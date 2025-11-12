Adevărul despre „cel mai scump viraj la stânga”. Vom avea Ciurel - Autostrada A1? / video

Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, a vorbit despre Pasajul Ciurel, numit „cel mai scump viraj la stânga din lume”, și a explicat că există două variante: Fie se reia proiectul în forma inițială, fie se modifică traseul astfel încât să nu mai aducă traficul în oraș, în concordanță cu noua filozofie de mobilitate, care urmărește mutarea traficului pe șoseaua de centură și A0.

De asemenea, acesta a explicat că lucrările nu vor fi reluate curând, deoarece PUZ-ul proiectului este anulat în instanță de mai mulți ani.

„Ce faceți cu cel mai scump viraj la stânga?", a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Noi obținusem niște finanțări prin PNRR și pe astea le-am pierdut pentru că nu am putut da autorizație de construire ca să facem utilități, gaze, electricitate, străzile, Mănăstirea Govora, Mănăstirea Văratec, pentru că există un culoar de exproprieri care a rămas așa și nu avem voie să emitem acolo autorizațiile de construire", a spus Ciprian Ciucu.

„Pe niște motive birocratice ați pierdut bani din PNRR", a spus Bogdan Chirieac.

„Da. Banii din Anghel Saligny erau, dar i-am ratat. Ce pot să vă zic este așa: Ca alternativă la Iuliu Maniu, prioritară este prelungirea Timișoara, care va duce direct prin Bulevardul Timișoara până în A0, trecând de zona Elcen.

În ceea ce privește Pasajul Ciurel - „cel mai scump viraj la stânga din lume", cum i-am spus - da, parțial am rezolvat problema scoțând în strada Dâmbovița prin Amilcar Săndulescu.

Domnul Dan nu l-a continuat, pentru că pe filozofia de mobilitate pe care a promovat-o, teoretic, acest drum, această stradă care ar veni dinspre centură pe lângă lacul Morii, ar fi dus traficul fix pe Cheiul Gârlii (n.r. Cheiul Dâmboviței) la Unirii. Deci s-ar fi atras pe la Unirii traficul prin București.

În ceea ce privește acest proiect, avem două opțiuni. Să consultăm oamenii și să ne punem specialiștii la masă și să vedem dacă mergem pe proiectul inițial sau doar dacă pe culoarul de expropriere existent nu îl mai înțepăm în A0 ca să aducă trafic în centrul orașului, pentru că acum filozofia este să muți traficul în afara orașului pe șoseaua de centură și pe centura A0.

În ceea ce privește proiectul acesta, până se va ajunge, dacă vom relua, să se pună un excavator acolo să lucreze, va mai trece niște apă pe Dâmbovița, destul de multă, pentru că în acest moment, PUZ-ul inițial al acestui obiectiv de investiții este picat în instanță de mai mulți ani", a spus Ciprian Ciucu.

Procedurile birocratice întârzie lucrările

Ciprian Ciucu a explicat că realizarea unui astfel de proiect este un proces foarte lung și complex. Acesta estimează că durează cel puțin cinci-șase ani până la începerea efectivă a lucrărilor.

„Ca să faci un astfel de proiect, ai nevoie de un PUZ. Un PUZ în țara aceasta nu durează mai puțin de doi ani. Poți să stai și în cap, dar nu ai cum să-l faci mai devreme de doi ani.

Hai să zicem că duce la un an din momentul în care decizi. Ai bugetat pentru anul următor să faci o procedură de achiziție, care mai durează ceva timp, ca să-ți facă cineva un astfel de PUZ. Cu tot cu procedura de achiziție, mergi pe doi ani. După care, e nevoie de studiul de fezabilitate în baza PUZ-ului și să vezi cum dimensionezi efectiv investiția, pentru că investiția inițiată de Sorin Oprescu era mult, mult supra-dimensionată, după părerea mea, și ar putea să fie mai realist făcută.

Numai studiul de fezabilitate, cu tot cu procedura de licitație, mai durează un an, să nu zic un an și jumătate. După studiul de fezabilitate, urmează exproprieri pe care le faci în baza studiului de fezabilitate. N-a bugetat nimeni niciodată exproprieri, trebuie să fie făcute, deci va costa.

Până iei o casă de avocatură ca să-ți facă aceste exproprieri, să ducă pe cadastre, să vadă fiecare parcele de teren pe care expropriezi, cu tot cu exproprieri, mai adăugăm un an, deci vorbim de cel puțin 4 ani. După care va trebui să contractezi proiectare și execuție, sau doar proiectare și execuție separat. Am învățat ca primar că e bine să mergi cu proiectare și execuție.

Până contractezi și până se face proiectarea - proiectarea pentru așa ceva nu poate dura mai puțin de 8-9 luni, cu tot cu licitație - mai punem un an, ajungem la 5. Pentru contestații mai punem un an", a spus Ciprian Ciucu.

Reluarea Pasajului Ciurel ar dura ani de zile

„Deci, dacă vom lua decizia să continuăm Pasajul Ciurel, nu știu dacă pot să câștig încă o dată alegerile spunându-le oamenilor adevărul, dar spun adevărul așa cum îl înțeleg eu.

Ca să fim realiști, să ne apucăm de acest obiectiv de investiții în stadiul în care a fost lăsat de către doamna Gabriela Firea - că nu s-a mai avansat absolut deloc pe el, nici dânsa nu a făcut exproprieri, doar a finalizat acea lucrare care n-a folosit mai la nimic - deci, vorbim despre 5-6 ani numai să ne apucăm de el", a spus Ciprian Ciucu la DC News.

