpriză: Nimeni nu știe cine face parte din această mafie. Asta dacă există.

Mafia imobiliară, cea mai faimoasă entitate fără buletin

Cătălin Drulă a fost întrebat, la DC News, despre acest subiect. Ne-am gândit că poate, cine știe, candidatul USR are la îndemână un nume, poate chiar două, care să fie din„mafia imobiliară”.

„Dați-mi nume de mafioți imobiliari. Care e mafia asta imobiliară, că a devenit atât de vestită? Hai să-i numim pe mafioți”, i-a zis jurnalistul Val Vâlcu lui Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă a zis că nu este procuror să dea nume de mafioți și apoi a vorbit despre blocurile care i se par prost construite. Vedeți detalii în interviul de la DC News.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Adevărul despre „cel mai scump viraj la stânga”. Vom avea Ciurel - Autostrada A1? / video 

Răspunsul complet în video:

VEZI ȘI: În cât timp vinzi un apartament? Ce preferă cumpărătorii și cât de mari sunt creditele ipotecare pe care le accesează 

imobiliare
catalin drula
bucuresti
