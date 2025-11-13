Vedem zilnic cum politicienii spun că vor să declare război legendarei „mafii imobiliare”, acea creatură urbanistică despre care se vorbește. Doar că, surpriză: Nimeni nu știe cine face parte din această mafie. Asta dacă există.

Mafia imobiliară, cea mai faimoasă entitate fără buletin

Cătălin Drulă a fost întrebat, la DC News, despre acest subiect. Ne-am gândit că poate, cine știe, candidatul USR are la îndemână un nume, poate chiar două, care să fie din„mafia imobiliară”.

„Dați-mi nume de mafioți imobiliari. Care e mafia asta imobiliară, că a devenit atât de vestită? Hai să-i numim pe mafioți”, i-a zis jurnalistul Val Vâlcu lui Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă a zis că nu este procuror să dea nume de mafioți și apoi a vorbit despre blocurile care i se par prost construite. Vedeți detalii în interviul de la DC News.

