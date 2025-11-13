Tot auzim pe unii și pe alții că spun că se luptă cu „mafia imobiliară”.
Vedem zilnic cum politicienii spun că vor să declare război legendarei „mafii imobiliare”, acea creatură urbanistică despre care se vorbește. Doar că, surpriză: Nimeni nu știe cine face parte din această mafie. Asta dacă există.
Cătălin Drulă a fost întrebat, la DC News, despre acest subiect. Ne-am gândit că poate, cine știe, candidatul USR are la îndemână un nume, poate chiar două, care să fie din„mafia imobiliară”.
„Dați-mi nume de mafioți imobiliari. Care e mafia asta imobiliară, că a devenit atât de vestită? Hai să-i numim pe mafioți”, i-a zis jurnalistul Val Vâlcu lui Cătălin Drulă.
Cătălin Drulă a zis că nu este procuror să dea nume de mafioți și apoi a vorbit despre blocurile care i se par prost construite. Vedeți detalii în interviul de la DC News.
Răspunsul complet în video:
